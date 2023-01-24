«Проблему «грязных» городов за пару лет не решить»

До конца года в российских городах ликвидируют 53 незаконные свалки. Вредные выбросы в атмосферу в крупных промышленных центрах — Норильске, Красноярске, Челябинске, Омске — серьезно уменьшатся через два-три года, после модернизации производств. Раздельный сбор мусора доступен почти половине россиян, но не все знают и соблюдают его правила. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава Минприроды Александр Козлов. Помимо этого, он сообщил, сколько новых месторождений нефти, газа и золота обнаружено в России в прошлом году, когда можно будет отправиться в туристический круиз на научных судах и что позволило в три раза сократить площадь лесных пожаров.

«Раздельный сбор отходов — это не просто баки поставить и таблички повесить»

— Количество выявленных незаконных свалок в России в 2020–2021 годах выросло на треть. Когда эти полигоны будут ликвидированы и возможно ли это в принципе?

— В России выявлено порядка 2,9 тыс. несанкционированных свалок и объектов накопленного вреда — это шламонакопители, хвостохранилища обогатительных фабрик, объекты химического производства.

В рамках федерального проекта «Чистая страна» мы уже разобрались с 58 свалками в границах городов и 74 наиболее опасными объектами накопленного вреда. До конца 2023 года планируем избавиться еще от 53 свалок и четырех наиболее опасных объектов. Итого мы ликвидируем 58% несанкционированных свалок в черте российских городов и 89% опасных объектов накопленного вреда, отраженных в проекте.

Ключевых изменений Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

— С 1 сентября 2022 года в России заработали «окрашенные» экологические платежи, которые в первую очередь направляются на ликвидацию свалок и шламохранилищ. Сколько средств планируется собрать в 2023-м?

— Сумму на этот год определить сложно, потому что она складывается из нескольких составляющих: платы за негативное воздействие на окружающую среду, штрафов и судебных исков. Всё это нельзя спрогнозировать.

По прошлому году окончательные итоги еще подводятся, но мы уже видим, что всего за три месяца действия нормы в копилку региональных экологических платежей поступило более 7 млрд рублей. Почти 260 млрд рублей Минприроды направляет в 2023 году на природоохранные мероприятия. Это бюджет трех государственных программ и нацпроекта «Экология». Нам важен каждый рубль, который идет на экологию.

Регионы сейчас составляют планы, в соответствии с которыми они будут направлять средства на экологическую повестку. Мы одобрили уже 41 план, остальные дорабатывают по нашим замечаниям. Общие цифры по ликвидации несанкционированных свалок за счет экологических платежей будут немного позднее, после утверждения всех планов регионов.

В качестве примера могу привести Амурскую область, где планируется ликвидировать более 530 несанкционированных свалок и шесть объектов накопленного вреда. Общий объем расходов на реализацию этих мероприятий за 2022–2024 годы составит 234,5 млн рублей.

— Сейчас люди всё больше задумываются о раздельном сборе мусора. В 2020 году эта возможность была доступна всего 18,5% населения России. А как сегодня?

— На конец 2022 года раздельный сбор отходов доступен уже почти половине населения — 48,4%. И это при том, что «мусорная» реформа идет в России всего четвертый год. Никто ею не занимался, начиная с советских времен. И это не просто баки поставить и таблички повесить. Это огромная нормотворческая работа — новые подходы к регулированию медицинских, биологических, радиоактивных отходов, скорректировать требования к продукции с содержанием вторичного сырья. Построить мощности по сортировке и утилизации мусора, сформировать логистические цепочки. И это всё должно работать комплексно.

В прошлом году мы добились увеличения финансирования субсидии регионам на покупку контейнеров для раздельного сбора мусора с 1 млрд до 1,5 млрд рублей.

Ключевых изменений Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Правильно ли работает в России раздельный сбор мусора? На специальных синих контейнерах указаны только виды сырья без учета множества нюансов. Например, не подлежат переработке пластиковые тюбики от зубной пасты, бумажные стаканчики, хрусталь. А бутылки перед такой утилизацией надо сполоснуть. Большинство россиян с этими правилами незнакомы.

— Действительно, важно помнить, что перерабатывается чистый прозрачный пластик. В идеале нужно снимать крышки с бутылок — в крупных городах есть пункты, где можно сдать эти крышки. Утилизация батареек тоже требует особого внимания, их нельзя просто выбрасывать. Сейчас во многих магазинах есть емкости для сбора использованных батареек.

