Живая вода: какие микроорганизмы подстерегают россиян в реках и озерах

В жаркую погоду в водоеме велика опасность получить не только заряд бодрости, но и неприятные заболевания. Специалисты предостерегают купальщиков от излишней беспечности во время пляжного отдыха. Почему личинки плоских червей путают людей с утками, как распознать вирусный менингит и почему на пляже лучше не покупать вареную кукурузу — в материале «Известий».

Утиные истории

Соблазн окунуться в первый попавшийся водоем, чтобы остудиться в жару, может обернуться неприятностями.

— Теплая, жаркая, влажная среда — прекрасный субстрат для размножения микроорганизмов , — объясняет дерматовенеролог Наталия Жовтан.

По словам эксперта, не все водоемы обладают высокой степенью безопасности. Требования к местам, разрешенным для купания, определены федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ (ст. 18).

— В документе прописано, что водные объекты, используемые в целях купания, занятий спортом, а также для отдыха (в том числе расположенные в черте городских и сельских поселений), не должны быть источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на человека , — разъясняет Наталия Жовтан.

Живая вода Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

По словам дерматовенеролога, в непроточных прудах со стоячей водой и обильными зарослями обитают утки и пресноводные моллюски (например, улитки), которые являются промежуточными «хозяевами» паразитов. Поэтому велика опасность заразиться различными инфекциями. К таким «сюрпризам» можно отнести церкариоз или «зуд купальщиков».

— Это острое паразитарное заболевание, возникающее при поражении кожи церкариями — плавающими личинками плоских червей, которые «живут» на водоплавающих птицах, чаще всего на утках. Поскольку кожа человека имеет химические соединения (холестерол, церамиды), сходные с теми, что находятся в лапках уток, церкарии могут закрепляться на поверхности наших мягких тканей и внедряться внутрь , — продолжает Наталия Жовтан.

Иными словами, по словам эксперта, эти паразиты «путают» людей с утками. К счастью, в организме человека церкарии не могут жить и очень скоро погибают. Но успевают доставить неприятности в виде зуда и повышения температуры. Коварные церкарии могут даже вторично инфицировать жертву, причиняя дополнительные страдания. Особенно подвержены этому заболеванию дети, которые плещутся на мелководье. Их кожа более чувствительна к таким паразитам.

Берегитесь менингита

Инфекционист, гастроэнтеролог Наталия Анисимова подчеркивает, что в жаркую погоду при купании в водоеме в организм могут попасть возбудители кишечной инфекции. Ее признаки — тошнота, рвота и понос. Но сейчас не это самое страшное.

Живая вода Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— В самом разгаре сезон энтеровирусных инфекций, которые, помимо перечисленных признаков кишечных заболеваний, могут сопровождаться и неврологической симптоматикой. Это — головная боль, рвота, боль в глазных яблоках, — комментирует Анисимова.

Врачам известны более 60 возбудителей энтеровирусной инфекции. Один из них провоцирует опасное заболевание — менингит. Этот вирус поражает кишечник, а потом вызывает воспаление спинномозговых и мозговых оболочек. Его можно подхватить, просто проглотив воду во время купания. Чаще всего от такого недуга страдают дети дошкольного и школьного возраста.

— Развитие инфекционного процесса зависит о того, насколько у человека сильный организм. В отличие от бактериального менингита, который бывает, например, при менингококковой инфекции, вирусные менингиты могут протекать дольше. Температура при этом заболевании бывает как субфебрильной ( до 38 градусов), так и фебрильной (выше 38). Помимо головной боли, тошноты и рвоты у пациентов достаточно часто появляется жидкий стул , — разъясняет Наталия Анисимова.

При наличии всех этих признаков эксперт рекомендует срочно обращаться к врачу. Легкие формы энтеровирусной инфекции лечатся амбулаторно, а более тяжелые — в инфекционной больнице.

Живая вода Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

По словам Наталии Жовтан, вирусными заболеваниями, такими как ротавирус или болезнь Коксаки, можно заразиться в любом водоеме, даже в соленом море. Опять же — в группе риска прежде всего маленькие дети. В результате заражения у них очень быстро развивается обезвоживание и все симптомы интоксикации.

— Заболевание вирусом Коксаки сопровождается специфическими высыпаниями на коже ладоней, стоп, лица и ротовой полости, повышением температуры , — поясняет Жовтан.

Врачи советуют отдыхающим быть максимально осмотрительными и не искушать судьбу, если в водоеме запрещено купаться.

На дне

В буквальном смысле держать рот на замке следует тем, кто не хочет омрачать летний отдых беготней по медицинским кабинетам.

— Сырая вода не подвергается термической обработке. Тем более если речь идет о пресной воде, в составе которой в отличие от морской нет антисептиков, таких как соль и йод, способных бороться с микроорганизмами , — разъясняет врач общей практики, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев..

По словам эксперта, водоем с пресной водой — это огромный резервуар для развития бактериальных и паразитарных инфекций. Избежать попадания влаги в рот и нос во время купания мало кому удается.

Живая вода Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

— Огромнейший риск купания в непроверенных водоемах — это заражение бактериально-паразитарными заболеваниями, такими как шигеллез, гепатит А, амебиаз, лямблиоз, эшерихиоз, сальмонеллез, — предостерегает Денис Прокофьев.

