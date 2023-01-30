Инфляция в 2023 году ожидается на уровне 5–6%, а курс нацвалюты в среднем составит 70 руб./$. Такими прогнозами поделился с «Известиями» первый замминистра экономического развития России Илья Торосов. По его оценкам, экономика страны справилась с санкционными вызовами: перестраивается логистика, происходит поворот на Восток, наращиваются темпы в собственном производстве. Илья Торосов заявил и о намерении изменить условия для внесудебного банкротства россиян — порог суммы долга, начиная от которой можно подать заявление, будет снижен до 25 тыс. рублей, а верхняя планка увеличена до 1 млн. Сколько долгов уже списано, на какие цели деньги из ФНБ будут тратить в этом году и за счет чего экономика России справляется с трудностями — в эксклюзивном интервью первого замглавы Минэка «Известиям».

«Будут заполняться освободившиеся ниши»

— Как вы оцениваете состояние экономики страны сегодня? Началась ли ее структурная перестройка и в чем она заключается?

— Наши западные коллеги думали, что экономика России не выдержит санкций. Однако мы можем сказать, что она справилась с вызовами и шоками намного лучше, чем ожидалось. И в первую очередь благодаря запасу прочности, который был накоплен в предыдущие годы, а также оперативным антисанкционным мерам.

От крепкого рубля страдает бюджет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В 2022-м инвестиции у нас даже показали рост на 5,9% (январь–сентябрь, по данным Росстата) по сравнению с предыдущим годом. Этому способствовало и направление на инвестпроекты ликвидной части ФНБ, и некоторые успехи в импортозамещении.

Что касается перестройки экономики, то можно смело заявлять, что есть изменения. Перестраиваются направления с точки зрения логистики, происходит поворот на Восток, наращиваются темпы в собственном производстве.

— В каких отраслях промышленности ожидаете роста?

— В структуре экономики постепенно набирает объемы обрабатывающая промышленность: по итогам 2023 года мы ожидаем ее роста. Это будет происходить не только за счет гражданской промышленности, но и за счет оборонной. Профильные заводы наладили производство, работают в три смены. В 2023 году будет дальше восстанавливаться гражданская промышленность, потому что шок прошел, а бизнесу необходимо производить импортозамещение.

От крепкого рубля страдает бюджет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Кроме того, позитивный вклад вносят строительная отрасль — дополнительно ее поддержало продление программы льготной ипотеки — и сельское хозяйство.

— Восстанавливается ли, по вашим оценкам, розничная торговля после санкционного давления 2022 года?

— Хотя в торговле в прошлом году из-за санкций было снижение, особенно это было заметно летом, сейчас отрасль уже начала восстанавливаться в том числе благодаря принятым правительством мерам по параллельному импорту. Это видно по открытию новых магазинов и наполнению товарами полок в торговых центрах. Наш рынок интересен туркам, индусам, китайцам. Активно будут открываться новые российские магазины, появляться новые бренды. Будут заполняться освободившиеся ниши в том числе российскими компаниями.

От крепкого рубля страдает бюджет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Мы говорим не о пополнении, а о той части, которую мы уже можем тратить»

— В прошлом году, несмотря на непростую ситуацию, был поддержан ряд инфраструктурных проектов, деньги направлялись из ФНБ. Какие проекты и на какие суммы были реализованы?

— В прошлом году мы впервые с 2015-го масштабно раскассировали ФНБ — на 1,1 трлн рублей профинансировали разные проекты. Если говорить конкретно об инфраструктурных, то на их реализацию в 2022-м направлено 412 млрд рублей. Это, в частности, три автодороги: Москва – Казань, Казань – Екатеринбург и обход Твери. Это и проекты фонда ЖКХ в размере 37 млрд рублей, развитие Центрального транспортного узла в Москве и Московской области, обновление вагонов для Санкт-Петербургского метрополитена. Еще около 692 млрд рублей было направлено на поддержку компаний. Это докапитализация РЖД, ГТЛК, «ДОМ.РФ», Газпромбанка, а также «Аэрофлота» и поддержка других российский авиакомпаний.

