Рыбы место: оптовые цены на лосося в России стали снижаться

Оптовые цены на аквакультурного лосося, которые летом достигли пика в 2 тыс. руб./кг , начали снижаться — у некоторых производителей они опустились до 900–1400 руб./кг в зависимости от размера рыбы . Об этом «Известиям» рассказали в Рыбном союзе. По данным организации, продукт подешевел с увеличением предложения на рынке за счет возобновления логистики поставок из Чили, а также увеличения импорта из других стран, в том числе смежного вида рыбы — форели — из Турции и Армении. Рестораторы подтвердили, что уже получают продукцию по сниженной цене, но стоимость блюд пока менять не планируют.

Чили помог

Аквакультурный лосось, который летом достиг пика цены в 2000 руб./кг, начал дешеветь — некоторые производители снизили стоимость продукции до 900–1400 руб./кг в опте в зависимости от размера рыбы . Об этом «Известиям» рассказали в Рыбном союзе.

— В начале года в связи с санкциями прекратились поставки лосося с Фарерских островов — на них приходилась значительная часть свежего лосося, который активно использовалcя на ресторанном рынке и реализовывался на полках федеральных сетей. Кроме того, с начала весны в связи с санкционной политикой европейских государств произошел сбой в логистике поставок чилийского лосося , что также снизило объем предложения этого товара в России, — сказал «Известиям» председатель Рыбного союза Александр Панин.

По его словам, в результате на рынке фактически остался только отечественный мурманский лосось. Дефицит рыбы привел к росту цены вдвое — до 2 тыс. руб./кг в опте.

Ситуация стала меняться к концу лета , когда восстановился импорт из Чили, увеличились поставки смежного вида рыбы — форели — из Турции и Армении, а также вырос объем вылова лосося в Мурманске , пояснил Александр Панин. Это привело к снижению цен на лосося до 900–1400 руб./кг в опте в зависимости от размера рыбы , уточнил он.

— С начала марта цена росла, достигнув 2,8 тыс. руб./кг. С августа ситуация начала постепенно стабилизироваться, в определенные периоды стоимость продукта не превышала 1,3 тыс. руб./кг. Сейчас цена рыбы постепенно снижается, но пока еще остается высокой, — сказал директор по развитию компании — владельца бренда «Якитория» Александр Муратов.

То, что лосось подешевел, подтвердили и в Федерации рестораторов и отельеров России . По словам ее вице-президента Сергея Миронова, снизились цены на чилийскую рыбу, правда, на замороженный продукт. Целая рыба до недавнего времени стоила 1,6 тыс. руб./кг, сейчас — 1,3 тыс. руб./кг. Цены на экспорт в валюте остались прежними, но в рублевом эквиваленте упали из-за изменения курса, уточнил он.

В августе–сентябре стоимость лосося снизилась в среднем на 9%, сейчас цены стабилизировались, сказали «Известиям» в пресс-службе «Росинтер» («IL Патио», «Планета суши» «Шикари» и другие).

В «Теремке» тоже подтвердили, что рыба стала дешевле, но не смогли уточнить на сколько. По словам основателя компании Михаила Гончарова, цены были нестабильными долгое время — то повышались, то снижались, но сейчас нормализуются.

Не заметили удешевления продукции во «Вкус Вилле» и «Азбуке вкуса» . В Metro и «Глобусе» на запросы «Известий» не ответили.

Держат цены

Перебои с партиями лосося из-за рубежа вынудили российские компании активнее искать новых поставщиков среди отечественных производителей.

— До февраля мы импортировали лосось с Фарерских островов. После введения ограничений на импорт товаров мы переориентировались на закупку в России, — сказал сооснователь компании «Много лосося» Александр Мутовин.

Так же поступили и в торговой сети «Перекресток» (входит в X5 Group) — до февраля кроме Фарерских островов поставки шли и из Чили, сказал представитель пресс-службы группы. Но сейчас ритейлер полностью перешел на закупку российского лосося, уточнили там, отказавшись комментировать динамику цен.

Несмотря на изменение стоимости продукта в опте, менять цены на блюда с лососем рестораторы не планируют.

— Мы провели плановую индексацию в начале текущего года. После этого повышений цен не было. Граммовки в блюдах с лососем мы также не меняли, — сказал Александр Мутовин.

Цены на лосося в этом году сильно скакнули, при этом рестораторы не стали поднимать стоимость блюд пропорционально подорожанию рыбы, подтвердил Сергей Миронов. Плюс прайсы на эту продукцию сейчас нестабильны.

— Одновременно мы расширяем меню за счет блюд с другими морепродуктами, — добавил Александр Мутовин.

Цены на некоторые другие виды морепродуктов стабилизировались, — например, на креветки и мидии они снизились примерно на 20–25%, отметил Александр Муратов. Он также подтвердил, что «Якитория» не планирует в ближайшее время пересматривать стоимость блюд в ресторанах франчайзи-сети. Цены не намерены менять и в «Шоколаднице», «Теремке», заведениях Tigrus Group (рестораны «Остериа Марио», «Швили», Zest, «Бар BQ»), сказали «Известиям» в компаниях.