«Воздух загрязняли устаревшие производства, трубы без фильтров, десятки черных котельных»

— Жители промышленных городов России — Норильска, Красноярска, Челябинска, Дзержинска, Омска и других — живут в тяжелой экологической обстановке, несмотря на работу федерального проекта «Чистый воздух». Что мешает реализовать проект в полной мере?

— Здесь нужно понимать, в какой точке находился проект. В 2017 году совокупные выбросы в его городах-участниках составили 3,8 млн т в год. Экологию загрязняли устаревшие производства, трубы без фильтров, десятки черных котельных и тысячи частных домов с угольным отоплением. Поэтому за пару лет проблему не решить.

За время с начала действия проекта выбросы предприятий уже сокращены более чем на 200 тыс. т. Ключевых изменений в качестве воздуха «грязных» городов мы ждем к 2025–2026 годам.

— Жители некоторых российских поселений по-прежнему вынуждены отапливать дома углем из-за отсутствия газификации и дорогого электричества. В таких поселках и городах в холодное время года объявляют опасный для здоровья режим «черного неба». Как решается эта проблема?

— За счет федерального бюджета на 2021–2023 годы выделен 31 млрд рублей на газификацию частого сектора, закрытие небольших угольных котельных и переоборудование их на центральные ТЭЦ или электричество, а также на замену общественного транспорта на более экологичный. К концу 2024 года более 35 тыс. домовладений в Омске, Новокузнецке, Нижнем Тагиле, Красноярске, Чите перестанут использовать уголь и дрова в качестве топлива.

Ключевых изменений Фото: ТАСС/Андрей Самсонов

— Минприроды планировало внести в Госдуму законопроект об оборотных штрафах за превышение предприятиями квот выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Однако промышленники предупредили, что могут не справиться с квотами из-за недоступности зарубежного оборудования. Может ли проект быть принят в 2023 году?

— Несмотря на объективные сложности и новые экономические реалии, ни одна из компаний, работающих в городах — участниках федерального проекта «Чистый воздух», не отказалась от планов по экологической модернизации своих производств. Они подтвердили завершение основных мероприятий до конца 2024 года, остальные будут закончены в 2026-м. Это, например, замена электролизёров на промышленных гигантах, модернизация металлургических производств, блоков очистки газов, замена устаревшего оборудования и многое другое.

Основная задача сейчас — решение точечных вопросов импортозамещения. В том числе из-за этого федеральный проект «Чистый воздух» продлен до конца 2026 года.

Закон о штрафах заработает только в 2027-м. Напомню, что инициатива предусматривает административную ответственность, если компания, например, не предоставит сведения о загрязнении воздуха. Также при ее принятии появятся новые наказания. В частности, штрафы за недостижение установленных квот составят для индивидуальных предпринимателей от 500 тыс. до 800 тыс. рублей, для юридических лиц — от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки за календарный год, предшествующий тому, когда было нарушение. Но не менее 4 млн рублей.

— Сейчас в России нет закона, каким-либо образом регулирующего запахи. В результате многие города и села страны страдают от соседства с производствами, коллекторами и другими объектами. Будет ли решаться эта проблема?

— Для отдельных веществ с неприятным запахом — сероводорода, меркаптанов — Роспотребнадзор установил предельно допустимые концентрации с учетом вредного воздействия запаха на человека.

Тем не менее пахучие загрязняющие вещества часто присутствуют в воздухе в незначительных количествах и при контроле качества воздуха превышение ПДК, несмотря на наличие отчетливого запаха, не наблюдается. Нужны специальные методики, приборы, которые это могут измерить. Мы готовы помогать Росприроднадзору в регулировании и мониторинге веществ, обладающих сильным запахом.

Ключевых изменений Фото: ТАСС/Ярослав Беляев

«Санкции недружественных стран могли приостановить геологоразведку и добычу в России»

— Россия активизирует геологоразведку углеводородов, особенно газа, на востоке страны, чтобы обеспечить увеличение поставок азиатским партерам. Насколько могут увеличиться поставки газа и в какие конкретно страны?

