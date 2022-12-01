От гари не ясно: почему жители Минусинска страдают от грязного воздуха

Превышение выбросов оксида углерода в 1,8 раза и взвешенных веществ в 2,9 раза зафиксировали в Минусинске Красноярского края, сообщили «Известиям» в Роспотребнадзоре. Изначально тревогу забили местные жители: они не отпускали детей в школы, боясь, что те отравятся продуктами горения. В дымовую завесу город погружается из года в год с наступлением отопительного сезона — жители до сих пор отапливают дома дешевым низкокачественным углем. Прошлой зимой в воздухе Минусинска обнаружили превышение концентрации канцерогенов в 152 раза, рассказали «Известиям» местные жители. Проблема «черного неба» актуальна для многих городов России, отмечают экологи.

«Отпустить дочь в школу считаю преступлением»

В городе Минусинске Красноярского края 29 и 30 ноября обнаружили почти троекратное превышение содержания в воздухе вредных частиц. Об этом «Известиям» сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

— Пробы, отобранные в период неблагоприятных метеоусловий, показали превышение гигиенических нормативов максимальных разовых концентраций по содержанию оксида углерода до 1,8 раза и взвешенных веществ — до 2,9 раза, — рассказали там.

С 28 ноября до 1 декабря Роспотребнадзор официально объявил в городе режим «черного неба».

Проблема «черного неба» в Минусинске, расположенном всего в 25 км от столицы Хакасии — Абакана, существует уже много лет, рассказала «Известиям» местная жительница Татьяна. Она и другие родители не отпускают детей в школы из-за опасений, что те отравятся вредными примесями в воздухе.

От гари не ясно_1 Фото: РИА Новости/Александр Патрин

Смог в городе стоит не из-за деятельности промышленных предприятий, а из-за печного угольного отопления, от которого местные жители не могут отказаться из-за отсутствия альтернатив.

— Частный сектор — а только в Минусинске это более 12 тыс. частных домов, плюс соседние города — отапливается углем. Газ нам не проводят, а перейти на электроотопление люди не могут из-за отсутствия льготных тарифов. Хотя, казалось бы, у нас рядом Саяно-Шушенская ГЭС, — продолжила Татьяна.

«Известия» направили запрос в администрацию города с просьбой прокомментировать ситуацию.

Согласно информации на официальном сайте компании «Красноярскэнергосбыт», с 1 июля 2022 года цены на электроэнергию для жителей Минусинска были проиндексированы и составляют от 1,25 до 4,03 руб/кВт*ч в зависимости от времени суток. Для большинства жителей Минусинска это дорого, говорится в петиции на сайте «Российская общественная инициатива».

— Всё осложняется тем, что Минусинск расположен в низине, ветров нет, весь дым стоит в городе. Дышать нечем, много аллергиков, больных детей, онкологии. Когда видишь и понимаешь эту угрозу здоровью дочери, отпустить ее в школу я считаю преступлением, — сказала Татьяна.

Превышение канцерогенов в 152 раза

По словам экоактивистки Минусинска Евгении Четверугиной, от гари в воздухе жители с переменным успехом страдают с ноября по май, то есть весь отопительный сезон.

— Из города у нас уезжает очень много людей — особенно если есть проблемы с сердцем, легкими. У меня несколько друзей уехали, и я бы уехала тоже, но не могу. Форточку открыть невозможно — очень сильный запах гари. Смог попадает в глаза, вызывает першение в горле. По улице мы просто ходим в дыму, — рассказала она «Известиям».

Решением этой проблемы Евгения вместе с жителями занимается уже пятый год — и динамики, по ее словам, нет. Единственное, что предлагают жителям, — перейти с одного угля на другой.

От гари не ясно_2 Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— Похоже, нас просто хотят оставить на угле. И это притом, что прошлой зимой Роспотребнадзор зафиксировал в воздухе превышение концентрации бензпирена — побочного продукта от сжигания угля — в 152 раза! Это чрезвычайно токсичный, сильнейший канцероген. По сути, всю зиму у нас в городе был режим ЧС, — рассказала активистка.

В последние дни жители Минусинска буквально атаковали Telegram-канал руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой комментариями с просьбой разобраться в проблеме.

Между тем в Минприроды «Известиям» сообщили, что проблема загрязнения воздуха в Хакасско-Минусинской котловине «будет решаться комплексно».

— Сегодня в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» в 12 городах — Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита — идет работа по снижению вредных выбросов. В 2023 году в федеральный проект войдут еще 29 городов в 16 регионах. Преимущественно это города Сибири и Дальнего Востока, в том числе Минусинск, — рассказали в пресс-службе Минприроды.

Основные мероприятия должны стартовать в 2025 году, но уже сейчас ведется активная работа с новыми регионами, добавили там.

Проблема «черного неба» актуальна не только для Минусинска, но и для многих других городов России, где значимая часть населения живет в частном секторе, сообщил «Известиям» председатель общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», зампред Общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин.

От гари не ясно_3 Фото: РИА Новости/Александр Патрин

— Режим «черного неба» чаще всего объявляют в поселениях Красноярского края, Дальнего Востока. Я сам жил в Южно-Сахалинске — там гарь просто пленкой накрывала город, потому что он расположен в низине, — рассказал он.

Если раньше жители грешили на промышленные предприятия, то сегодня очевидно, что проблема в печном отоплении, продолжил Андрей Нагибин.

— У предприятий и трубы повыше, и контроль за их деятельностью сейчас серьезный. А вот частные дома отапливаются преимущественно низкокачественным углем, поскольку он дешевый, — отметил эколог.

Решение проблемы — газификация районов, где по-прежнему действует печное отопление, подчеркнул Андрей Нагибин.

— С инженерной точки зрения это непросто: нужно подвести газ буквально до каждого дома. Делается это не так быстро, как хотелось бы, — сказал он.

Что касается электроэнергии, то она всегда была недешевой, заметил эколог. ГЭС зачастую отдают выработанные мощности на нужды предприятий.