Страшно глубоко: туристы не спешат покупать туры заранее

Ростуризм сообщил об ожиданиях повышенного спроса на ранние бронирования и роста в сегменте внутреннего туризма. Однако пока уровень продаж туров с вылетом после 1 мая колеблется в диапазоне от 5 до 20% от прошлогодних значений. «Известия» поговорили с экспертами туристической отрасли о текущих тенденциях.

Выход в плюс

Подавляющее большинство ранних продаж на данный момент приходится на туры по России, говорят представители отрасли. В Ростуризме «Известиям» сообщили, что ожидают в этом году повышенный спрос на ранние бронирования ввиду ограниченности качественного предложения на наиболее популярных российских направлениях. Также туристы, покупая туры заранее, за 90 дней до путешествия и более, получают предложения по более выгодной цене. «Поэтому летние туры становятся востребованными уже в конце февраля – начале марта, — отмечают в ведомстве. — Повышенным спросом в этом году также будет пользоваться межсезонье за счет традиционно более низких цен, растущего спроса на оздоровительный отдых и продолжения программ стимулирования спроса Ростуризма».

Сравнивать показатели 2020 и 2021 года в Ростуризме пока не берутся, называя это не совсем корректным, учитывая, что в прошлом году рынок на несколько месяцев «застыл», а затем восстанавливался поэтапно. «Мы рассчитываем, что в этом году показатели по внутреннему туризму будут выше прошлогодних», — отметили в ведомстве.

Министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак тоже настроен позитивно. Чиновник считает, что есть все предпосылки к тому, что 2021 год в плане туризма будет успешным.

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« Туроператоры сообщают о нехватке на весенние праздники мест в гостиницах экономсегмента. Их конкуренты заранее выкупили целые блоки. Средняя стоимость сборного тура на пять дней составляет примерно 18 тыс. рублей на человека (без перелета). Перспективы неплохие, и мы совместно с муниципалитетами работаем над готовностью инфраструктуры », — говорит Ермак.

В целом ситуацию с ранними продажами Ермак назвал не показательной. Так, в крупных бизнес-отелях Калининграда процент загрузки на весну-лето не очень высок, люди осторожничают: глубина бронирований у индивидуалов составляет 1–2 недели до поездки.

Представители поставщиков и розницы также прогнозируют бум спроса на внутрироссийских направлениях. Нет сомнений, что в сезоне-2021 российские курорты останутся одними из самых востребованных, говорят наблюдатели. Ведь в этом году ждать массового возрождения международного туризма точно не стоит. Даже при благоприятном развитии событий маловероятно, что мир сможет выйти из пандемии мгновенно.

Предстоящий летний сезон обещает жесткую конкуренцию на рынках Краснодарского края и Крыма. Большинство крупных туроператоров заявили масштабные планы на эти рынки. Будет больше полетных программ, расширится контрактинг отелей.

Медленно, но верно

В компании «TUI Россия» рассказали, что продажи идут достаточно активно и, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, отставание составляет 19%. Это достойный результат, учитывая, что не все направления открыты для туризма. «Продажи по раннему бронированию начали расти с середины декабря, а особенно активизировались после 30 декабря, когда туроператор запустил акцию с первым взносом 399 рублей. Туристов привлекает возможность забронировать тур по выгодной цене со скидками раннего бронирования без финансового риска, так как полная оплата понадобится только ближе к дате начала отдыха», — отметили в «TUI Россия». Спрос у клиентов TUI распределяется так: Россия — 7%, Турция — 91%, ОАЭ — 1%, другие открытые страны — 1%.

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Клиенты ICS Travel Group готовы переносить свои несостоявшиеся в 2020 году туры на весну и лето 2021 года. Конечно, приобретают и новые туры. «Объем новых бронирований на сегодняшний день составляет примерно 20% от прошлого года. В лидерах — Мальдивы, ОАЭ и российские курорты», — рассказала Оксана Волканова, директор по развитию ICS Travel Group.

Алексан Мкртчян, директор сети турагентств «Розовый слон», обрисовал не столь радужную картину. Эксперт заявил, что раннее бронирование пока только начинает набирать обороты, однако, конечно, объемы не идут ни в какое сравнение с прошлогодними. На сегодняшний день на долю туров с вылетом после 1 мая приходится порядка 10–15% от общего объема продаж. И это гигантское отставание от прошлого года — тогда на долю ранних продаж приходилось порядка 40–45% , то есть продажи шли в четыре раза активнее, делится наблюдениями Мкртчян. По его словам, сейчас идут продажи на январь-февраль, глубина бронирования — две недели. Порядка 60% текущих продаж приходится на зарубежные туры, 40% — туры по России. По раннему бронированию 90% приходится на туры по России (популярны Краснодарский край и Крым), 10% — за рубеж, в основном в Турцию.

Причина популярности отдыха на родине очевидна — сохраняется неопределенность в отношении практически всех выездных направлений, в то время как внутренний рынок выглядит гораздо более стабильным.

«Туристы, которые имеют деньги и хотят выгодно инвестировать в свой летний отдых, с удовольствием бронируют туры по России. Инвестиция действительно выгодная — сэкономить на летнем отпуске сейчас можно в среднем 15–20%. Нет смысла скрывать, что цены на отели на российских курортах в летнем сезоне-2021 будут выше», — говорит Мкртчян.

