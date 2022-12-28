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Поливать по чаще: как в России усилят борьбу с лесными пожарами

Проблема в том, что каждый раз горят разные регионы, объясняют эксперты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В России планируют улучшить борьбу с лесными пожарами — при помощи сил федерального резерва экстренного реагирования. Подконтрольная Рослесхозу структура будет заниматься самыми сложными возгораниями, рассказали в ведомстве. В состав резерва войдут около 800 лесных пожарных и шесть воздушных судов. Законопроект, закрепляющий необходимость создания и координации такой структуры, 26 декабря одобрила правкомиссия. В России огонь ежегодно проходит миллионы гектаров земли. Причем каждый раз горят разные субъекты. О том, спасет ли ситуацию проект Минприроды, — в материале «Известий».

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Всеми силами

Чтобы более эффективно бороться с лесными пожарами, в России создадут федеральный резерв экстренного реагирования. Его планируют направлять на тушение самых сложных и опасных возгораний. Принимать решение о применении резерва должен будет Рослесхоз. Это следует из текста законопроекта, подготовленного Минприроды и одобренного на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности. С документом ознакомились «Известия».

В случае принятия документа регионы смогут, не вводя режим ЧС, оперативно привлекать силы и средства из резерва для тушения лесных пожаров, сообщил «Известиям» руководитель Рослесхоза Иван Советников.

Поливать по чаще
Лесной пожар
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Федеральный резерв — это порядка 800 высококлассных лесных пожарных и шесть воздушных судов «Авиалесоохраны» (подведомственная организация Рослесхоза. — «Известия»). Они будут направляться в регионы в течение 24 часов с момента принятия положительного решения о предоставлении этих сил, — сказал он.

Планируется, что силы федрезерва регионы смогут привлекать в нескольких случаях. Во-первых, если на территории одного или более муниципальных районов не меньше 10 дней сохраняется IV–V класс пожарной опасности по условиям погоды. Во-вторых, если в течение пяти дней наращивается группировка сил и средств, однако лесопожарная обстановка не улучшается. В-третьих, если продолжается распространение пожаров, несмотря на привлечение субъектом более 40% собственных сил и средств. А также если площадь лесного пожара растет на протяжении трех дней подряд, рассказал глава ведомства.

— Законопроект направлен на совершенствование системы охраны лесов от пожаров, — отметил в беседе с «Известиями» член правкомиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По его словам, за последние два года в субъекты РФ поступило свыше 14,6 тыс. единиц лесопожарной техники и оборудования, были увеличены штат сотрудников и часы авиационного мониторинга.

Поливать по чаще
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По данным Рослесхоза, в 2022 году оперативность тушения лесных пожаров выросла. В первые сутки с момента обнаружения ликвидируются 79% возгораний, а средняя площадь одного снизилась в 2,2 раза и составила 165 га. В 2022 году было совершено 214 перебросок сил и средств в рамках межрегионального маневрирования.

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Законопроект направлен на еще большее повышение эффективности привлечения имеющихся сил к тушению сложных пожаров, подчеркнул Владимир Груздев.

— Ежегодно федеральным бюджетом выделяется около 500 млн рублей на обеспечение мер пожарной безопасности в лесах. Планируется, что после принятия законопроекта часть этих средств будет направляться ФБУ «Авиалесоохрана», на базе которого и будет развернут федеральный резерв экстренного реагирования, — отметил он.

В пресс-службе правительства «Известиям» сообщили, что законопроект будет внесен в Госдуму после рассмотрения на заседании кабмина.

Горючая пора

Федеральные силы чаще всего привлекают к тушению самых трудных пожаров. Тех, которые могут нанести серьезный экономический ущерб или угрожают безопасности населения, пояснил «Известиям» координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности Всемирного фонда дикой природы (WWF) Константин Кобяков.

Сейчас федеральным резервом можно назвать силы «Авиалесоохраны». Именно с их помощью тушат пожары тогда, когда с их масштабом не могут справиться силы субъектов. Также в России вполне успешно реализуют межрегиональную помощь в борьбе с пожарами, — отметил он.

Поливать по чаще
лесной пожар
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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По словам эксперта, последние пять лет площадь, проходимая огнем, постоянно увеличивалась. В итоге каждый год был рекордным по сравнению с предыдущим. Тенденцию смог переломить только 2022-й, который стал относительно спокойным по обстановке с пожарами.

За всё время наблюдений максимальная площадь, пройденная огнем, была зафиксирована в 2021 году, свидетельствуют данные Рослесхоза. Тогда выгорело почти 19 млн га. В 2018 году пожары охватили 15,4 млн га, в 2019 и 2020 годах — более 16,5 млн га.

— Причем каждый год горят разные области. Даже те, которые традиционно считаются не «горимыми». К примеру, та же Якутия, которая в этом году тоже обильно полыхала. Предсказать, где будет новый очаг, практически невозможно. А держать в каждом регионе большие резервы пожарников и техники бессмысленно. Поэтому наличие федеральной службы, которая будет оперативно реагировать на угрозы, представляется наилучшим вариантом, — считает Константин Кобяков.

Поливать по чаще_4
Тушение лесного пожара
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Ежегодно в России пожарами уничтожается от 3 млн до 5 млн га леса. Наличие федерального резерва экстренного реагирования, вряд ли переломит эту ситуацию, полагает завкафедрой лесной политики, экономики и управления Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета им. С. М. Кирова Владимир Петров.

— Дело в том, что 90% лесных пожаров происходит по вине человека, и никакой резерв этому не сможет препятствовать. Нужно в первую очередь образовывать людей, чтобы они соблюдали безопасность в лесу, а не создавать различные фонды по противодействую пожарам. Я вас уверяю, что с резервом, что без него в следующем году мы опять получим 3–5 млн га сгоревших площадей. Бороться нужно с причинами пожаров, а не только с последствиями, — отметил эксперт.

В 2022 году лесные пожары прошли по площади 3,4 млн га, рассказывал «Известиям» глава Рослесхоза Иван Советников. В прошлом году Минприроды оценило ущерб, нанесенный пожарами, почти в 11 млрд рублей. В этом ущерб будет примерно в три раза меньше из-за сокращения площадей, пройденных огнем, полагает специалист.

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