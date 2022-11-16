Мусорные реки: как спасти водные артерии страны от жидких отходов

Госсовет Татарстана намерен обратиться к правительству РФ и Госдуме с предложением законодательно перекрыть путь жидким отходам в водоемы, а также запретить сброс в реки и озера жидких коммунальных отходов (ЖКО). Среди прочего предлагается запустить реформу нецентрализованной системы водоотведения. Засорение водоемов строительными, промышленными и бытовыми отходами приводит к деградации, а в отдельных случаях к полной гибели водных объектов и биологических ресурсов, обитающих в них. Подробнее о возможных способах решения этой проблемы — в материале «Известий».

Сброс и предложение

Госсовет Татарстана в ближайшее время предложит Госдуме законопроект о внесении изменений в федеральный закон об отходах производства и потребления, а также обратится к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложениями по совершенствованию правового регулирования обращения с жидкими бытовыми отходами (ЖБО). Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Госсовета РТ.

— В последнее время от граждан идут многочисленные жалобы — сбросы в реки, Волга зеленеет... А ведь все эти вопросы касаются не только Татарстана, но и других регионов РФ. Много нерешенных вопросов по жидким бытовым отходам, очистке выгребных ям. Куда всё это уходит? Нужны федеральные решения, — сказал «Известиям» председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин. — Кроме того, в России до сих пор не отлажена системная работа по сбору и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), да и вопрос дальнейшей переработки мусора законодательно до конца не отрегулирован.

Справка «Известий» В России только 65% жилого фонда оборудовано централизованной канализацией. В сельских населенных пунктах этот показатель достигает всего 18%.

Мусорные реки Фото: ТАСС/Петр Ковалев

В письме на имя Михаила Мишустина отмечается, что порядок обращения с жидкими бытовыми отходами практически не регламентирован на законодательном уровне. В особенности это касается жилых домов, не присоединенных к централизованной системе водоотведения (выгребные ямы, септики и т.п.). Отсутствуют однозначная трактовка понятия «жидкие бытовые (коммунальные) отходы», а также методики по определению норм образования и накопления таких отходов. «Недостаточная урегулированность сферы обращения с ЖБО оказывает негативное воздействие на состояние окружающей среды и создает угрозу здоровью населения, поскольку их сброс нередко осуществляется непосредственно в водные объекты (пруды, озера, реки)», — говорится в обращении Госсовета.

Как отметили в пресс-службе Госсовета Татарстана, предлагается «рассмотреть вопросы совершенствования правового регулирования обращения с жидкими бытовыми (коммунальными) отходами с формированием полноценного цикла обращения с ними (тарификация, транспортирование, очистка, утилизация) и введения государственного регулирования тарифов на услуги нецентрализованной системы водоотведения».

— Сегодня вопрос обращения с жидкими коммунальными отходами не урегулирован, а многие смежные вопросы регулирует санитарное и водное законодательство, — сказал «Известиям» экс-министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, представитель Проектного офиса развития Арктики Роман Полшведкин . — Даже само понятие ЖКО в законодательстве отсутствует. Это способствует тому, что по-прежнему продолжается спор среди специалистов о способе отнесения к сточным водам или отходам в зависимости от способа их удаления. Однозначным должно быть одно: ни сточные воды, ни жидкие отходы не должны сбрасываться в водные объекты, а должны подвергаться обработке, очистке и обеззараживанию.

Кроме того, по словам экс-министра, при принятой системе централизованного канализационного удаления жидких коммунальных отходов локальные сооружения для накопления таких отходов требуют нормативно закрепленных подходов к их эксплуатации и обслуживанию. Фактически, уточняет Роман Полшведкин, в настоящее время все указанные подходы регулируются лишь различными постановлениями правительства и правилами, в которых также присутствует неоднозначность толкования. По мнению экс-министра, для гармонизации правоприменительной практики в федеральном законодательстве должно полноценно появиться и понятие «локальные очистные сооружения». А это значит, указывает Полшведкин, что изменений потребует не только закон об обращении с отходами, но и законы «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и «О водоснабжении и водоотведении».

Мусорные реки Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Справка «Известий» Минприроды России: «Отнесение жидких фракций, выкачиваемых из выгребных ям, к сточным водам или отходам зависит от способа их удаления. По российскому законодательству, если стоки удаляются не через сброс в централизованную систему водоотведения (в канализацию) или в систему оборотного водоснабжения, то дальнейшее обращение с ними должно осуществляться согласно закону «Об отходах производства и потребления». Осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности возможно только при наличии лицензии. Если же жидкие фракции проходят через очистные сооружения, они являются сточными водами.

