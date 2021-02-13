Притяжение друзей: возможно ли помочь въездному туризму

Иностранные туристы начнут возвращаться в Россию осенью 2021 года, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Однако о полном восстановлении рынка въездного туризма можно будет говорить не раньше 2023 года. «Известия» выяснили, что поможет индустрии вернуться к докризисным показателям.

Не за горами

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала «Известиям» , что ожидает восстановления въездного турпотока не раньше осени 2021 года, а возвращение к сопоставимым докризисным объемам возможно, по ее словам, только к 2023 году. Между тем у России хорошие шансы не только восстановить «съеденные» пандемией въездные потоки, но и в перспективе увеличить их. «Я прогнозирую, что в ближайшие годы будет мода на отдых в России, на то, чтобы открывать Россию», — говорила Догузова ранее.

Оптимизм чиновницы поддерживают и представители бизнес-сообщества. Правда, степень уверенности, с которой смотрят в будущее эксперты рынка, разнится.

Александр Курносов, вице-президент АТОР, заместитель генерального директора компании «Академсервис», полагает, что в ближайшей перспективе весомых оснований для увеличения въездного турпотока в Россию не так много, но они есть.

Притяженье друзей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Конечно, визовые послабления должны подкрепляться развитой туристической инфраструктурой и транспортной логистикой, адекватными тарифами на перелеты как в саму Россию, так и внутри страны. Тут, вероятно, могло бы помочь введение политики «открытого неба». Важно и состояние валюты. Слабый рубль и, как следствие привлекательная цена тура в Россию, простимулируют спрос», — говорит Курносов.

Эксперт обращает внимание и на достаточно узкую географию путешествий иностранных туристов по России как один из блокирующих рост турпотока фактор. 80–90% интуристов едут по традиционному маршруту: три дня в Москве, три дня в Санкт-Петербурге. Посещают и города Золотого кольца, близлежащие к Санкт-Петербургу регионы, есть спрос на Сочи. И только 10% иностранных туристов выбирают индивидуальные маршруты по другим регионам России.

«Но самое важное — это то, что массовые туристы со всего мира предпочитают всё же пляжный отдых. И, конечно, не новость, что туристы отдают предпочтение не нашему Черноморскому побережью, а Средиземноморью, Адриатике и др. Тут нужно учитывать и общий имидж России , информационную поддержку и маркетинговые мероприятия. Недоработки в этих вопросах не позволяют надеяться на превращение России в ближайшее время в массовое туристическое направление», — рассуждает Курносов.

Курносов в своей оценке не одинок. Схожее мнение у Сергея Шпилько, руководителя комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по туриндустрии. Шпилько соглашается: интерес к России за рубежом немалый. Однако прежде чем говорить о заметном росте турпотока, необходим существующий в достаточном объеме конкурентоспособный на мировом рынке турпродукт. Такой, как сейчас предлагают Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, хотя и в этих городах еще есть над чем работать, говорит Шпилько.

Притяженье друзей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

«И, конечно, должны заработать электронные визы, как это предусмотрено законом. Предварительно только надо упростить проект предлагаемой для ее получения анкеты», — делится мнением эксперт. Однако пока запуск единой электронной визы, намеченный на 1 января 2021 года, отложен.

В числе стимулирующих спрос мер Шпилько также обозначил большее число аэропортов, работающих в режиме «открытого неба», и выход на новый уровень методов рекламы туристического потенциала России . «Будет отлично, если продвижение России будет осуществляться совместно государством и турбизнесом по согласованным программам, как это делается в развитых в отношении туризма странах», — считает Шпилько.

Новые возможности

Да, рост спроса на отдых в России со стороны иностранных туристов вполне вероятен, поддерживает коллегу Артур Мурадян, генеральный директор компании Space Travel, но делает оговорку: ждать феноменальных объемов въездного турпотока не стоит. «Мы наблюдаем активное развитие межрегионального туризма, а вот в сегменте инкаминга ситуация складывается куда менее радужная. Многие серьезные игроки на рынке въездного туризма были вынуждены распустить весь свой штат. Смысла держать сотрудников два года при туманных перспективах нет».

Эксперт положительно оценил грядущие послабления с визами, но не преминул обратить внимание и на традиционные сложности. «Инфраструктура в большинстве регионов пока не на очень высоком уровне. К тому же есть серьезные недоработки в продвижении России на международных рынках. Нужно представлять страну под единым окном, а не отдельно по регионам. Так делают все, за исключением, пожалуй, ОАЭ, где каждый эмират также представляется отдельно», — отметил Мурадян.

