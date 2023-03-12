«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в феврале

Февраль снял многие внешнеполитические и экономические неопределенности для российского фондового рынка, особенно после того, как ЕС принял десятый пакет санкций против РФ. Несмотря на то что в него попали несколько крупнейших отечественных банков, рынок практически никак не отреагировал на это событие, что явно свидетельствует о высокой адаптивности экономики России к зарубежным ограничениям. Тем не менее российская валюта всё же продолжала слабеть на фоне растущих бюджетных трат, хотя важно, что это произошло в предсказуемом диапазоне. Подробности — в материале «Известий».

Итоги месяца

Негативные ожидания некоторых участников рынка от новых западных санкций в середине февраля привели к незначительным распродажам и снижению на российском рынке. Но даже то, что в 10-й пакет санкций ЕС против России попали три банка, Фонд национального благосостояния и несколько предприятий обрабатывающей промышленности, не стало поводом для превращения тревожности в панику, а даже наоборот.

В целом никаких критичных для рынка вещей в новом пакете не было опубликовано, и это подтолкнуло часть «голубых фишек» к росту. Среди лидеров месяца — Сбербанк, акции которого подорожали со 141,6 до 169,8 рубля за бумагу. В целом рынок по итогам месяца остался в боковике — индекс Мосбиржи за месяц поднялся с 2232,02 до 2258,68 пункта.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Одним из самых заметных движений на российском рынке в феврале стало дальнейшее ослабление курса российского рубля. В этом сюжете в фокусе внимания инвесторов остается то, как именно будет реализовываться новое бюджетное правило, по которому Минфин сейчас продает валюту. По мнению аналитиков «Финама», продолжающееся ослабление рубля остается вынужденной мерой для уменьшения разрыва в доходах и расходах бюджета.

Валюта под подушкой — доллары и евро

Продолжившееся ослабление рубля принесло заметный рост рублевой стоимости нашего валютного портфеля: по итогам месяца его стоимость выросла почти на 6%, до 179,9 тыс. рублей. С начала эксперимента общая стоимость портфеля всё еще на 10% меньше первоначально вложенных 200 тыс. рублей.

Аналитик «Финама» Иван Пуховой отмечает, что курс рубля к концу месяца достиг верхнего предела коридора 70–75 за доллар, причем его снижение к доллару и евро происходило примерно на одном уровне. Техническая картина же говорит о том, что рубль будет дешеветь и дальше.

Их мало кто видел вживую — юани, гонконгские доллары, лиры и белорусские рубли

Портфель экзотических валют показывает тот же тренд, что и классический, однако в отношении первых рубль слабел не так сильно. По итогам месяца он подорожал на 4,3%, до 135,4 тыс. рублей.

Аналитики считают, что показатели этого портфеля будут соответствовать дальнейшему движению курса российской валюты в отношении доллара и евро — оно будет более явным, если Минфин будет активнее распродавать валюту для покрытия бюджетного дефицита, составившего в январе – феврале этого года почти 2,6 трлн рублей.

Фото: TASS/Zhuang Yi/Xinhua via ZUMA Wire

Всё как в банке — шесть выпусков гособлигаций с ежемесячными выплатами

Состоящий целиком из шести разных выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ) консервативный рублевый портфель по итогам февраля подешевел на символические 0,54%, до 219,2 тыс. рублей. При этом его положительная доходность с начала эксперимента составляет 9,6% к концу месяца.

Небольшое удешевление портфеля было вызвано в первую очередь ожиданиями временного поднятия ключевой ставки, если растущие бюджетные расходы поднимут уровень инфляции. Ближайшее заседание ЦБ по этому поводу состоится уже 17 марта. В конце февраля глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что в ближайшие месяцы российскую экономику ожидает резкое замедление инфляции из-за высокой базы прошлого года.

Крупные компании, а не Минфин — четыре выпуска корпоративных облигаций

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Рублевая стоимость портфеля из облигаций российского корпоративного сектора тоже снизилась, но менее заметно — всего на 0,25%. Суммарная доходность портфеля с начала эксперимента на конец зимы составила 23,5%, а общая стоимость — 247 тыс. рублей.

Отрицательная динамика в данном портфеле была зафиксирована по той же причине, что и в портфеле с ОФЗ, — инвесторы ожидают повышения ключевой ставки. Тем не менее само снижение в портфеле произошло именно по номинальной стоимости облигаций, но в то же время поддержку портфелю оказал накопленный купонный доход.

Нет лучшей доли, чем в доле — акции российских «голубых фишек»

Портфель из акций крупнейших российских компаний в феврале подорожал на 5,1%, до 178,1 тыс. рублей. В начале месяца пришедшие по нему дивиденды были направлены на увеличение позиции в бумагах «Газпрома» и «Роснефти».

Как ни удивительно, по главному показателю динамики— доходности с начала инвестирования — этот портфель практически сравнялся с самым первым, состоящим из долларов и евро. Но это же означает, что и его доходность практически за год всё еще остается отрицательной: минус 10,9% с начала эксперимента.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева

Глаза боятся, а руки делают — спекулятивные акции с высоким потенциалом

Главным героем нашего биржевого эксперимента остается спекулятивный портфель из акций российских компаний нижних эшелонов. За прошедший месяц этот портфель вновь подорожал больше остальных — на 7,9%.

Его общая стоимость с апреля прошлого года выросла на 62,2%, до 324,4 тыс. рублей. Очень значительный вклад в этот показатель внесли акции провайдера ПО для кибербезопасности Positive Technologies, которые с момента IPO в декабре 2021-го взлетели в цене с 770 до 1623 рублей в конце февраля 2022-го. То же можно сказать и про акции корпорации «Иркут»: с начала эксперимента в апреле прошлого года они взлетели в цене с 26,4 до нынешних 63,8 рубля за единицу. Дальнейшее восстановление российской экономики будет способствовать и удорожанию ценных бумаг в этом портфеле, считают аналитики.

Мнения аналитиков, представленные в данном материале, а также описанные примеры портфелей не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).