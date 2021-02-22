Место под солнцем: что предлагает туристам зимний Байкал

Зимний Байкал — место, которое хотел бы посмотреть практически каждый. По крайней мере, так утверждают все, кого ни спросишь. В этом году отдых на Байкале становится доступным как никогда благодаря зимней чартерной программе из Москвы и Екатеринбурга. Вместе с первыми пакетными туристами на Байкал отправился и корреспондент «Известий», чтобы на месте оценить, что предлагает самое глубокое в мире озеро своим гостям зимой.

«Они всколыхнули нашу Бурятию»

В феврале туроператор «TUI Россия» при поддержке Ростуризма и властей Республики Бурятия запустил первые зимние чартерные рейсы на Байкал. Они доступны еженедельно (по субботам) из двух городов — Москвы и Екатеринбурга, прилет в столицу Бурятии — Улан-Удэ . Стоимость недельного тура из столицы начинается от 24 тыс. рублей.

Место под солнцем Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров

Запуск первых чартеров именно в Улан-Удэ стал событием федерального масштаба. 6 февраля на первом рейсе в столицу республики прибыла глава Ростуризма Зарина Догузова, а первых пакетных туристов в аэропорту Байкал встречал глава региона Алексей Цыденов.

«Первый зимний чартер на Байкал позволяет нам формировать устойчивый спрос на это направление и развивать в регионе именно организованный туризм. Это позволит нам сделать Байкал доступнее для наших граждан, сохранить при этом экосистему озера, а с другой стороны, сделать так, чтобы туризм вносил вклад в экономику региона и в создание рабочих мест», — заявила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.

Глава туроператора «TUI Россия» Тарас Демура так объяснил выбор именно Бурятии для начала чартерных полетов: «Игнорировать Бурятию как туристическое направление невозможно. Обратите внимание, наш первый чартер встречал губернатор, а вместе с туристами на первом рейсе прилетела и глава Ростуризма. Это уникальные вещи, поверьте, я работаю в туризме 25 лет, но такого не встречал».

Зимние чартеры на Байкал — не первый выход туроператора на рынок Бурятии, программа была обкатана еще летом прошлого года. Тогда, по словам министра туризма Бурятии Марии Бадмацыреновой, 10 чартерных рейсов привезли в республику около 1,5 тыс. пакетных туристов, но местному бюджету это принесло примерно 58 млн рублей.

Чартерные рейсы в Бурятию «всколыхнули нашу республику», заверяет местный гид Эрдэни Дымчиков.

«У меня много друзей, связанных с туристической индустрией, и все они говорят: этим летом столько народу, мы в шоке; гидов нет, мест нет, машин, автобусов не хватает. И многие люди, видя этот наплыв, начинают задумываться о вложениях в туристическую инфраструктуру. Кто-то автобус хочет купить, кто-то отель расширить. Мне шурин звонит, спрашивает: «Как там дела, автобус можно покупать, хочу продать свой Х5?» — рассказал он.

Место под солнцем Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров

И хотя пандемия в 2020 году сократила турпоток в республику, опускать руки чиновники не намерены, наоборот, хотят использовать момент для развития туристической инфраструктуры. Тем более что в рамках зимней чартерной программы TUI планирует привести в Бурятию уже около 2400 туристов.

«Пакетный турист чем хорош? Тем, что бизнес, наши местные принимающие компании точно знают, что гости приедут, мы знаем, куда они пойдут, где остановятся, какие места посетят. И бизнес начинает вкладывать деньги в развитие инфраструктуры, понимая, что турист будет», — пояснил глава региона Алексей Цыденов.

Под взглядом Ленина

Столица Бурятии Улан-Удэ расположена в 130 км от Байкала, и, как правило, в городе туристы не задерживаются, предпочитая сразу отправляться на озеро. Но если вы решите получше познакомиться со столицей Бурятии, то не пренебрегите советом: возьмите солнцезащитные очки. Улан-Удэ — самый солнечный город России. Например, в 2019 году, по данным Росгидромета, солнце в Улан-Удэ светило 2797 часов (это 116,5 дня). Для сравнения: в Сочи солнце светит около 90 дней.