Притяженье друзей Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Эксперт не исключает появления такого явления, как медицинский туризм в Россию. С этой целью уже сейчас могут приезжать, например, жители Индии. «Напомню, что уровень медицины в Индии для большинства жителей находится в зародышевом состоянии. Не исключаю, что многие поедут в Россию с целью вакцинироваться под видом туристов. Главное, чтобы такого рода поездки не отражались в статистике как туристические», — говорит Мурадян.

Эксперт добавил, что хотел бы видеть в России туристов из развитых стран, ведь именно благодаря им туризм действительно становится отраслью экономики.

Создать моду на Россию, по словам Ивана Введенского, председателя совета Ассоциации «Мир без границ», было бы здорово. Но в современных геополитических реалиях эта задача, даже при условии выделения средств и проведения правильных мероприятий, будет «со многими неизвестными».

У жителей разных стран в разное время был разный интерес к России. И мы видели, как сокращался турпоток почти до нуля из некоторых стран за последние 10 лет, напоминает Введенский.

Притяженье друзей Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Эксперт убежден: важно, в первую очередь, не потерять то, что уже есть, и параллельно развивать интерес в странах, где культура путешествий в Россию пока не сложилась.

«Отрадно слышать, что Ростуризм в начале года выступает с программными заявлениями по развитию въезда. Но, по нашему мнению, если въезд не будет серьезно закреплен в будущем нацпроекте и в других правительственных документах, то вряд ли стоит надеяться на действительно решительные меры», — заявил Введенский.

Ставка на уникальность

Министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак солидарен с руководителем Ростуризма и полагает, что в ближайшее время после отмены пандемических ограничений Россия будет одним из самых популярных направлений. Потому что начиная с 2018 года, когда в России прошел ЧМ мира по футболу, нашу страну рассматривали как одно из самых интересных направлений для отдыха.

« Единственным серьезным ограничителем является визовый вопрос. Введение электронных виз частично снимает эту проблему, но все-таки если электронные визы сделать бесплатными или хотя бы платными, но многократными, это сразу позволило бы решить эту проблему », — говорит Ермак.

Уже сейчас многие регионы имеют достаточно серьезную инфраструктуру для приема интуристов. Прежде всего, это города, где проходил ЧМ по футболу, Сочи, Татарстан, Калининградская область. «К нам в 2019 году приехало 1,740 млн туристов, из них порядка 15% приходилось на иностранных туристов», — отмечает Ермак.

Притяженье друзей Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Эксперт полагает, что после пандемии туристы будут искать возможность эксклюзивного, уединенного отдыха и России есть что им предложить. Это, например, Байкал, Коми, Мурманск, Камчатка, Приморский Край. Также, по мнению Ермака, интуристы будут обращать внимание на малознакомые для них российские регионы, такие как Урал и Поволжье.

Рассчитывают на рост въездного турпотока и на Сахалине. По данным на 2019 год из 230 тыс. туристов, 35 тыс. составляли гости из-за рубежа; в основном из Китая, Кореи, Японии. На Сахалине есть компании, которые работают только с японцами. Недавно проходили обучающие тренинги по программе Japan Friendly. Запланированы такие же тренинги по Корее и Китаю, рассказали в агентстве по туризму Сахалинской области.

Директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова также заявила, что у России есть шанс получить большую популярность у иностранных туристов. « По итогам 2019 года Тюменская область приняла 3,2 млн, туристов, из них 85 тыс. — иностранные гости. Да, это немного, но важно отметить, что ежегодно в течение трех лет количество интуристов в регион увеличивалось в среднем на 40%. Это хороший темп роста», — рассказала Трофимова.

В числе главных факторов, тормозящих рост въездного потока, эксперт назвала доступность и визовые ограничения. «Мы надеемся, что с запуском электронной визы у иностранных туристов будет гораздо больше возможностей посетить нашу страну. Очень важна и межрегиональная транспортная доступность. В основном иностранцы едут в Москву или Санкт-Петербург. Значит, должна быть доступность из этих городов по понятным маршрутам и по конкурентоспособным тарифам».

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Марина Левченко, гендиректор туроператора «Тари Тур», поддерживает позитивный настрой Зарины Догузовой и считает, что уже в этом году иностранные туристы начнут приезжать в Россию и не за горами возврат к докоронавирусным показателям. Оптимизм Левченко, по ее словам, основан на фактах и 25-летнем опыте работе на рынке въездного туризма. «Рост спроса на отдых в России мы фиксировали каждый год, значительно подогрел интерес к нашей стране ЧМ по футболу, который прошел в 2018 году. Если бы не пандемия, в 2020 году позитивная динамика бы продолжилась, а в 2021 году с учетом введения единых электронных виз, запуск которых сейчас затормозился из-за коронавируса, мы бы наблюдали всплеск спроса на отдых в России», — заявила эксперт.