От крепкого рубля страдает бюджет Открытие движения по первому участку новой скоростной трассы Москва — Казань Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— Сколько средств и в какие инициативы они будут направлены в этом году?

— В 2023-м по уже подписанным ранее соглашениям и согласно принятым в 2022 году решениям будет направлено из ФНБ 356 млрд рублей. Плюс около 1,5 трлн рублей сейчас в стадии проработки: мы надеемся, что в 2023 году эти средства также пойдут из фонда.

— Ранее глава Минфина Антон Силуанов отметил, что в 2023 году при нефти ниже $70 за баррель ФНБ пополняться не будет. Как в этом случае планируется решать вопрос с финансированием проектов?

— В данный момент мы говорим не о пополнении, а о той части, которую мы уже можем сегодня тратить. Эти средства мы накопили за прошлые годы и можем на них рассчитывать в этом году.

От крепкого рубля страдает бюджет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Государственно-частное партнерство — механизм, который позволяет развивать инфраструктурные проекты в регионах. Как вы оцениваете его действие в прошлом году?

— Механизм развивался, он остается востребованным. Согласно промежуточной статистике за 10 месяцев 2022 года, рост по законтрактованным инвестициям составил 32% относительно 2021-го. Наибольший объем инвестиций, порядка 220 млрд рублей, традиционно сосредоточен в транспортной сфере. Следующей идет социальная сфера — 139 млрд рублей.

Мы приняли законопроект, позволяющий без конкурса заключать некоторые концессии, утвердили возможность изменения существенных условий концессии без согласования с антимонопольными органами, — эти положения помогли не остановить и пересмотреть концессии, которые были подвержены санкциям, например, где есть поставка оборудования.

— Как текущая непростая ситуация в экономике повлияла на экологию? Сократилась ли поддержка этого направления со стороны государства и компаний? И почему, несмотря на ранее активное внедрение механизма зеленого финансирования, Россия всё еще остается в топ-5 экономик по выбросам CO2 и увеличивает выбросы?

— Официальных данных о выбросах за 2021 год пока нет. Скорее всего, в связи с оживлением экономики после пандемии будет рост выбросов, как и в других странах. Например, у Великобритании, по данным Международного энергетического агентства, предполагается рост на 10% в 2021 году, у США — 5,3%, у Японии около — 2%.

Но Россия всё равно остается лидером по сокращению выбросов начиная с 1990 года относительно других стран. Сейчас мы действуем в рамках нашей стратегии, которую мы приняли в прошлом году. Цель — снижение нетто-выбросов на 46% к 2030-му и на 80% к 2050-му от уровня 1990 года. Пока мы движемся согласно плану и сейчас, под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова ведем донастройку оперативного плана по реализации стратегии. К середине этого года планируем принять его во исполнение этой стратегии.

От крепкого рубля страдает бюджет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Наши граждане боятся статуса банкрота. И напрасно»

— Какой объем средств был списан с россиян по процедуре внесудебного банкротства в прошлом году?

— Процедура внесудебного банкротства постепенно развивается. С момента ее запуска — с 2020 года по конец декабря 2022-го — с россиян списано около 3 млрд рублей. Еще 1,5 млрд уже заявлены должниками и будут списаны по окончании процедур.

— Как планируется развивать механизмы внесудебного банкротства в этом году?

— В этом году мы планируем значительно расширить целевую аудиторию внесудебной процедуры. По поручению президента РФ ведется работа по совершенствованию механизма внесудебного банкротства, в результате чего доступ к ней получат граждане, в отношении которых исполнительное производство длится больше года, и при этом единственные доходы у них — выплаты социального характера: пенсии, пособия беременным женщинам и так далее. Дополнительно мы даем право воспользоваться упрощенной процедурой гражданам, в отношении которых взыскание по исполнительному документу продолжается длительное время.

