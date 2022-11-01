Золото без рыбки: экологи заявили об угрозе исчезновения лососевых на Камчатке

Популяция лососевых на Камчатке, где добывается до 50% этих видов рыбы в России, оказалась под угрозой, считают экологи . Проблема, возможно, в добытчиках рассыпных драгоценных металлов, которые засоряли реки. Вероятно, из-за действий одной из таких компаний — «Корякгеолдобыча» — полностью погибла рыба в реке Вывенка, где вылавливали до 12 тыс. т лососевых ежегодно, утверждают общественники. Потенциально под угрозой рыба во всех реках Камчатки, предупредили экологи. По их мнению, стоит взыскать ущерб с добытчиков драгоценных металлов через суд. Росрыболовство начало административное расследование по обращению экологов. «Известия» оценили масштаб проблемы и узнали, что на этот счет думают сами старатели.

Экологи идут в суд

Межрегиональная общественная организация «Экологическая безопасность» 15 октября направила досудебную претензию руководителю Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства (СВТУ ФАР) Юрию Татаринову. Экологи потребовали дать поручение Всероссийскому научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и организации «Главрыбвод» подсчитать вероятный ущерб, который мог быть нанесен популяции лососевых в бассейне реки Вывенка от разработки месторождения россыпной платины Сейнав-Гальмоэнанского платиноносного горного узла с 2001 по 2021 год . «Известия» ознакомились с копией документа. В Росрыболовстве подтвердили, что получили письмо.

Свои претензии экологи основывают на исследовании географического факультета МГУ. Ученые пришли к выводу, что из-за разработки месторождений россыпных драгоценных металлов могла быть загрязнена река Вывенка, а также ее притоки . Из-за повышения мутности воды до критического состояния в бассейне реки полностью исчезли рыбы популяции лососевых — чавыча, нерка, горбуша, кета и другие . В исследовании МГУ сказано, что общий ущерб составил 125,7 млрд рублей. В «Экологической безопасности» указали и конкретную компанию, которая вела разработку платины, — АО «Корякгеолдобыча».

Золото без рыбки_1 Выпуск молоди лососевых рыб в реку на Камчатке Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Председатель «Экологической безопасности» Сергей Малов сказал, что экологи планируют подать иск к «Корякгеолдобыче», но для этого необходимо оценить вероятный ущерб . Исследование МГУ суд не примет как доказательство, поскольку оценку должны произвести либо ВНИРО, либо «Главрыбвод», которым для этого требуется получить поручения от территориального управления Росрыболовства. Но руководитель СВТУ ФАР Юрий Татаринов, по мнению экологов, не предпринимает никаких действий, чтобы устранить нарушения природоохранного законодательства, что и стало причиной подачи претензии от «Экологической безопасности».

По словам Сергея Мылова, из-за добычи драгметаллов, например, река Вывенка, вероятно, поменяла русло, что привело к утрате ежегодной добычи 12 тыс. т лососевых .

В «Корякгеолдобыче» не ответили на запрос «Известий». Компания не раскрывает своих владельцев и не публикует список аффилированных лиц. По данным Центра раскрытия корпоративной информации, организацией руководит Ян Нестеренко. Он не ответил на вопросы «Известий».

Лососевые под угрозой

Председатель общественного совета при Росрыболовстве Герман Зверев сказал «Известиям», что разрушительное воздействие золотодобычи на нерестилища лососевых — это проблема не только реки Вывенки, но и многих других нерестовых рек Камчатского края, Сахалинской области и других дальневосточных регионов .

По словам эксперта, практически все месторождения россыпного золота на Камчатке территориально совпадают с местами обитания лососевых . Сейчас в крае расположено 27 таких месторождений, и практически все они — на ранее нетронутых хозяйственной деятельностью территориях. Очень сложная ситуация — на реках Камчатка, Авача, Быстрая, Камешковая, сказал Герман Зверев. Ранее также сообщалось, что на реке Тымлат, где работает одно из крупнейших рыбодобывающих предприятий — Тымлатский рыбокомбинат, Росгеология получила лицензию на рудное месторождение. Под угрозой, вероятно, оказались также реки Ука и Восточная Озерная, где тоже работают золотодобытчики, считает Герман Зверев.

Золото без рыбки_2 Горбуша на нересте в устье реки Хайлюля на севере Камчатки Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

При разработке месторождений россыпного золота и платины производится вырубка лесов, разработка карьеров, отведение, уничтожение мелких и средних водотоков, а также промывка водой большого объема золотоносного грунта , пояснил эксперт. Это приводит к загрязнению вод и заилению водотоков. Результат — уничтожение высокопродуктивных нерестилищ тихоокеанских лососей, сказал он.

По оценкам экологов, под потенциальным воздействием существующих и планируемых к разработке месторождений находится до четверти всего лососевого потенциала Камчатки . Между тем этот край — исторически главный лососевый регион страны, там добывают свыше половины всего вылова этого вида рыб. В зависимости от года это от 120 тыс. т до более чем 300 тыс. т. Потенциально под угрозой весь объем добычи лососевых в регионе, утверждает Герман Зверев.

Старатели обвинения отвергают

Добыча драгоценных металлов — в частности, золота и платины, никак не влияет на объем лососевых на Камчатке , заверил председатель Союза старателей России Виктор Таракановский. По его словам, всего в регионе добывают 6 т золота в год, что составляет всего 2% от всей добычи драгметалла в стране, платину же в крае практически не добывают. В случае с золотом речь идет преимущественно о руде — предприятия строят хвостохранилища, куда и отправляются все отходы от переработки и они не поступают в реки , сказал специалист.

Для россыпной же добычи как золота, так и платины использование воды необходимо , подтвердил Виктор Таракановский: ею промывают песок, в результате чего металлы оседают. Но на Камчатке таким способом добывают не более 30 кг золота в год, этим занимается только одно предприятие, сказал эксперт. По его словам, для промывки используют замкнутое водоснабжение. При этом сама по себе мутность воды может не влиять на лососевых — специалист привел пример непрозрачной реки Амур, где эта рыба обитает.

Золото без рыбки_3 Промышленный лов кеты в Приморье Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Впрочем, в Росрыболовстве заявили, что Северо-Восточное территориальное управление работает по поступившей претензии . Представитель ведомства добавил: начато административное расследование, а в МГУ чиновники запросили документацию по расчету ущерба, который планируется проверить.

Главная проблема — в том, что регулированием рыбной отрасли занимаются местные власти, а выдачей лицензий на добычу россыпного золота или платины — федеральные, считает Герман Зверев. Последние действуют без учета мнения региональных администраций, где расположены участки недр, добавил он. Стоит ужесточить порядок лицензирования и привлечь к этой работе органы власти субъектов, уверен эксперт. Также важно создать специальные страховые фонды для возмещения ущерба экологии за счет средств горнорудных предприятий, полагает Герман Зверев.