— По поставкам — это вопрос не к Минприроды. Мы лишь обеспечиваем ресурсный потенциал. Но хочу сказать так: мы просто всегда должны быть готовы его наращивать.

— Российские компании в 2022 году увеличили инвестиции в геологоразведку на 20 млрд рублей — до 470 млрд. В результате вырос, в частности, объем добычи золота, меди, цинка, свинца и серебра. Продолжится ли увеличение инвестиций в 2023 году и какой прирост запасов запланирован?

— Пока информация по затратам на геологоразведку на 2022 год предварительная. Точные данные будут готовы в конце I квартала 2023-го. В прошлом году прирост извлекаемых запасов нефти и конденсата промышленных категорий по результатам геологоразведочных работ составил не менее 600 млн т при добыче 530 млн т. По природному газу прирост, по предварительным данным, — 675 млрд куб. м при добыче 711 млрд куб. м.

Также в прошлом году в России открыли 34 месторождения углеводородного сырья, в том числе шесть крупных. Это нефтяное Мадачагское месторождение, газоконденсатные месторождения на шельфе Каспийского моря и в ЯНАО (Сеяхинское и им. В.И. Гири). Также мы обнаружили газовые месторождения в Якутии — Мухтинское и им. Эвальдта Туги. В результате в 2023 году ожидается прирост запасов нефти и конденсата на уровне почти 600 млн т, а газа — 675 млрд куб. м. Воспроизводство минерально-сырьевой базы имеет важнейшее значение для отечественной экономики, это ее фундамент. По данным Росстата, порядка 40% консолидированного бюджета страны — доходы от минерально-сырьевого комплекса.

Ключевых изменений Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Что касается твердых полезных ископаемых, то в 2022 году впервые поставлены на государственный баланс запасы 117 месторождений твердых полезных ископаемых, в том числе 94 — золота, три — цветных металлов и два — угля.

Также в России открыли два золотых месторождения федерального значения. Это Лугокан в Забайкальском крае, в котором 148 т запасов золота, 1,3 тыс. т серебра и 604 тыс. т меди. Еще появилось месторождение Роман в Якутии. В нем запасы золота составляют около 145 т. В 2023 году частные инвестиции в геологоразведку ожидаются в объеме 452 млрд рублей. В частности, в углеводородное сырье вложения составят 390 млрд, а в твердые полезны ископаемые — 62 млрд. Бюджетные инвестиции достигнут примерно 17 млрд рублей.

— После вступления в силу изменений закона о недрах некоторые зарубежные компании должны были переоформить лицензии своих юрлиц на российские. Не все на это пошли, в результате чего часть из них была досрочно прекращена. Как это может повлиять на объемы добычи полезных ископаемых?

— Санкции недружественных стран могли приостановить геологоразведочные и добычные работы в России. Изменения в закон «О недрах» и соответствующий указ президента позволили своевременно вывести иностранные юрлица из состава участников отношений в сфере недропользования.

Все лицензии уже переоформлены. Сокращение объемов добычи полезных ископаемых по ним не ожидается.

— Вскоре после изменения закона «О недрах» вы внесли в правительство проект о допуске частных компаний к региональному изучению недр за свой счет. Когда может быть принят законопроект?

— Ожидаю, что Госдума примет законопроект к концу 2023 года. Привлечение частного капитала в геологоразведку, несомненно, будет способствовать ускоренному воспроизводству минерально-сырьевой базы.

«Это спекуляции и попытки обесценить системную, кропотливую и опасную работу»

— Экологи много лет говорят о проблеме таяния льдов в Арктике. В результате, например, к людям чаще стали выходить опасные хищники — белые медведи, случаются техногенные катастрофы. Ведутся ли работы на упреждение или мы решаем проблемы по мере их поступления?

— Важнейшее направление работы в Арктике — создание государственной системы фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты. Законопроект внесен в Госдуму, рассчитываем на его рассмотрение в весеннюю сессию.

Работа по созданию мониторинга на базе наблюдательной сети Росгидромета уже началась. Сеть будет состоять из 140 станций — 30-метровых скважин, где будут идти непрерывные автоматические измерения температуры мерзлоты на нескольких горизонтах. В перспективе запланированы наблюдения за динамикой наледей, таликов, деформациями земной поверхности.