Также мы собираемся сократить срок, по истечении которого граждане вправе повторно пройти процедуру банкротства. Сейчас это десять лет — мы снижаем это срок до пяти. Кроме того, обсуждаем снижение порога суммы долга, начиная от которой можно подать заявление на внесудебное банкротство, с 50 до 25 тыс. рублей. А верхнюю планку хотим увеличить с 500 тыс. до 1 млн рублей.

Такие инициативы Минэкономразвития сейчас прорабатывает, мы планируем в ближайшие полгода внести законопроект в Госдуму.

От крепкого рубля страдает бюджет Фото: ТАСС/Антон Вергун

— Сколько человек может быть включено в процедуру внесудебного банкротства с учетом новых правил?

— Мы рассчитываем, что благодаря новым правилам процедура внесудебного банкротства станет доступна для более широкого круга граждан. Но тут нужно еще учитывать и менталитет. Наши граждане боятся статуса банкрота. И напрасно. Там, конечно, есть некоторые ограничения, но в основном они касаются работы в органах управления бизнесом.

Цель нового законопроекта прежде всего — это помочь самым незащищенным слоям общества, у которых нет денег на процедуру банкротства. В то же время необходимо соблюдать баланс: если человек будет думать, что ему легко «простят» долги, он будет менее осознанно брать кредиты. Тогда банки будут закладывать риск дефолта в ставки по кредитам или ужесточать требования к заемщикам.

— В конце марта крупный бизнес получил право требовать от банков смягчать условия выплаты кредитов с плавающими ставками. В переходный период кредиторы были обязаны начислять проценты не более 12,5% в первый месяц, 13,5% — во второй и 16,5% — в третий. Тогда многие эксперты говорили о рисках ухудшения обслуживания кредитов. Сбылись ли они? Сколько денег сэкономил бизнес благодаря этой мере и сколько потеряли банки?

— Мера оказалась востребованной. Процентную нагрузку, связанную с повышением ключевой ставки, на 70% взяло на себя государство, на 30% — банки. За субсидированием процентной ставки в банки обратилось 1,5 тыс. компаний-заемщиков. Общий объем кредитов, попавших под действие меры, — 3,4 трлн рублей. Экономия для бизнеса составила 19,5 млрд рублей: из них 13,5 млрд взяло на себя государство, остальное — банки. Это приличный объем.

От крепкого рубля страдает бюджет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Мы ожидаем курс на уровне в среднем 70 руб./$»

— По вашим ожиданиям, какой будет инфляция в 2023 году?

— На последнем совещании с членами правительства президент Владимир Путин обозначил, что по итогам прошлого года инфляция составила 11,9% — это меньше, чем прогнозировали Центробанк и кабмин. По оценкам, уже во II квартале инфляция может опуститься ниже целевого уровня в 4%.

Мы рассчитываем, что рост цен будет в рамках прогноза по году — 5–6%. Это актуальные и релевантные цифры с учетом высокой базы 2022 года и рецессии в экономике. Также надо понимать, что это средний показатель — в разных секторах он может значительно отличаться.

От крепкого рубля страдает бюджет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Какой курс рубля в 2023 году вы прогнозируете?

— Мы ожидаем курс на уровне в среднем 70 руб./$ — примерно как сейчас. Более широкий диапазон в среднем по году — 68–72 рубля. На ослабление рубля играет восстановление импорта, в том числе — за счет параллельного. Кроме того, объективно сократились нефтегазовые доходы, то есть прилив долларов в экономику стал меньше.

Уровень в 70 руб./$ — балансовый для экономики. 60 категорически не устраивает экспортеров — тогда их бизнес становится нерентабельным. Кроме того, от крепкого рубля страдает бюджет, который недополучает доходы.