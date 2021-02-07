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Эх, прокачу: незадачливые туристы несут деньги мошенникам

Как не попасться на удочку мошенникам при покупке путевки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Эх, прокачу: незадачливые туристы несут деньги мошенникам
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2021-02-02 17:06:08
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Снятие ряда ограничений, вызванных пандемией коронавируса, вернуло россиянам желание и возможность путешествовать — пока, по крайней мере, по стране. Одновременно пространство для маневра почувствовали и жулики, работающие в сфере туризма. Так, чета аферистов продала воронежцам поддельные путевки к черноморскому побережью на сумму свыше 1,5 млн рублей. Эти мошенники уже задержаны, но, увы, на свободе осталось немало других. Как не попасться в лапы проходимцев при покупке тура — в материале «Известий».

Разыграли «вирусную» карту

Ялтинские полицейские раскрыли серию мошенничеств в сфере организации туризма. 62-летний житель Воронежа, бывший работник туристической отрасли, располагавший обширной клиентской базой, предлагал круизы по Черному морю.

Эх прокачу
крым море
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Совместно с супругой мужчина находил клиентов, желающих забронировать тур, брал с них задаток и предоставлял в качестве гарантии фиктивные документы о переводе денежных средств в соответствующую туристическую фирму. Воспользовавшись неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сложившейся в 2020 году, подозреваемые объявили клиентам, что все поездки перенесены на неопределенный срок. После этого мошенники заблокировали свои телефоны, — сообщила пресс-служба МВД Крыма. Оба подозреваемых были задержаны сотрудниками полиции Ялты по месту жительства, в Воронеже.

Согласно уже полученным признательным показаниям, обманутыми оказались не менее 15 человек, в общей сложности отдавших мошенникам около 2 млн рублей.

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Фото: МВД РФ
Сотрудниками ялтинской полиции задержаны супруги, подозреваемые в мошенничестве при продаже туристических путевок
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В Улан-Удэ схожим способом были обмануты родители школьников, оплативших поездку своих детей в Москву. Турагент сослалась на ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса как причину отмены экскурсии, однако деньги так и не вернула. Уголовное дело в отношении предпринимательницы было возбуждено только после обращения в правоохранительные органы уполномоченного по правам ребенка в Бурятии Натальи Ганькиной.

Жертвами мошенничества с путевками на юг стали и несколько жителей Костромы. Совладелица турагентства, продавшего без договора с туроператором дешевые туры по предоплате, вскоре предстанет перед судом. Всего следствие установило 39 пострадавших, передавших за неоказанные услуги в общей сложности 1 млн рублей.

— Ситуация, когда турагент встает на преступный путь, может быть связана с финансовыми затруднениями. Часто бывает так, что турагента, например, исключают из Единого госреестра юрлиц по разным основаниям, но к нему по прежнему приходят люди, которые когда-то покупали путевки в этом офисе. Велик соблазн взять деньги без намерения исполнить свои обязательства, — пояснил «Известиям» источник в следственном подразделении полиции.

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Фото: МВД РФ
Сотрудниками ялтинской полиции задержаны супруги, подозреваемые в мошенничестве при продаже туристических путевок
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Жертвами проходимцев становятся не только россияне, но и потенциальные зарубежные гости. В январе был вынесен приговор в отношении гражданина Белоруссии Руслана Поливанова и бывшего сотрудника Росгвардии Дениса Молчанова. С помощью компании-посредника из КНР они собрали с китайских туристов $1,5 млн, обещая билеты на футбольные матчи ЧМ по футболу в 2018 году. Партнеры пытались убедить своих партнеров в том, что располагают связями в РФС и МВД, что якобы поможет добыть дефицитный товар. Преступники получили 5 и 6 лет лишения свободы соответственно.

Осмотрительность и подозрительность

При покупке организованного тура следует соблюдать несколько несложных правил, о которых «Известиям» рассказала руководитель PR-отдела туроператора «Алеан» Лариса Аханова.

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— Самое простое — это проверить, включен ли туроператор в Федеральный реестр туроператоров, есть ли у него финансовые гарантии, рассчитан ли срок их действия до окончания вашей поездки. Это уже показатель легальности присутствия в туристическом поле и дает надежду, что в случае банкротства вы можете рассчитывать на выплаты от страховой компании, которая обеспечивает его гарантии. Это можно сделать на сайте Ростуризма, — пояснила эксперт.

Что же касается турагента, то здесь следует быть более осмотрительным, считает эксперт.

— Хороший и добросовестный турагент, который может проконсультировать вас по любому туристическому вопросу и быть с вами на связи до, во время и после поездки, может стать одним из самых ценных приобретений в вашей жизни. Но на практике неприятные инциденты с обманутыми туристами случаются и в турагентствах. Нужно всегда заключать договор, всегда проверять статус своей заявки на сайте туроператора (внес ли агент оплату, предоплату). Вступление турагентств в реестр Турпомощи — дело добровольное, но, то, что агентство там присутствует, в целом позитивный знак, — говорит Аханова.

Эх прокачу
туристическое агентство
Фото: РИА Новости/Андрей Рудаков
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Она рекомендует обращать внимание на то, с какими туроператорами работает агентство.

— Если оно работает под брендом одного известного туроператора (в порядке франчайзинга), то это означает, что в приоритете продажа турпакетов именно этого туроператора и агентство устойчиво работает (в такой «закрытый клуб» отбирают по определенным критериям).

Независимые агентства не привязаны к одному туроператорскому бренду.

— Клиента должны насторожить следующие очевидные вещи. Например, если вы покупаете тур по акции раннего бронирования и на определенных условиях (предоплата 30%, остальное потом), а от вас сразу требуют оплатить всю стоимость. Но самые большие опасения должны вызвать авторские туры в социальных сетях с оплатой на банковскую карту физическом лицу. Здесь гарантий и регулирования нет никакого. Кроме того, по закону физическое лицо не имеет права формировать туристический продукт. По сути, такие туры вне закона, — подытожила Лариса Аханова.

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