Мусорные реки: как спасти водные артерии страны от жидких отходов
Госсовет Татарстана намерен обратиться к правительству РФ и Госдуме с предложением законодательно перекрыть путь жидким отходам в водоемы, а также запретить сброс в реки и озера жидких коммунальных отходов (ЖКО). Среди прочего предлагается запустить реформу нецентрализованной системы водоотведения. Засорение водоемов строительными, промышленными и бытовыми отходами приводит к деградации, а в отдельных случаях к полной гибели водных объектов и биологических ресурсов, обитающих в них. Подробнее о возможных способах решения этой проблемы — в материале «Известий».
Сброс и предложение
Госсовет Татарстана в ближайшее время предложит Госдуме законопроект о внесении изменений в федеральный закон об отходах производства и потребления, а также обратится к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложениями по совершенствованию правового регулирования обращения с жидкими бытовыми отходами (ЖБО). Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Госсовета РТ.
— В последнее время от граждан идут многочисленные жалобы — сбросы в реки, Волга зеленеет... А ведь все эти вопросы касаются не только Татарстана, но и других регионов РФ. Много нерешенных вопросов по жидким бытовым отходам, очистке выгребных ям. Куда всё это уходит? Нужны федеральные решения, — сказал «Известиям» председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин. — Кроме того, в России до сих пор не отлажена системная работа по сбору и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), да и вопрос дальнейшей переработки мусора законодательно до конца не отрегулирован.
В письме на имя Михаила Мишустина отмечается, что порядок обращения с жидкими бытовыми отходами практически не регламентирован на законодательном уровне. В особенности это касается жилых домов, не присоединенных к централизованной системе водоотведения (выгребные ямы, септики и т.п.). Отсутствуют однозначная трактовка понятия «жидкие бытовые (коммунальные) отходы», а также методики по определению норм образования и накопления таких отходов. «Недостаточная урегулированность сферы обращения с ЖБО оказывает негативное воздействие на состояние окружающей среды и создает угрозу здоровью населения, поскольку их сброс нередко осуществляется непосредственно в водные объекты (пруды, озера, реки)», — говорится в обращении Госсовета.
Как отметили в пресс-службе Госсовета Татарстана, предлагается «рассмотреть вопросы совершенствования правового регулирования обращения с жидкими бытовыми (коммунальными) отходами с формированием полноценного цикла обращения с ними (тарификация, транспортирование, очистка, утилизация) и введения государственного регулирования тарифов на услуги нецентрализованной системы водоотведения».
— Сегодня вопрос обращения с жидкими коммунальными отходами не урегулирован, а многие смежные вопросы регулирует санитарное и водное законодательство, — сказал «Известиям» экс-министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, представитель Проектного офиса развития Арктики Роман Полшведкин. — Даже само понятие ЖКО в законодательстве отсутствует. Это способствует тому, что по-прежнему продолжается спор среди специалистов о способе отнесения к сточным водам или отходам в зависимости от способа их удаления. Однозначным должно быть одно: ни сточные воды, ни жидкие отходы не должны сбрасываться в водные объекты, а должны подвергаться обработке, очистке и обеззараживанию.
Кроме того, по словам экс-министра, при принятой системе централизованного канализационного удаления жидких коммунальных отходов локальные сооружения для накопления таких отходов требуют нормативно закрепленных подходов к их эксплуатации и обслуживанию. Фактически, уточняет Роман Полшведкин, в настоящее время все указанные подходы регулируются лишь различными постановлениями правительства и правилами, в которых также присутствует неоднозначность толкования. По мнению экс-министра, для гармонизации правоприменительной практики в федеральном законодательстве должно полноценно появиться и понятие «локальные очистные сооружения». А это значит, указывает Полшведкин, что изменений потребует не только закон об обращении с отходами, но и законы «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и «О водоснабжении и водоотведении».
Член Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы, члена экспертного совета в Совете Федерации Сергей Маликов добавляет, что немаловажно найти и общий язык государства с частными домовладениями — их становится больше, количество жидких отходов увеличивается, природа не в силах сама это поглотить, а должного регулирования и контроля нет. «Обязательно должны быть локальные очистные сооружения, септики», — подчеркивает эксперт по водным объектам.
