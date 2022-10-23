На чистую воду: как защитить Байкал от туристов

В следующем году Байкал может ждать рекордный наплыв туристов — из России и, возможно, Китая. Насколько регион готов их принять и насколько уникальное озеро защищено от антропогенного воздействия — разбирались «Известия».

Как готовят Байкал к приему туристов

На Байкале туристы отдыхают круглый год, но пик посещений приходится на лето, к которому готовятся уже сейчас. Так, на днях представители «Заповедного Прибайкалья» рассказали о планах по развитию туризма в своей зоне ответственности, в частности о разработке новых туристических троп и обустройстве Большой Байкальской тропы (ББТ).

В следующем году по всем прогнозам туристов станет больше. В министерстве туризма Республики Бурятия рассказали «Известиям», что ситуация после пандемии полностью выправилась.

— До 2019 года статистические показатели туризма показывали стабильный рост (407,4 тыс. человек в коллективных средствах размещения) , — рассказала и.о. министра туризма Бурятии Туяна Дугарова. — В 2020 году в связи с ограничениями из-за пандемии туристский поток и объемы туруслуг снизились на 32% (278,2 тыс. человек), но уже в 2021 году сектор продемонстрировал восстановление: по итогам года турпоток увеличился на 48,2%, до 412,3 тыс. человек.

На чистую воду 1 Туристы на паромной переправе острова Ольхон на озере Байкал Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

2022 год должен стать рекордным — только в первом полугодии в зоне ответственности Бурятии на Байкале побывали 210,8 тыс. человек, что в 2,1 раза больше, чем за первое полугодие 2021 года. В 2023 году ожидают до 422 тыс. туристов.

В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко «Известиям» сообщили, что уже сейчас около 1 млн туристов ежегодно посещают Большой Байкал, а в ближайшие 10 лет количество туристов здесь увеличится вдвое. На правительственной комиссии по вопросам охраны озера отмечалось, что имеющихся объектов туристской инфраструктуры не хватает для комфортного размещения людей, значительное количество граждан размещается на необорудованных берегах озера, передвигается вне экологических троп, оказывая существенное антропогенное воздействие на окружающую среду.

Абрамченко поручила разработать «дорожную карту» по системному развитию экологического туризма на Байкале с учетом минимизации антропогенной нагрузки на эту территорию .

Ранее также сообщалось, что Минэкономразвития, Минприроды, правительства Бурятии и Иркутской области должны проработать вопрос формирования отдельного федерального проекта «Развитие туристической и обеспечивающей инфраструктуры озера Байкал», в том числе заняться развитием круизного туризма.

Опасен ли круизный туризм для Байкала

Пока доля путешественников, совершивших поездку на Байкал водным транспортом, не превышает 10%.

— На берегу сосредоточено около 10 тысяч койко-мест размещения, в республике всего четыре порта: в Улан-Удэ, Нижнеангарске, Усть-Баргузине, селе Турка, — рассказала «Известиям» Туяна Дугарова. — Для создания новых интересных турпродуктов представляется целесообразным развитие водного сообщения в акватории озера Байкал, что позволит увеличить количество пассажироперевозок и вовлечение новых туристских ресурсов, а также создание новых маршрутов.

По ее словам, в 2022 году ООО «ВодоходЪ» уже запустило маршрут «Байкальская экспедиция» по озеру, но по сути круизный туризм развит очень слабо — нет достаточного количества как современных судов, так и инфраструктуры для водного транспорта.

— В том числе не хватает причалов, портов, пунктов приема и переработки подсланевых вод, жидких бытовых отходов, пунктов сбора и утилизации твердых коммунальных отходов, заправочных станций для судов, — говорит Дугарова. — Необходимо проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ. Поэтому для развития круизного туризма на Байкале необходим комплексный подход на уровне правительства РФ, предусматривающий решение проблем с учетом сохранения уникальной экологии озера.

Однако директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов замечает, что экологический туризм подразумевает те его виды, которые не наносят ущерба экосистеме региона.

На чистую воду 2 Туристы катаются на яхте на озере Байкал Фото: РИА Новости/Кирилл Шипицин

— Круизный туризм таким не является, — сказал он «Известиям». — Существует ряд научных исследований, которые относят круизный туризм к самым неэкологичным. Помимо значительных выбросов углекислого газа, круизное судно производит до 80 литров опасных химических отходов, выбрасывает в атмосферу опасные загрязняющие вещества.

Член Ангаро-Байкальского бассейнового совета и Общественного совета при Росводресурсах, координатор общественной экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов рассказал «Известиям», что круизы по Байкалу востребованы, но совершаются в основном на маломерных судах. Причем на отсутствие необходимой инфраструктуры мало кто смотрит.

