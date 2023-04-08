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«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в марте

«Известия» и аналитики «Финама» подводят итоги очередного месяца на российском фондовом рынке
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Первый месяц весны заметно оживил российский рынок, причем это заметно сразу по всем портфелям из нашего биржевого эксперимента. Хорошую прибыль принесли валютные стратегии, консервативные инвестиции в облигации, а рынок акций продолжил восстановление. Подробнее о том, какие доходности и за счет чего сформировались в разных портфелях, — в материале «Известий».

Итоги месяца

Одним из главных биржевых событий месяца стали дивиденды, объявленные локомотивом российского рынка акций — Сбербанком. Из-за хороших показателей по выручке и прибыли организация объявила дивиденд в размере 25 рублей на акцию, что в целом совпало с ожиданиями инвесторов. Благодаря этому Индекс Мосбиржи пошел вверх и вырос более чем на 200 пунктов — с 2258,89 пункта до 2470,12 пункта.

Тем не менее ослабление российской валюты в марте сформировалось в более явный тренд, сдерживавшийся налоговым периодом, во время которого экспортеры активно продавали валютную выручку, переводя ее в рубли. Однако в моменте это можно считать позитивным фактором для российского бюджета, так как его рублевая выручка от экспорта энергоносителей и других ресурсов позволит сократить бюджетный дефицит.

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Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Еще одна интересная новость, появившаяся в самом конце месяца, пришла от премьер-министра Михаила Мишустина. В рамках стратегической сессии по обеспечению финансового суверенитета он заявил, что правительство в данный момент прорабатывает возможность начала эмиссии государственных долговых бумаг в валютах дружественных стран.

В перспективе их выпуск поможет поддерживать бюджетную стабильность как минимум за счет привлечения средств в валютах дружественных стран на внутреннем рынке России — от институциональных и частных инвесторов. Учитывая, что объем торговли в этих валютах стабильно растет (как и объем биржевых торгов в парах с рублем), замещая доллар и евро, такая диверсификация госдолга пойдет на пользу всей финансовой системе страны.

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Валюта под подушкой — доллары и евро

Уже упомянутый тренд на ослабление рубля позволил инвесторам в традиционные для рынка доллар и евро получить доходность в размере 4,7% за месяц. В результате общая рублевая стоимость этого инвестпортфеля поднялась до 179,9 тыс. рублей, что по-прежнему меньше первоначально вложенных в прошлом апреле 200 тыс. на 10%.

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Как объясняет аналитик «Финама» Иван Пуховой, наметившийся тренд остается другом валютных инвесторов на протяжении последних четырех месяцев. Этому способствуют восстановление импорта, несущественные продажи валюты со стороны регулятора, а также относительно низкая ставка Банка России. Всё это, конечно, не отменяет существующих рыночных ограничений, но торги тем не менее продолжаются и их участники строят прогнозы.

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Портфель экзотических валют двигался в ту же сторону, что и портфель классических валют, что лишний раз доказывает основной тренд именно в виде ослабления рубля. В результате его стоимость выросла на 4% за месяц и превысила первоначальную стоимость на момент ребалансировки на 5,6%. Тем не менее внезапная остановка биржевых торгов швейцарским франком еще в прошлом году съела очень значительную часть средств, и среди всех остальных портфелей экзотический остается главным аутсайдером. Стоимость на конец марта — 135,4 тыс. рублей.

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В целом в следующие месяцы динамика этого портфеля будет повторять тренды классического портфеля и какие-либо явные отклонения в нем вряд ли случатся. Если Минфин запустит эмиссию бондов в тех же китайских юанях и по привлекательной для рынка ставке, спрос на эту валюту может заметно подскочить и привести к опережающим темпам в данном портфеле.

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За март портфель из ОФЗ оставался стабильным, прибавив в доходности 0,8% — с начала эксперимента его рублевая стоимость выросла на 10,5%, до 220,9 тыс. соответственно.

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Иван Пуховой отмечает, что по выпуску 26219 пришли купоны и их следует реинвестировать в бумаги того же выпуска. Что касается будущей динамики портфеля, инвесторам стоит продолжить мониторить движение процентной ставки Банка России: пока регулятор только намекает, что будет рассматривать варианты с ее повышением, но даже если оно случится, это будет скорее временным решением, чем фундаментальной сменой вектора денежно-кредитной политики.

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Крупные компании, а не Минфин, — четыре выпуска корпоративных облигаций

Из-за того что степень риска в корпоративных облигациях выше, чем в ОФЗ, доходность у этого портфеля тоже выглядит более привлекательно. За месяц он подорожал на 2,2%, до 252,5 тыс. рублей. Суммарная доходность за весь период инвестирования — 26,2%.

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Важное событие в портфеле — выплата купонов Альфа-банка и «Газпромкапитала» — аналитик рекомендует реинвестировать эти средства в те же бумаги. Общую доходность он называет очень хорошим показателем для консервативных инвесторов.

Нет лучшей доли, чем в доле, — акции российских «голубых фишек»

Восходящий тренд в российских акциях первого эшелона, как отмечалось ранее, продолжается: за месяц наш портфель подорожал на 5,7%, до 188,3 тыс. рублей. И хотя это всё еще меньше первоначально вложенных 200 тыс., как и портфель классических валют, он почти вернулся к своему базовому показателю.

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Иван Пуховой напоминает, что на длинном горизонте инвестирования — более пяти лет — акции могут существенно прибавлять за счет дивидендов и их реинвестирования, так что сложный процент продолжит работать в пользу инвесторов в такие бумаги.

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Глаза боятся, а руки делают — спекулятивные акции с высоким потенциалом

Высокая доходность спекулятивного портфеля продолжает радовать инвесторов, оставаясь самой прибыльной стратегией в нашем портфеле. За месяц его бумаги прибавили в цене еще 5,5%, и общая доходность за весь период составила 71% к концу марта. В рублевом выражении это 342,3 тыс. рублей на 200 тыс. первоначально вложенных.

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Собеседник «Известий» отмечает, что такой показатель продолжает отражать более высокую степень риска в сравнении с акциями первого эшелона. Тем не менее в будущем, когда у компаний портфеля начнется дивидендный сезон, пришедшие суммы вместе с оставшимся свободным капиталом следует реинвестировать в те же бумаги.

Мнения аналитиков, представленные в данном материале, а также описанные примеры портфелей не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).

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