Главная достопримечательность Улан-Удэ — самая большая в мире голова Ленина. Установлена была 50 лет назад на центральной площади города — площади Советов перед зданием правительства республики. Высота только головы вождя мирового пролетариата (без постамента) — 7,7 м, наибольшая ширина — 4,5 м и вес — 42 т.

Место под солнцем Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров

Отлили ее в Мытищах, потом распилили на две части и железнодорожным транспортом доставили в Бурятию, где снова соединили и установили на постамент. Говорят, долго спорили, как ставить — лицом к зданию правительства или затылком. Решили затылком, чтобы Ленин смотрел на народ, а не на чиновников.

Рядом с площадью Советов расположен Бурятский театр оперы и балета — настоящая гордость республики, и отсюда же начинается улица Ленина, которая потом переходит в местный «Арбат» — главную пешеходную улицу города. Гуляя в этом районе, обязательно обратите внимание на деревянные дома — это старая застройка города. Сейчас многие из этих зданий выглядят безжизненными, так как люди стараются их покинуть (никаких удобств в таких домах не предусмотрено), но тем не менее их ставни, наличники и общий вид перенесут вас в то время, когда Улан-Удэ еще назывался Верхнеудинском (до 1934 года).

Что сейчас делать с деревянной застройкой центра города, идут ожесточенные споры. Жить в таких домах невозможно, а земля, как вы понимаете, дорогая. Так что не исключено, что когда-то от деревянных зданий останутся лишь воспоминания.

К священным берегам

До Байкала из Улан-Удэ идет отличная асфальтированная трасса. Знакомство с озером мы начинаем с полуострова Святой Нос. Он расположен на северо-востоке Байкала и когда-то был островом. Но со временем ветра намыли косу, превратив Святой Нос в полуостров.

Место под солнцем Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров

Издревле Святой Нос считался для проживающих на этих землях бурятов и монголов святыней. Здесь запрещалось не только вести какую-то деятельность, но и вообще свободно заходить сюда. На этой земле хоронили шаманов, совершали ритуальные обряды. Сейчас вся эта территория входит в Забайкальский национальный парк.

Коса, ведущая с материка на Большой Нос, разделяет два пролива — Баргузинский с юга и Чивыркуйский на севере. Летом Чивыркуйский залив считается одним из лучших мест для купания, потому что вода в заливе хорошо прогревается — в среднем до 20–22 градусов, а если лето очень жаркое, то и до 24. А зимой это отличное место для путешествия на авто прямо по льду озера.

Неподалеку от полуострова расположены знаменитые Ушканьи острова — крупнейшее пристанище байкальских нерп. Правда, зимой увидеть их невозможно, а вот летом (особенно в июне) путешествие на катерах к островам — самая популярная экскурсия у туристов (только учтите, высадка на острова запрещена).

Байкал полностью покрывается крепким льдом где-то к февралю, поэтому в это время тут начинается зимний высокий туристический сезон, который продолжается до конца марта.

Место под солнцем Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров

«Зимой у нас очень холодно, температура опускается до минус 50, — рассказывает наш гид Эрдэни Дымчиков. — А летом, в июне, у нас начинается дикая жара. Температура поднимается до 35 градусов в тени. На солнце доходит до 50 с лишним. Плюс постоянно видно солнце, у нас очень мало облаков и очень сухо. Но Байкал всегда холодный, он очень медленно прогревается. Купаться мы начинаем не раньше июля. К концу августа температура начинается понижаться — уже около 20 градусов. А в сентябре резко холодает».

За разговорами мы на уазике-«буханке» по льду Байкала подъезжаем к острову с говорящим названием Голый. Благодаря тому, что в воде Байкала практически полностью отсутствуют примеси, лед озера считается еще и самым крепким: к февралю его толщина достигает свыше 1,5 м, поэтому поездки на авто по льду — самый популярный способ передвижения зимой на Байкалу.

Другой вариант путешествия по Байкалу — на хивусе. Это катер на воздушной подушке, которому не страшны ни проталины, иногда образующиеся на льду, ни мелкие торосы. На льду такая машина с винтом может разгоняться до 150 км/ч.