— Что касается отходов строительства и ремонта, фактором их попадания в водные объекты являются диффузные стоки — всё, что течет по улицам, по дорогам, попадает в стоки, а оттуда — в реки, озера, пруды, — говорит Сергей Маликов. — Как итог, водные объекты заиливаются, нередко в них встречаются 1,5–2 м иловых наносов. Сейчас нам нужно сделать шаг назад. Разработать интерактивную карту с исследованиями почвы и водных объектов — где и какое загрязнение, кто загрязнитель, какая причина. Это первый шаг в борьбе с загрязнениями наших водоемов.
Роман Полшведкин добавляет, что у собственников домов нет обязанности по заключению договоров с управляющей компанией или специализированной организацией на вывоз и утилизацию жидких отходов. В результате жидкие отходы часто сбрасываются в почву или водоемы.
Слив-река
В Институте экологии Волжского бассейна РАН убеждены: изменения в законодательстве назрели и жизненно необходимы. В этом плане постановка проблемы со сбросом ЖКО в водоемы актуальна, отмечают в Институте. Всё-таки речь идет о водоснабжении и о пляжном отдыхе.
По словам специалистов, на федеральном уровне необходимы законодательные решения. В том числе и для бассейна реки Волги — а это 8% территории России, где производится порядка 45% промышленной и 40% в сельхозпродукции. По мнению ИЭВБ РАН, законодательные новшества должны учитывать наличие точечных источников загрязнения: в местах выпуска сточных вод, загрязняющих стоков с сельскохозяйственных и предназначенных для строительства территорий, в районе площадей, занятых отвалами и отходами промышленного производства, в том числе в результате размыва побережья (эрозии берегов), а также перенос загрязняющих веществ по воздуху.
— В целом, например, той же реке Волге необходим паспорт водного объекта, в статусе «Закона о Волге» регламентирующего и нормирующего как допустимую нагрузку, так и ее плановое снижение, — говорит и.о. директора ИЭВБ Александр Файзулин. — Именно «Паспорт Волги» может дать объективную оценку эффективности реализуемых мероприятий по проекту «Оздоровление Волги». Крайне важно выявлять самые проблемные болевые точки на водосборной территории, в том числе по результатам мониторинга. Как по вкладу формируемого стока в диффузное загрязнение, так и по обращениям граждан, экологических общественных объединений.
Александр Файзулин также считает необходимым принятие закона об экологической маркировке отдельных товаров, а том числе моющих средств, вносящих вклад в поступление биогенных элементов — фосфора. Для ряда регионов, имеющих высокое рекреационное и ресурсное значение, например Байкала и Волжского бассейна, допустимо введение экологических акцизов на товары, влияющие на качество воды и формирующие неразлагаемые бытовые отходы.
Вместе с тем в Ассоциации производителей и поставщиков очистных сооружений «Экологический комфорт» полагают: «Чтобы защитить водные объекты, не нужно придумывать никаких новых законодательных инициатив, а достаточно начать контролировать соблюдение существующих норм и правил РФ всем ее субъектам и не допускать нарушения действующего законодательства в сфере защиты водных объектов и тех норм, которое регламентируют отведение и утилизацию жидких бытовых отходов».
На повестке дня
Следует ужесточить ответственность за сброс неочищенных или же недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты, объясняет член Центрального совета Всероссийского общества охраны природы, партнер Ассоциации менеджеров Тимур Усманов. Важно усилить контроль за соблюдением норм при осуществлении сброса сточных вод в водный объект.
Эколог называет губительным слив в водный объект жидких отходов, не прошедших дополнительную биологическую очистку. Это может привести к заражению кишечными инфекциями не только воды в водном объекте, но и экосистемы в целом. Вот почему принятие решения о возможности сброса сточных вод в водный объект необходимо рассматривать только после проведения тщательной проверки очистных сооружений, уточняет Усманов.
— Запрет на сбор ЖКО в водный объект не должен привести к повышению тарифов, так как денежные средства, затрачиваемые на их утилизацию, можно компенсировать за счет средств, затрачиваемых на обслуживание дополнительных установок биологической очистки, — говорит член Центрального совета Всероссийского общества охраны природы. — Нужно на законодательном уровне закрепить обязательное осуществление вывоза ЖБО специализированной организацией для последующей утилизации. Не помешает и разработка нормативных документов, регламентирующих четкое определение понятия «жидкие коммунальные отходы» и того, что к ним относится, определение класса опасности ЖКО и порядка обращения с ними.