На основе мониторинга будут готовиться карты с оценкой динамики изменений состояния многолетней мерзлоты, формироваться прогнозы изменения состояния и возможных последствий для окружающей среды. Полученные данные, в свою очередь, позволят оценить, как таяние мерзлоты влияет на экономику и социальную сферу. Это будет стимулировать разработку соответствующих мер адаптации.

Ключевых изменений Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

— В России каждый год происходят крупные лесные пожары. По мнению экологов, 2022 год не поставил антирекордов только из-за благоприятной погоды. Так ли это? Можете ли вы гарантировать, что 2023 год не будет хуже 2022-го?

— Гарантию хорошей погоды на год вперед никто не даст. С прошлого года значительно усилена борьба с пожарами, в том числе благодаря увеличению федерального финансирования. Как результат — площадь уменьшилась в три раза. В первые сутки ликвидировалось 79% всех лесных пожаров. В 12 регионах вообще пожаров не допустили, потому что готовились.

В 2023 году финансирование на охрану лесов от пожаров останется на прежнем уровне и составит 14,2 млрд рублей. При этом увеличится кратность проверок регионов на предмет готовности к пожароопасному сезону.

Кроме того, 10 января в Госдуму поступил законопроект, который поможет регионам привлекать силы из федрезерва для тушения лесных пожаров, не вводя режим ЧС. Это порядка 800 высококлассных лесных пожарных.

Что касается мнения, что только погода позволила избежать катастрофических последствий лесных пожаров в прошлом году, — это спекуляции и попытки обесценить системную, кропотливую, а для тысяч лесных пожарных еще и опасную работу.

Ключевых изменений Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Ранее Владимир Путин поручил правительству и Российской академии наук рассмотреть вопрос использования научных судов «Росгеологии» для туристической деятельности на Дальнем Востоке. Поручение выполнено?

— Мы рассматривает возможность перепрофилирования под круизный туризм четырех научно-исследовательских судов, подведомственных «Росгеологии». Для этой работы будут привлекаться морские конструкторские бюро. Сейчас определяются источники финансирования. Рассчитываем, что работы по переоборудованию начнутся в 2024 году.

— Как за минувший год изменилась ситуация с редкими животными в России? Увеличилось ли число краснокнижников?

— В Красной книге России сейчас находятся 443 вида животных. В последнем издании 2021 года исключили 122 вида и добавили 153. Под особым контролем министерства сейчас 13 животных — это аргали, амурский тигр, белый медведь, дзерен, зубр, дальневосточный и переднеазиатские леопарды, лошадь Пржевальского, снежный барс, сайгак, стерх, гренландский и серый киты.

Важнейшее событие в природоохранной сфере в 2022 году — рост популяции амурского тигра с 540 до 750 особей, проживающих на Дальнем Востоке. Увеличился и ареал — если раньше «тигриным домом» были только Приморье и Хабаровский край, то сейчас хищник обитает и в ЕАО, и в Амурской области.

Также сделаны первые шаги по уточнению численности белого медведя. В 2022 году проводилась «перепись» белых медведей на острове Врангеля с помощью беспилотников, сделано более 23 тыс. снимков, их нужно все обработать, понять, разные это медведи или один и тот же засветился несколько раз. Данные скоро будут обнародованы.

Ключевых изменений Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Выросла популяция снежного барса в России — с 53 особей в 2019 году до 90 в 2022-м. Увеличилась численность сайгака до 10 тыс. особей. А благодаря работе специалистов зубриных питомников популяция зубров выросла с 500 до почти 2 тыс. особей.

Возвращается в горы Кавказа переднеазиатский леопард. В прошлом году летом в горы выпустили трех молодых животных, за их перемещениями постоянно следят ученые. Сейчас в горах Кавказа обитает примерно девять переднеазиатских леопардов.

— Когда выйдет обновленная редакция Красной книги с редкими растениями?

— Последняя версия списка краснокнижных растений и грибов датируется 2005 годом, обновление такого перечня — это очень серьезный труд. Сейчас он подготовлен, формируется проект приказа, которым он будет утвержден.

Всего в новый список объектов растительного мира Красной книги России планируется включить 734 вида растений и грибов. В действующей редакции 2005 года их 676 видов. Специалисты уже начали подготовку очерков и иллюстраций для создания новой книги. Подготовка и издание обновленной редакции Красной книги России «Растения и грибы» запланированы на 2023–2024 годы.