По словам Ильи Уманского, генерального директора туроператора «Алеан», отели повысили цены в пределах традиционных 10%, но в период высокого спроса подорожание может достигнуть 25–30%. Наибольшая загрузка курортов ожидается с 15 июня по 20 августа. «И, конечно, когда мы говорим о ранних бронированиях на внутренних направлениях, надо понимать, что они не зависят от волатильности валют, все расчеты в рублях, и это большое преимущество», — рассказал Уманский.

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В компании «Алеан» отмечают, что, несмотря на неопределенность, спрос на летний отдых остается высоким. Фактически реализация туров на 2021 год началась уже в августе. « В октябре до старта акции "Раннее бронирование" мы отметили рост более чем в 40%. Пик придется на период с января по март 2021 года. В топ-3 направлений раннего бронирования войдут Сочи, Крым и Анапа. Уже сейчас интерес к ним вырос более чем в 2,5 раза », — рассказал Уманский.

Уже ясно, что летом 2021-го увеличится средняя продолжительность поездок, говорит Уманский. Она составит 10 дней/9 ночей. Это связано с тем, что более половины туристов предпочтут путешествия на собственном автомобиле. На отели с собственными парковками сейчас приходится каждая пятая заявка.

«Такое чувство, что Краснодарский край и Крым "съели" весь внутренний туризм. На этапе ранних продаж пока не видим, чтобы другие регионы пользовались спросом», — поделился наблюдениями Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин».

Объемы ранних продаж Ромашкин оценил как скромные. Сейчас на них приходится лишь 5% от поступающих заявок, в два раза меньше, чем в прошлом году. «Но мы всё равно довольны. Ведь цель раннего бронирования — не высокий заработок», — говорит Ромашкин.

Низкий спрос Ромашкин объяснил опасениями туристов. «Скидка в 15% в рамках акции раннего бронирования не покрывает возможных рисков туристов. Они не хотят вновь остаться без запланированного отдыха. Конечно, мы не просим сразу полную оплату путевки, лишь 10–12% (8–10 тыс. рублей) на двоих. Но даже такие суммы не все туристы готовы инвестировать в свой летний отдых. К тому же традиционно январь — глухой месяц в плане бронирований. Ведь только закончились новогодние каникулы, деньги потрачены и теперь их нужно заработать», — рассказывает Ромашкин.

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Желающие бронировать летние туры отдают предпочтение хорошим отелям, места в которых ближе к сезону с большей вероятностью окажутся распроданными. К тому же сейчас цены на них примерно на уровне лета 2020 года. По словам Ромашкина, удорожание отелей Крыма сейчас составляет 1%, в Краснодарском крае — 4%. С ростом спроса они тоже пойдут вверх, к тому же к летнему сезону подорожают авиаперевозки. Ромашкин уверен, что времена дешевых тарифов прошли, и советует туристам приобретать билеты сейчас, а с отелем можно и немного подождать.

Рисковать не хочется

Ранние продажи на выездных направлениях эксперты пока называют провальными. Картина спроса должна проясниться ближе к марту, когда большинство россиян традиционно планируют летний отдых. К тому времени должно появиться и более четкое понимание ситуации с открытием стран.

«Низкая глубина продаж в большинстве случаев — результат недостаточной ясности перспектив поездки: состоится — не состоится, полетят — не полетят, откроют ли границы? На каких условиях можно будет въезжать и т.д.», — говорит Сергей Шпилько, руководитель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по туриндустрии.

Ясно, что всё будет зависеть от сценария восстановления туризма. Шпилько убежден: по мере того, как границы будут открываться и условия поездок по санитарным требованиям станут приемлемыми, на международном рынке начнется, с одной стороны, реализация отложенного платежеспособного спроса на поездки, а с другой — отчаянная конкуренция за эти первые международные турпотоки.

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«Осадок» после COVID останется в виде повышенных требований к эпидемиологической безопасности, большей цифровизации и др. На межгосударственном уровне это может привести к эскалации манипулирования турпотоками в экономических и геополитических интересах. «Но надеюсь на другой сценарий, когда страны предпримут максимум усилий для сертификации не только своих, но и зарубежных вакцин. А также для разработки универсального международного иммунного паспорта, который станет инструментом движения к единому туристскому пространству», — говорит Шпилько.

Лидеры ранних продаж в сегменте выездного туризма — Турция, Мальдивы, ОАЭ. Проявляют россияне интерес и к Кубе. Положительное влияние на спрос оказывает в том числе продление чартерных программ на открытые направления.

Ряд экспертов выделяют в числе лидеров также Танзанию. «Туристы узнали, что туроператоры продлевают полетные программы на Занзибар на весну, а ANEX Tour и на лето, и начали бронировать. Пока, конечно, спрос небольшой, но у нас даже чуть выше, чем на Турцию», — говорит Георгий Погосов, управляющий директор сети турагентств «Марселина Трэвел» и член комитета по турагентской деятельности РСТ.

Погосов делает оговорку: глубина бронирований пока достигает лишь мая. Туристы хотят отдыхать, но всё же опасаются бронировать туры за полгода вперед. «Думаю, что в этом году с ранним бронированием будет провал. И в целом туристы будут покупать туры за неделю-две до поездки, так же как это было в 2020 году», — пояснил Погосов.