Затянуло в дымку: чем опасен режим «черного неба» в Красноярске

В четырех городах Красноярского края 3 ноября в очередной раз объявили режим «черного неба». Жители Красноярска, Ачинска, Назарово и Минусинска смотрели на жизнь сквозь плотную дымку и жаловались на трудности с дыханием. Причина этого явления — отсутствие ветра и осадков, что способствует накоплению примесей в атмосфере. В этот период компании должны снизить выбросы вредных веществ и усилить мониторинг эффективности работы очистных систем. Избежать периодического объявления режима «черного неба» помогла бы газификация региона и переход на более экологичный транспорт, полагают эксперты. Автобусы, соответствующие этим требованиям, могут появиться в регионе уже к 2024 году, рассказали в Минприроды.

Город в дымке

В индустриальных городах России с изрядной регулярностью вводится режим «черного неба». Красноярск в четверг, 3 ноября, заволокло плотной дымкой, сквозь которую еле проглядывали силуэты зданий и пробивались солнечные лучи. Горожане жаловались на неприятный запах в воздухе.

— Мне сразу тяжело дышать, начинаю задыхаться. Окна дома тоже в такие дни особо не открываю , — поделилась пенсионерка Мария Александровна.

В итоге в Красноярске и еще трех городах региона — Ачинске, Назарово и Минусинске — объявили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) — то самое «черное небо» , сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Многие привыкли думать, что этот режим тесно связан с вредными выбросами промышленных компаний, но на самом деле это состояние воздуха образуется с наступлением безветренной погоды и отсутствия осадков, рассказали «Известиям» в Минприроды.

Затянуло в дымку 1 Фото: ТАСС/Андрей Самсонов

— В итоге в приземном слое атмосферы начинают накапливаться загрязняющие вещества, которые обычно разносит ветер и прибивает к земле дождь или снег , — пояснили в ведомстве.

По сути, этот режим означает не то, что усилились выбросы вредных веществ в атмосферу, а характеризует состояние окружающей среды, такое же как циклон, антициклон и так далее, добавили в Минприроды.

Ранее такой режим вводили в Красноярске, Минусинске, Ачинске и Назарово с 26 октября по 28 октября.

По словам руководителя проектов Ассоциации экологических расследований Сергея Михайлюты, подобные условия могут возникать и в других городах. К примеру, в Норильске, Новокузнецке, Новосибирске, Красноярске, Санкт-Петербурге или Москве — во всех местах, где метеорологические условия способствуют накоплению примесей в атмосфере.

Состояние среды

При объявлении режима «черного неба» предприятия начинают снижать экологическую нагрузку на атмосферу, усиливают мониторинг выбросов, заверили в Минприроды. А инспекторы экологического надзора совместно с передвижной эколабораторией патрулируют улицы городов.

Информация о состоянии воздуха каждые 20 минут обновляется на сайте краевого центра мониторинга качества окружающей среды и в мобильном приложении Krasecology.

Гражданам в такой период советуют по возможности отказаться от передвижений на авто, не отапливать дома бытовым мусором, постараться заменить уголь на древесину, не жечь костры.

Затянуло в дымку 2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

«Подключайтесь к программе автономной газификации или электрификации в своем регионе. Старайтесь сократить пребывание вблизи автомобильных дорог. Старайтесь чаще бывать на природе, где преобладают лесные массивы», — рекомендуют в Минприроды.

Проблемы возникают у людей с сердечно-сосудистыми нарушениями, болезнями дыхательной системы, сообщил главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус

— У людей с заболеваниями легких и бронхов есть дополнительные риски раздражающих факторов, которые могут усугубить их состояние. А у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями кроме сердечной недостаточности могут развиться нарушения в легких, потому что даже незначительное снижение концентрации кислорода и утяжеление дыхания заставляют сердце работать сильнее, что вызывает проблемы, — пояснил он.

Плюс газификация

Объявление режима «черного неба» — скорее исторически сложившаяся формальность, которая не способствует улучшениям состояния воздуха, рассказали «Известиям» эксперты.

Он вводится по специальному протоколу, который относится к компетенции Федеральной службы по метеорологии и мониторингу окружающей среды, напомнил Сергей Михайлюта.

— Введение этого режима необходимо для того, чтобы снизить нагрузку на атмосферу, чтобы воздух оставался чистым в тех условиях, когда его рассеивающая способность падает. То есть когда наблюдается слабый ветер или инверсионное распределение температуры и есть угроза, что концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе будут расти, их содержание в воздухе станет сверхнормативным, — рассказал он.

Однако сейчас режим неблагоприятных метеоусловий в нормативно-правовом аспекте не позволяет добиться нужного результата, считает эксперт.

— Лучше избавиться от этой неэффективной практики. За счет снижения выбросов, за счет природоохранных мероприятий добиться нормативного состояния воздуха, когда нет превышения предельно допустимых концентраций, — предложил он.

Этого до сих пор не произошло из-за недостатков системы мониторинга состояния загрязнения атмосферного воздуха, полагает эксперт. Сейчас, по его словам, она не фиксирует все загрязняющие вещества, которые есть в воздухе.

Затянуло в дымку 3 Фото: ТАСС/Андрей Самсонов

— Это связано и с тем, что в вопросах воздухоохраны пересекаются интересы крупных финансово-промышленных групп и населения. Чаша весов, конечно, склонена в сторону крупных компаний. Они свои интересы защищают сильнее, чтобы не платить, уходить от платежей за негативное воздействие, скрывать выбросы, — добавил Сергей Михайлюта.

При этом, по его словам, у контрольно-надзорных органов недостаточно финансирования, чтобы выявлять и собирать доказательную базу относительно источников, которые влияют на качество воздуха.

В проблеме «черного неба» в Красноярске за последние годы мало что изменилось, добавил эксперт общественного совета при Министерстве природных ресурсов, координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк. По-прежнему основным загрязнителем города остаются ТЭЦ, работающие на угле, Красноярский алюминиевый завод и автотранспорт.

— Уже давно понятно, что без газификации города и перехода с угля на газ показатели национального проекта «Экология» достичь не получится, — подчеркнул он.

Переход на центральное отопление и автономную газификацию в Красноярске уже реализуют, а значит, около 3 тыс. частных домовладений перестанут топиться углем, заверили «Известия» в Минприроды.

По мнению Игоря Шкрадюка, помогла бы и газификация автотранспорта Красноярска, но без общей газификации она невозможна.