Член Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы, члена экспертного совета в Совете Федерации Сергей Маликов добавляет, что немаловажно найти и общий язык государства с частными домовладениями — их становится больше, количество жидких отходов увеличивается, природа не в силах сама это поглотить, а должного регулирования и контроля нет. «Обязательно должны быть локальные очистные сооружения, септики», — подчеркивает эксперт по водным объектам.

— Что касается отходов строительства и ремонта, фактором их попадания в водные объекты являются диффузные стоки — всё, что течет по улицам, по дорогам, попадает в стоки, а оттуда — в реки, озера, пруды, — говорит Сергей Маликов. — Как итог, водные объекты заиливаются, нередко в них встречаются 1,5–2 м иловых наносов. Сейчас нам нужно сделать шаг назад. Разработать интерактивную карту с исследованиями почвы и водных объектов — где и какое загрязнение, кто загрязнитель, какая причина. Это первый шаг в борьбе с загрязнениями наших водоемов.

Роман Полшведкин добавляет, что у собственников домов нет обязанности по заключению договоров с управляющей компанией или специализированной организацией на вывоз и утилизацию жидких отходов. В результате жидкие отходы часто сбрасываются в почву или водоемы.

Мусорные реки Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Слив-река

В Институте экологии Волжского бассейна РАН убеждены: изменения в законодательстве назрели и жизненно необходимы. В этом плане постановка проблемы со сбросом ЖКО в водоемы актуальна, отмечают в Институте. Всё-таки речь идет о водоснабжении и о пляжном отдыхе.

По словам специалистов, на федеральном уровне необходимы законодательные решения. В том числе и для бассейна реки Волги — а это 8% территории России, где производится порядка 45% промышленной и 40% в сельхозпродукции. По мнению ИЭВБ РАН, законодательные новшества должны учитывать наличие точечных источников загрязнения: в местах выпуска сточных вод, загрязняющих стоков с сельскохозяйственных и предназначенных для строительства территорий, в районе площадей, занятых отвалами и отходами промышленного производства, в том числе в результате размыва побережья (эрозии берегов), а также перенос загрязняющих веществ по воздуху.

— В целом, например, той же реке Волге необходим паспорт водного объекта, в статусе «Закона о Волге» регламентирующего и нормирующего как допустимую нагрузку, так и ее плановое снижение, — говорит и.о. директора ИЭВБ Александр Файзулин. — Именно «Паспорт Волги» может дать объективную оценку эффективности реализуемых мероприятий по проекту «Оздоровление Волги». Крайне важно выявлять самые проблемные болевые точки на водосборной территории, в том числе по результатам мониторинга. Как по вкладу формируемого стока в диффузное загрязнение, так и по обращениям граждан, экологических общественных объединений.

Александр Файзулин также считает необходимым принятие закона об экологической маркировке отдельных товаров, а том числе моющих средств, вносящих вклад в поступление биогенных элементов — фосфора. Для ряда регионов, имеющих высокое рекреационное и ресурсное значение, например Байкала и Волжского бассейна, допустимо введение экологических акцизов на товары, влияющие на качество воды и формирующие неразлагаемые бытовые отходы.

Вместе с тем в Ассоциации производителей и поставщиков очистных сооружений «Экологический комфорт» полагают: «Чтобы защитить водные объекты, не нужно придумывать никаких новых законодательных инициатив, а достаточно начать контролировать соблюдение существующих норм и правил РФ всем ее субъектам и не допускать нарушения действующего законодательства в сфере защиты водных объектов и тех норм, которое регламентируют отведение и утилизацию жидких бытовых отходов».

Мусорные реки Фото: ТАСС/Юрий Белинский

На повестке дня

Следует ужесточить ответственность за сброс неочищенных или же недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты, объясняет член Центрального совета Всероссийского общества охраны природы, партнер Ассоциации менеджеров Тимур Усманов. Важно усилить контроль за соблюдением норм при осуществлении сброса сточных вод в водный объект.

Эколог называет губительным слив в водный объект жидких отходов, не прошедших дополнительную биологическую очистку. Это может привести к заражению кишечными инфекциями не только воды в водном объекте, но и экосистемы в целом. Вот почему принятие решения о возможности сброса сточных вод в водный объект необходимо рассматривать только после проведения тщательной проверки очистных сооружений, уточняет Усманов.