Место под солнцем Фото: Андрей Мельников

Остров Лысый — скалистый, практически полностью лишен растительности (отсюда и название). Но нам именно это и нужно — гроты и пещеры Голого считаются одними из самых живописных в Чивыркуйском заливе.

Выходим из машины на лед — тот самый, который украшает Instagram-страницы всех путешественников, приехавших зимой на Байкал. Узоры на льду можно разглядывать часами. Ощущения усиливаются, когда понимаешь, что под тобой десятки, а то и сотни метров воды (к слову, самая глубокая точка Байкала — 1642 м).

Снаружи скалы острова в так называемых наплесках — это лед, который образовался в самом начале зимы, когда волны озера бьют по скалам и тут же замерзают. А после того как Байкал покроется льдом, его уровень падает, и между льдом и наплесками образуются щели и открываются входы в пещеры.

Наши сопровождающие просят в пещерах быть аккуратнее и смотреть по сторонам, чтобы не удариться головой о свисающие со стен сосульки. И правда, байкальские сосульки надо беречь, ведь зимой они тут такая же достопримечательность для туристов, как и сам Байкал.

Место под солнцем Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров

Глубина пещер иногда достигает десятков метров, и во многие из них попасть можно только зимой по льду (летом из-за волн подойти на лодке практически невозможно). В гротах с потолка свисают тысячи сосулек разной формы, длины, толщины. И каждый раз они разные. Сюда можно приезжать хоть каждый год, но никогда вы не сделаете одинаковых фотографий.

На обратном пути от Голого заезжаем в бухту Змеиная. Здесь расположены горячие минеральные источники, в которых можно купаться даже зимой — температура воды достигает 40 градусов.

Автор цитаты Где жить на Байкале 1. Парк «Сааган Морин» (село Сухая) Отель расположен в 800 м от озера в лиственном бору. Одновременно парк может принять около 220 гостей, а практически все номера расположены в круглых корпусах, напоминающих монгольскую юрту. Изюминка парка — клиника традиционной тибетской медицины «Бодхи», которая предлагает гостям как единичные, так и комплексные реабилитационные программы оздоровления. 2. Отель «Байкальская Ривьера» (село Гремячинск) Расположен отель практически на берегу озера, где летом есть неплохой пляж для купания. Гостям предлагают для проживания как отдельные коттеджи, так и общие корпуса, построенные в виде русской избы. Из развлечений — баня, каток, снегоходы, лыжи. Трехэтажный ресторан предлагает национальные блюда сибирской и бурятской кухонь. 3. Экопарк «Ozera.Club» Этот курорт расположен на границе Иркутской области и Бурятии в 7 км от Байкала на берегу трех озер — Изумрудного, Теплого и Сказочного. Летом вода в озерах прогревается до 27 градусов. Экопарк окружают горы и смешанный лес, во время прогулок можно увидеть множество водопадов, реликтовых тополей, ствол которых смогут обхватить не менее 4–5 человек. К услугам гостей как отельные дома, так и общие корпуса. Из развлечений — катание на снегоходах, рыбалка. 4. Отель «Байкал-Плаза» (Улан-Удэ) Гостиница расположена в самом центре города, от нее пешком можно дойти практически до всех значимых достопримечательностей столицы Бурятии. К слову, именно в этом отеле несколько раз останавливался президент Владимир Путин.

Не только Байкал

Байкал — хоть и основной магнит, притягивающий туристов в Бурятию, но и помимо озера республике есть что предложить своим гостям. В первую очередь это природный туризм. Причем природа в большинстве своем совершенно не тронута человеком. По площади Бурятия равна Германии, но если в ФРГ проживает 82 млн человек, то в Бурятии — менее 1 млн (из которого почти 500 тыс. живут в Улан-Удэ).

По словам министра туризма республики Марии Бадмацыреновой, с прошлого года Бурятия делает упор на развитие оздоровительного и лечебно-медицинского туризма. Для этого у республики есть все возможности. Например, Тункинская долина — сосредоточение целебных источников и воздуха. Местная вода насыщена родоном и сероводородом, лечит болезни опорно-двигательного аппарата, кожи и нервной системы.

В Бурятии более 300 теплых минеральных источников, которые раскиданы по всей территории республики. Самый известный курорт около Байкала — Горячинск, где первые купальни появились еще в 1775 году.

