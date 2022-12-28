Поливать по чаще: как в России усилят борьбу с лесными пожарами

В России планируют улучшить борьбу с лесными пожарами — при помощи сил федерального резерва экстренного реагирования. Подконтрольная Рослесхозу структура будет заниматься самыми сложными возгораниями, рассказали в ведомстве. В состав резерва войдут около 800 лесных пожарных и шесть воздушных судов. Законопроект, закрепляющий необходимость создания и координации такой структуры, 26 декабря одобрила правкомиссия. В России огонь ежегодно проходит миллионы гектаров земли. Причем каждый раз горят разные субъекты. О том, спасет ли ситуацию проект Минприроды, — в материале «Известий».

Всеми силами

Чтобы более эффективно бороться с лесными пожарами, в России создадут федеральный резерв экстренного реагирования. Его планируют направлять на тушение самых сложных и опасных возгораний . Принимать решение о применении резерва должен будет Рослесхоз. Это следует из текста законопроекта, подготовленного Минприроды и одобренного на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности. С документом ознакомились «Известия».

В случае принятия документа регионы смогут, не вводя режим ЧС, оперативно привлекать силы и средства из резерва для тушения лесных пожаров , сообщил «Известиям» руководитель Рослесхоза Иван Советников.

Поливать по чаще Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Федеральный резерв — это порядка 800 высококлассных лесных пожарных и шесть воздушных судов «Авиалесоохраны» (подведомственная организация Рослесхоза. — «Известия»). Они будут направляться в регионы в течение 24 часов с момента принятия положительного решения о предоставлении этих сил, — сказал он.

Планируется, что силы федрезерва регионы смогут привлекать в нескольких случаях. Во-первых, если на территории одного или более муниципальных районов не меньше 10 дней сохраняется IV–V класс пожарной опасности по условиям погоды. Во-вторых, если в течение пяти дней наращивается группировка сил и средств, однако лесопожарная обстановка не улучшается. В-третьих, если продолжается распространение пожаров, несмотря на привлечение субъектом более 40% собственных сил и средств . А также если площадь лесного пожара растет на протяжении трех дней подряд, рассказал глава ведомства.

— Законопроект направлен на совершенствование системы охраны лесов от пожаров, — отметил в беседе с «Известиями» член правкомиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По его словам, за последние два года в субъекты РФ поступило свыше 14,6 тыс. единиц лесопожарной техники и оборудования, были увеличены штат сотрудников и часы авиационного мониторинга.

Поливать по чаще Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По данным Рослесхоза, в 2022 году оперативность тушения лесных пожаров выросла. В первые сутки с момента обнаружения ликвидируются 79% возгораний, а средняя площадь одного снизилась в 2,2 раза и составила 165 га. В 2022 году было совершено 214 перебросок сил и средств в рамках межрегионального маневрирования.

Законопроект направлен на еще большее повышение эффективности привлечения имеющихся сил к тушению сложных пожаров, подчеркнул Владимир Груздев.

— Ежегодно федеральным бюджетом выделяется около 500 млн рублей на обеспечение мер пожарной безопасности в лесах. Планируется, что после принятия законопроекта часть этих средств будет направляться ФБУ «Авиалесоохрана», на базе которого и будет развернут федеральный резерв экстренного реагирования, — отметил он.

В пресс-службе правительства «Известиям» сообщили, что законопроект будет внесен в Госдуму после рассмотрения на заседании кабмина.

Горючая пора

Федеральные силы чаще всего привлекают к тушению самых трудных пожаров. Тех, которые могут нанести серьезный экономический ущерб или угрожают безопасности населения , пояснил «Известиям» координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности Всемирного фонда дикой природы (WWF) Константин Кобяков.

— Сейчас федеральным резервом можно назвать силы «Авиалесоохраны». Именно с их помощью тушат пожары тогда, когда с их масштабом не могут справиться силы субъектов . Также в России вполне успешно реализуют межрегиональную помощь в борьбе с пожарами, — отметил он.

Поливать по чаще Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По словам эксперта, последние пять лет площадь, проходимая огнем, постоянно увеличивалась. В итоге каждый год был рекордным по сравнению с предыдущим. Тенденцию смог переломить только 2022-й, который стал относительно спокойным по обстановке с пожарами.

За всё время наблюдений максимальная площадь, пройденная огнем, была зафиксирована в 2021 году, свидетельствуют данные Рослесхоза. Тогда выгорело почти 19 млн га. В 2018 году пожары охватили 15,4 млн га, в 2019 и 2020 годах — более 16,5 млн га.

— Причем каждый год горят разные области. Даже те, которые традиционно считаются не «горимыми». К примеру, та же Якутия, которая в этом году тоже обильно полыхала. Предсказать, где будет новый очаг, практически невозможно. А держать в каждом регионе большие резервы пожарников и техники бессмысленно. Поэтому наличие федеральной службы, которая будет оперативно реагировать на угрозы, представляется наилучшим вариантом, — считает Константин Кобяков.

Ежегодно в России пожарами уничтожается от 3 млн до 5 млн га леса. Наличие федерального резерва экстренного реагирования, вряд ли переломит эту ситуацию , полагает завкафедрой лесной политики, экономики и управления Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета им. С. М. Кирова Владимир Петров.

— Д ело в том, что 90% лесных пожаров происходит по вине человека, и никакой резерв этому не сможет препятствовать. Нужно в первую очередь образовывать людей, чтобы они соблюдали безопасность в лесу, а не создавать различные фонды по противодействую пожарам. Я вас уверяю, что с резервом, что без него в следующем году мы опять получим 3–5 млн га сгоревших площадей. Бороться нужно с причинами пожаров, а не только с последствиями, — отметил эксперт.

В 2022 году лесные пожары прошли по площади 3,4 млн га, рассказывал «Известиям» глава Рослесхоза Иван Советников. В прошлом году Минприроды оценило ущерб, нанесенный пожарами, почти в 11 млрд рублей. В этом ущерб будет примерно в три раза меньше из-за сокращения площадей, пройденных огнем, полагает специалист.