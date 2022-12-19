«Строительство масштабных инфраструктурных проектов продолжается»

Промышленная безопасность в текущих геополитических реалиях стала одним из важнейших факторов обеспечения технологического суверенитета страны. Также не меньшей актуальностью сегодня обладает реализация масштабных инвестиционных проектов. О том, какие изменения произошли и как сместились акценты, рассказал председатель совета директоров ТКБ.РФ Анатолий Исайкин.

— Ваша компания реализует ряд проектов в формате государственно-частного партнерства. Расскажете о нюансах?

— Государственно-частное партнёрство (ГЧП) — одна из самых эффективных систем взаимодействия частного бизнеса и государства. Бизнес получает возможность рационально инвестировать, а государство — решать социальные и общественно значимые задачи. Основная область применения ГЧП — строительство автомобильных магистралей, инфраструктуры ЖКХ, объектов социальной сферы. Участники сделок — это, как правило, субъекты регионов, государственные банки и частный бизнес.

ТКБ.РФ, дочерняя структура ПАО « Газпромбанк » , лидера в области реализации сделок ГЧП, выступает в качестве технического заказчика, сопровождает проектирование и строительство на всех стадиях реализации проектов.

Сегодня мы выполняем эту функцию при реализации проекта по строительству Лыткаринской платной автомобильной дороги в Московской области и начинаем работу по аналогичному проекту — строительство северного обхода Омска.

Более того, формат ГЧП и новые технологические возможности позволяют успешно реализовать проекты, запланированные еще в 1970–1980-х годах. Новые магистрали разгрузят маршруты и упростят логистические цепочки в крупных городах, окажут положительное влияние на инфраструктуру вокруг. Уверен, что эта позитивная практика даст старт новым проектам в разных регионах нашей страны.

Участие ТКБ.РФ в проектах как профессионального технического заказчика приносит существенный положительный результат всем участникам проекта: сокращаются сроки реализации, снижаются затраты на строительство за счет оптимизации проектных решений и применения современных технологий.

Фото: ТКБ.РФ Анатолий Исайкин

— Как нынешняя ситуация в мире отразилась на строительной отрасли и на промышленности в целом, в том числе на промышленной безопасности?

— Не секрет, что многие иностранные компании в надежде на то, что западным технологиям нет аналогов, ушли из России. Наш сектор не стал исключением. И действительно, нужно признать, что в проектных решениях по большей части использовалась западные технологии. Сегодня мы столкнулись с потерей доступа к ним: слишком долго верили в то, что будем всегда находиться в едином экономическом пространстве с западным миром.

Альтернативы, безусловно, есть. Например, китайская техника не только не уступает, но и превосходит западные решения по ряду характеристик. Однако главная загвоздка в том, что на стадии строительства или монтажа серьезные отступления от проектной документации, вызванные заменой технологии, требуют дополнительных согласований, которые изначально не планировались, и это значительно замедляет процесс реализации строительства объекта.

Перед нами стоит по-настоящему амбициозная задача не только преодолеть трудности в краткосрочной перспективе, но и сделать так, чтобы подобного не происходило в будущем. Если говорить более предметно, то в первую очередь это создание и возрождение российских предприятий по производству оборудования по переработке сжиженного природного газа, производству микроэлектроники, робототехники и целого ряда важных отраслей промышленности.

ТКБ.РФ сегодня, можно сказать, лицом к лицу столкнулась с такими вызовами. Однако, несмотря на это, строительство масштабных инфраструктурных проектов продолжается. Чтобы справиться с имеющимися трудностями, мы задействуем все возможные ресурсы, минимизируем потенциальные риски и не прекращаем искать новые возможности в сложившейся ситуации.

Специалисты ТКБ.РФ обладают компетенциями для реализации всех этапов строительства и эксплуатации промышленных предприятий, в том числе по работе с оптимизацией проектных решений. Адаптация новых технологий из дружественных стран позволяет создать процесс заново: проектирование, строительство, пусконаладочные работы — все это теперь находится под нашим контролем, и риск потери компетенций сводится к нулю. Это позволяет выйти инжинирингу на качественно новый уровень.

— Какие возможности в текущих условиях вы видите для промышленности и строительной отрасли в целом и для компании в частности?

— В настоящий момент мы наблюдаем действительно удивительный момент: на довольно консервативном и стабильном рынке, где более 30 лет не было структурных сдвигов, произошли изменения, н апример в проектировании, где с начала 1980-х годов прошлого столетия перешли от бумажных чертежей к системе автоматизированного проектирования (CAD). Привычный всем AutoCAD, разработанный в 1982 году и применяемый повсеместно как на гражданских, так и на промышленных объектах, ушел с российского рынка. Конечно, сложно отказываться от привычных вещей, но у нас есть собственные (отечественные) продукты, развитие которых было затруднено в условиях повсеместного внедрения западных программных продуктов.

Аналогичная ситуация с внедрением BIM-проектирования, о котором профессиональное сообщество говорит уже не первый год. Существует ряд разработок, способных осуществить качественное внедрение и развитие отечественных BIM, CAD, CAM, CAE-систем, которые позволят проектировать быстрее и проводить моделирование условий эксплуатаций будущих зданий и сооружений для внесения корректировок в проектную документацию и инженерные расчеты, повышая надежность и ресурс с максимальной точностью и экономической эффективностью. В этом направлении двигается и ТКБ.РФ. Совместная работа специалистов строительной отрасли и передовых разработчиков программного обеспечения с применением искусственного интеллекта, Big Data и нейронных сетей позволяет уже сегодня справляться с задачами завтрашнего дня.

С одной стороны, на российские компании ложится дополнительная нагрузка, о которой я сказал ранее, а с другой стороны, это открывает для нас новые возможности и позволяет нам вернуться к вопросу российского промышленного суверенитета.

— Как изменилась роль ТКБ.РФ на текущий момент?

— Сегодня важно оценивать ситуацию в динамике, чтобы в деталях не упустить саму суть. Мы хорошо понимаем, что устоявшиеся каноны в экономике перестают действовать: из-за санкционного давления ограничен доступ к технологиям, и строительные проекты приостанавливаются, сроки увеличиваются, производственные комплексы сталкиваются с проблемами в логистике и сбыте. Все это, неминуемо, ведет к увеличению себестоимости готовой продукции и потере рыночных позиций российских предприятий.

Роль ТКБ.РФ как компетентного участника рынка на стыке государственных и коммерческих интересов возрастает. Бизнес всегда ищет возможность сократить сроки и стоимость строительства. Мы берем эту функцию на себя: накопленный опыт и стратегия компании позволяют грамотно управлять строительным процессом. Наши партнеры понимают необходимость использования новых технологий, зачастую имплементируемых впервые. С другой стороны, хоть либерализация законодательства в строительстве и промышленной безопасности продолжается, надзорные органы очень внимательно подходят к проверке любых изменений, ведь речь здесь идет не только об экологических рисках, но и о безопасности людей.

ТКБ.РФ является подведомственной структурой Ростехнадзора и зарекомендовала себя с высоких профессиональных позиций, проводя работы на сложнейших производственных объектах. Наши специалисты, обладая редкими компетенциями, готовы работать в условиях турбулентности. Опыт и стратегия компании помогают найти баланс между интересами наших заказчиков и государственными требованиями.