Любителям истории будут интересны села старообрядцев. В Бурятии их называют семейскими — это потомки выселенных с территории Балтики людей, которые не приняли церковную реформу патриарха Никона. Впоследствии их сослали сюда, в Сибирь, чтобы и регион осваивали, и границу российского государства защищали. Староверы селились семьями, из-за чего их и прозвали семейскими.

По слова губернатора Алексея Цыденова, община старообрядцев в Бурятии насчитывает порядка 300 тыс. человек. «Это одна из крупнейших общин в мире, а в России точно крупнейшая», — заверил он.

В деревнях семейских до сих пор сохранились некоторые элементы их традиционного уклада жизни, например яркие ставни и ворота, старообрядческие церкви. Кстати, несколько бурятских сел семейских — Десятниково, Тарбагатай, Большой Куналей, Ацагат — входят в число самых красивых деревень России.

Место под солнцем Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров

Изучив культуру старообрядцев, мы отправляемся в этно-комплекс «Степной кочевник» в селе Ацагат, где погружаемся уже в культуру древних монголов: можно покататься на конях, пострелять из лука, научиться лепить традиционное бурятское блюдо — буузы, а также пройти мастер-класс по бурятской игре в кости и обучиться национальному танцу «Ёхор». И, конечно же, всё это гости делают в национальной бурятской одежде. Ее примерила и попозировала на фоне Байкала даже глава Ростуризма Зарина Догузова.

Бурятия — один из трех регионов России, где распространен буддизм, поэтому посещение дацанов (монастырей) входит в обязательную программу любого туриста. Самый известный и популярный из них — Иволгинский дацан в 36 км от Улан-Удэ. Это первый дацан, который светская власть разрешила построить после Великой Отечественной войны, сейчас тут резиденция главы всех буддистов страны. Здесь же находится нетленное тело Хамбо-ламы Итигэлова — главы буддистов Восточной Сибири в 1911–1917 годах.

Согласно легенде, Итигэлов в 1927 году в возрасте 75 лет сел в позу лотоса и ушел в нирвану. Его похоронили в кедровом кубе в том же положении, в котором находился в момент ухода. Дважды — в 1955 и 1973 годах — саркофаг вскрывали и убеждались в сохранности тела, а в 2002 году было принято решение поместить тело в храме в Иволгинском дацане.

Место под солнцем Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров

Если приехать в Бурятию в феврале, то есть шанс попасть на празднование Нового года по лунному календарю. В этом году он был в ночь на 12 февраля, в 2022-м — 2 февраля. Этот праздник в республике отмечается наравне с обычным Новым годом: тысячи людей устремляются в дацаны, где проводят обряд Дугжууба (ритуал очищения). В костре сжигают всё плохое, которое накопилось за год. К слову, празднование Нового года продолжается практически весь февраль, который буддисты называют белым месяцем.

Разделим по-соседски

В споре за байкальского туриста Бурятия соперничает с соседней Иркутской областью. И пока иркутяне выигрывают. Тем не менее у Бурятии есть свои неоспоримые плюсы. Например, бурятский берег Байкала более пологий, поэтому у туристов значительно больше мест, где можно выйти к воде, в то время как иркутские берега в большинстве своем скалистые.

Да и закаты в Бурятии красивее: все-таки тут солнце «уходит в Байкал», в то время как с иркутского берега заход будет в горы.

Место под солнцем Фото: Андрей Мельников

Но теперь Бурятия и Иркутская область при поддержке Ростуризма будут совместно работать по развитию туризма на Байкале . Соответствующее соглашение представители двух регионов заключили в присутствии главы Ростуризма Зарины Догузовой.

«Байкал — это единое туристическое пространство. Да, очень разные виды Байкала в двух регионах, но от этого они не менее прекрасны. Бурятия — это этническое впечатление, Иркутск — это современный деловой город с одним из лучших, на мой взгляд, туристических центров. Он дает совершенно иное впечатление о Байкале. Посещайте оба субъекта», — советует она.

Чартерная программа TUI Россия на зимний Байкал продлится до 27 марта. Но в Ростуризме надеются, что она станет круглогодичной.