— По Байкалу ходит не менее 7 тыс. судов, и на всех них приходится всего два судна-бункеровщика их отходов — подсланевых вод, — рассказал он. — Весь остальной объем загрязненной воды просто сливается в байкальскую воду. Если для запуска круизов по Байкалу построят хотя бы десяток береговых пунктов приема подсланевых и сточных вод для всего байкальского флота, думаю, это уже будет существенным вкладом в улучшение экологической ситуации.

В Фонде «Озеро Байкал» также заявляют, что основная проблема с круизным туризмом на озере — в сборе и утилизации жидких бытовых отходов. Большинство нынешних катеров не приспособлены для накопления больших объемов и часто сбрасывают излишки прямо в Байкал.

— Причины такого недобросовестного поведения — нежелание платить за услугу откачки ЖБО специализированными судами, которая стоит достаточно дорого , — пояснили «Известиям» в фонде.

Кроме того, замечают там, во время экспедиций по изучению сетевого загрязнения в 2021 году вблизи причалов было обнаружено много затонувших аккумуляторов, брошенных владельцами водных и наземных транспортных средств.

На чистую воду 3 Пляж в бухте Базариха острова Ольхон Фото: РИА Новости/Николай Рютин

В Минприроды «Известиям» подтвердили, что организованного круизного туризма на Байкале нет, но есть отдельные предприниматели и организации, которые проводят прогулки по озеру. Причем популярнее поездки зимой на судах на воздушной подушке.

— Задача министерства совместно с профильным ведомством привести этот вид туризма в цивилизованное русло, — сказали в министерстве. — Сегодня ведется работа по обеспечению этих территорий необходимой инфраструктурой, которая не только позволит обезопасить экосистему, но и жителей, которые пользуются этими услугами. В частности, организация цивилизованного круизного туризма также позволит обеспечить экологическую безопасность и безопасность для туристов.

В Фонде «Озеро Байкал» замечают, что развитие круизного туризма сейчас может предполагать не строительство новой инфраструктуры, а модернизацию и улучшение уже существующих причалов, их ремонт, в том числе подключение причалов к системе раздельного сбора и переработки твердых коммунальных отходов, существующей на некоторых ООПТ.

Как защищают Байкал

Улучшение экологической ситуации на Байкале — это вопрос, который обсуждается в последние дни не менее активно, чем его туристическая составляющая. Так, на днях его обсуждали на расширенном заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Речь шла о ликвидации свалок, объектов накопленного вреда, в том числе бывшей промышленной площадки Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), о реконструкции и строительстве очистных сооружений.

Сообщалось, что Минприроды ведет работу по созданию единого портала озера Байкал, где в режиме онлайн будут предоставлять сведения о состоянии экологии . Данные будут получать в том числе от РЖД и других крупных компаний, ведущих промышленный мониторинг на территории.

Обсуждается и новый законопроект депутатов Госдумы, который должен внести изменения в федеральный закон «Об охране озера Байкал». Его собирались рассмотреть в осеннюю сессию Госдумы, однако споров вокруг уже достаточно — в частности, в документе предлагается разрешить сплошные санитарные рубки. Председатель комиссии ОПРФ по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина говорила, что эксперты единогласно выступили за исключение из законопроекта пункта, который разрешает сплошные рубки, причем, по ее словам, похожей позиции придерживаются и представители Минприроды и Рослесхоза.

На чистую воду 4 Туристы в Прибайкальском национальном парке Фото: РИА Новости/Кирилл Шипицин

В то же время летом заместитель председателя Координационного совета при Общественной палате РФ по экологическому благополучию Александр Федоров говорил, что поручения президента по Байкалу в должной мере не выполнялись — в том числе о проведении оценки потенциального воздействия туристической деятельности на Байкальскую природную территорию. Он отмечал, что работа эта еще не проделана, хотя желание чиновников увеличивать турпоток на озеро это не останавливает.

— Оценка потенциального воздействия туристической деятельности на Байкальскую природную территорию — это лишь часть стратегической экологической оценки, масштабной системы мониторинга и исследований, которая особым образом проводится для объектов всемирного природного наследия, — заметили в Фонде «Озеро Байкал». — Поскольку развитие туризма уже идет (становится больше экологичных турбаз и гостиниц, ООПТ постепенно внедряют системы ответственного обращения с ТКО и ЖБО, а также ресурсосбережения), кажется, что такую оценку придется проводить параллельно с увеличением туристического потока.

Как изменилось отношение к Байкалу

Александр Колотов считает, что в последние годы изменилась парадигма восприятия Байкала.