Риск заражения многократно возрастает, если водоем непроточный. Жаркая погода и наличие илистого дна еще более способствуют развитию в воде патогенных организмов.

— Даже если не глотать сырую воду, надо учитывать наличие ран, порезов и трофических язв. Купание в грязном ( во всех смыслах) водоеме может привести к обострению реакций, — продолжает эксперт.

Наталия Жовтан подчеркивает, что плохо, когда бактериальная инфекция попадает в микротравмы или расчесы от укусов комара, тем более если в течение нескольких часов человек мокнет в воде. Следует особенно опасаться стафило- и стрептодермий, а также импетиго. К счастью, эти заболевания выявляются и эффективно лечатся профессионалами.

Врач общей практики рекомендует людям, которые живут за городом и постоянно ходят на одну реку, пруд или озеро, не полениться сдать в лабораторию пробы воды. Это важно, чтобы понимать, подвергаете ли вы себя какому-то риску. Тем более что в природе всё взаимосвязано, и порой в водоемах купаются домашние питомцы.

Живая вода Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

— Нам, конечно, этого не избежать. Но если вода проточная, то я не вижу опасности в том, что в реке освежилась собака. А если стоячая, то это всё равно что залезть в одну ванну с животным, — разъясняет эксперт.

Клин клином

Врачи призывают соблюдать гигиену пляжного отдыха, чтобы существенно снизить риски заражения. Прежде всего Наталия Жовтан не рекомендует оставлять младенцев без купальных принадлежностей, как это бывало на пляжах советской эпохи. Детская кожа в области гениталий, особенно у девочек, подвержена раздражению и травматизации , подчеркивает эксперт.

— В организованных для купания местах предусмотрены душевые кабины, куда нужно отправиться сразу после купания. Обязательно используйте собственные полотенца или пледы, которыми накрываете лежаки, топчаны или гамаки , — говорит Наталия Жовтан.

По словам дерматовенеролога, современные производители пляжных аксессуаров создали вариант «умного» купальника, который высыхает за считаные минуты и дополнительно защищает кожу от солнечного ожога. И всё же после заплыва стоит сменить плавки на другую комфортную одежду.

— Задача переодевания — поддержание гигиены кожи, профилактика паразитарно-бактериальных осложнений. Человек смывает всё то вредное, что было получено после погружения в воду, чтобы избежать контактных дерматитов, — комментирует Денис Прокофьев.

Врач общей практики также считает своим долгом предостеречь россиян от отдыха на водоемах, которые не приспособлены для купания.

Живая вода Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Не везде оборудован спуск в воду и обследовано дно. Нужно остерегаться водоемов, возле которых нет постоянного наблюдения специалистов, отсутствуют спасательная вышка и лодка, нет буйков. Всё это повышает риск травматизации отдыхающих и просто опасно для жизни человека , — отмечает Денис Прокофьев.

Эксперт обращает внимание: важно, чтобы осуществлялся мониторинг температуры воды. Знать, насколько прогрелось место для купания, важно — это помогает обезопасить сердечно-сосудистую систему от температурных перепадов.

Проблемы подстерегают отдыхающих не только в воде, но и на берегу. Речь прежде всего идет о торговле вразнос вареной кукурузой, беляшами, чебуреками. Многие россияне не в силах удержаться от покупки сомнительных деликатесов.

— Нам неизвестны срок годности и условия хранения этой пищи. И мы не знаем, какие бактерии могут жить на этих аппетитных на первый взгляд продуктах. Торговец дает вам товар теми же руками, которыми берет деньги. Если вы хотите кукурузу, то сварите ее дома, обмажьте солью и возьмите с собой. А еще лучше прихватить на пляж печенье, галеты, тонкий лаваш, орешки, а также хорошо промытые целые фрукты или сухофрукты , — комментирует Наталия Анисимова.

Живая вода Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Тем, кто собирается провести на берегу много времени и намерен как следует перекусить, эксперт советует выбрать твердый сыр, кусок отварной телятины или хорошо прожаренную курицу. А самое главное — обязательно взять побольше питьевой воды, без которой в жару не обойтись.

Не фонтан

Вода всегда имела для человека особое значение. И если людям не удается выбраться на реку или море, то они обязательно найдут освежающий источник в доступном месте. Дерматовенеролог не одобряет любимое развлечение городских ребятишек — купание в фонтанах или беготню босиком вокруг струйных инсталляций.

— Подобные процедуры могут таить в себе большое количество проблем. Вода в данном случае имеет замкнутый цикл без дополнительной антибактериальной обработки. В такой среде инфекция прекрасно размножается, что может привести к заражению грибком , — говорит Наталия Жовтан.

Врач отмечает, что существуют природные «дезинфекторы» — это ультрафиолет и соленая вода. Но их концентрации в городских условиях недостаточно.

Живая вода Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Денис Прокофьев подчеркивает, что морская вода оказывает благотворное влияние на организм, способствуя избавлению от некоторых проблем со здоровьем. В частности, она способствует исцелению от грибковых инфекций, бронхолегочных заболеваний, ринита и даже гайморита. Польза морской воды неоспорима при болезнях опорно-двигательного аппарата, а также при кожных заболеваниях. Она — великолепное средство для заживления застарелых ран, но при условии, что они не кровоточат.