— Если раньше озеро рассматривалось прежде всего как уникальный природный объект, жемчужина Сибири, которую нужно хранить и лелеять, как любую драгоценность, то в последние годы преобладает сугубо утилитарный подход, — считает он. — Озеро Байкал воспринимается как еще один природный ресурс, который нужно использовать и использовать желательно по максимуму.

Очень многим, замечает Колотов, не нравится, что Байкал является объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО, а в российском законодательстве действует уникальный федеральный закон «Об охране озера Байкал», что освоение байкальского побережья под массовый туризм натыкается на жесткую критику со стороны экологов.

— Мне кажется, именно сейчас настало время задуматься и принять долгоиграющие решения в отношении байкальского туризма, — говорит Колотов. — Удивительно, но никто даже не прогнозирует, чем для Байкала может обернуться грядущий год с точки зрения турпотока.

Он предполагает, что если геополитическая обстановка кардинально не улучшится, то для российского туриста это озеро станет одним из топ-направлений. Кроме того, вероятно, что в Китае власти окончательно констатируют победу над ковидом и в Россию, в том числе на Байкал, поедут туристы из этой страны.

Эксперт Российского экологического общества Дмитрий Отинов также отмечает, что увеличение туристических потоков безусловно ведет к усилению антропогенной нагрузки на озеро Байкал, что несет угрозу его сохранению как уникального экологического объекта.

— Однако наибольшую опасность несет так называемый «стихийный» туризм, сопряженный с такими проблемами, как загрязнение микропластиком и другими видами отходов, «вытаптывание» почв и воздействие на экосистему, — говорит он. — Очевидно, что необходимо регулирование туризма путем создания туристической инфраструктуры с соблюдением всех экологических требований.

На чистую воду 5 Туристы на острове Ольхон Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов

Он замечает, что правовой статус Байкала не позволяет вести капитальное строительство — в том числе дорог, причалов — внутри центральной экологической зоны озера. Это делает невозможным и реализацию мероприятий по созданию туристической инфраструктуры, считает Отинов.

— Здесь может быть несколько сценариев в зависимости от приоритетов, определенных федеральными и региональными властями, — говорит он. — Если основной задачей ставится создание закрытой экологической зоны с минимальным доступом людей, то необходима система запретов и создание механизмов контроля, охраны и штрафных санкций.

Однако, подчеркивает Отинов, эта стратегия негативно скажется на экономическом состоянии региона, станет искусственным препятствием для развития территорий.

— Другой вариант представляет собой стимулирование туризма и одновременное развитие инфраструктуры, которая минимизирует негативное воздействие на природу , — поясняет он. — Посещение особо охраняемой природной территории должно представлять собой экскурсии по специально отведенным местам с соблюдением всех экологических требований. При этом необходим экологический мониторинг, отслеживающий все изменения в экосистеме. Здесь, конечно, требуется внесение изменений в действующее федеральное законодательство для реализации таких проектов.

Что может сделать Минприроды

В Минприроды России сообщили «Известиям», что ведомство «выступило с инициативой в рамках научных работ с участием Сибирского отделения РАН, а также ведущих университетов страны определить экологическую емкость, которая как раз покажет эффективность предпринимаемых мер». Однако от туризма в ведомстве в любом случае отказываться не собираются.

— Если по итогам расчетов подтвердится, что количество людей, которые сейчас посещают территорию, оказывает значительное негативное воздействие, то существует два варианта развития событий, — рассказали в ведомстве. — Первый вариант: ограничить туристический поток, что крайне нежелательно, потому что он просто переместится в серую зону. Второй вариант: найти «тонкие места» и усилить меры, сконцентрировать усилия по недопущению негативного воздействия. Риск есть всегда, любая туристическая деятельность сопровождается рисками для экологии. Провести такую оценку — небыстрый процесс, поэтому Минприроды в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» организует различные мероприятия, которые позволят минимизировать антропогенное воздействие, в том числе создаются экологические тропы и места размещения туристов на ООПТ, регулируется численность посетителей территорий.

На чистую воду 6 Туристы катаются на байдарке на озере Байкал Фото: РИА Новости/Кирилл Шипицин

Также отмечается, что сейчас совместно с Иркутской областью и Бурятией ведется проектирование и строительство очистных сооружений в наиболее популярных среди туристов местах, также министерство работает над принятием закона, который ограничит использование пластика на территории.

В Фонде «Озеро Байкал» считают, что при правильном контроле за количеством посетителей на Байкале и соблюдении правил ответственного туризма возможно поддерживать баланс экологического благополучия и туристического потенциала Байкальской природной территории.

— Помимо федерального уровня, стратегии устойчивого развития должны разрабатываться и реализовываться и на конкретных ООПТ, куда, собственно, и приезжают посетители со всей страны, — отметили в фонде.