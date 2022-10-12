Проза ветров: в РФ могут изменить нормы работы вредных производств в непогоду

В России предложили изменить требования к работе вредных производств в непогоду. Сейчас в случае осадков предприятия должны приостанавливать часть оборудования — простой может длиться несколько суток. Экологи общественных советов при Росгидромете и при Минприроды выступили за то, чтобы дать заводам право отменять такой режим досрочно и продолжать работать, если нет серьезных рисков. Мера поможет снизить издержки бизнеса на 600 млрд рублей в год, считают специалисты. Правительство, вероятно, изучит предложение в качестве одной из мер поддержки на фоне нового пакета санкций ЕС, сказал «Известиям» источник, близкий к Минприроды.

Погоды сделают

Экологи общественных советов при Росгидромете и Минприроды предложили изменить требования к работе предприятий в условиях непогоды. Сейчас заводы с повышенными выбросами (металлургические, энергетические, химические предприятия) при штиле, ветре неблагоприятного направления или тумане обязаны приостанавливать работу части оборудования. Такой механизм работает при режиме негативных метеорологических условий (НМУ), установлено приказом Минприроды № 811 от 2019 года. Он нужен, чтобы снизить степень загрязнения атмосферы, пояснил председатель общественного совета Росгидромета Вадим Петров. В периоды НМУ из-за сочетания метеоусловий выбросы предприятий не рассеиваются, а накапливаются в приземном слое воздуха, создавая угрозу для здоровья людей, отметили в Минприроды.

Заводам предложили дать право досрочно отменять режим НМУ при наличии собственных аккредитованных метеорологических лабораторий или данных Росгидромета об отсутствии рисков, а также снизить показатели к контролю выбросов. Инициатива сформулирована в докладе экологов, который будет презентован 12 октября на IX форуме «Экология и промышленность. Вызовы, тренды, технологии». Также документ направят в Минприроды.

Как сообщил «Известиям» источник, близкий к министерству, правительство может изучить предложения в качестве одной из мер поддержки бизнеса на фоне новых санкций.

В Минпромторге и Минприроды сказали «Известиям», что рассмотрят инициативу, если она поступит в ведомства.

«Известия» также направили запросы в Росприроднадзор и Минэнерго.

Простои на 600 млрд

В зависимости от погодных рисков сейчас заводы обязывают снижать выбросы на 20% (НМУ-1), на 40% (НМУ-2) или на 60% (НМУ-3), иногда такой режим может длиться несколько суток, рассказал Вадим Петров. Соблюдение режима НМУ контролируют инспекторы Росприроднадзора. Даже если прогноз Росгидромета не сбылся и погода стабильна, предприятия вынуждены простаивать, добавил он.

При объявлении НМУ второй или третьей степени опасности заводу приходится останавливать технологические агрегаты: это может привести к срыву сроков выполнения контрактов и репутационным издержкам. Также сдвигаются сроки работ и у заказчика продукции, отметил статс-секретарь и вице-президент по правовому регулированию и правоприменению Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Варварин.

В среднем нагрузка на 300 крупнейших российских предприятий из-за остановки оборудования в режиме НМУ может превышать 600 млрд рублей ежегодно, этих издержек можно избежать, добавил Вадим Петров.

В условиях ужесточения антироссийских санкций отказ от простоев из-за режима НМУ может стать хорошей поддержкой для бизнеса, подтвердил вице-президент по экологии и промышленной безопасности группы «Норникель» Станислав Селезнев.

— Один только медный завод в Норильске из-за необоснованных простоев может терять около 50 млрд рублей ежегодно, — сказал топ-менеджер «Известиям».

При наиболее негативных прогнозах Росгидромета предприятия вынуждены останавливать ключевые мощности, например работу плавильных цехов: это не только дает дополнительную нагрузку на бизнес, но и в целом негативно сказывается на показателях промышленности страны, добавил он. У крупных предприятий есть собственные лаборатории, чтобы оценивать погодные риски, так что изменение подхода к режиму НМУ никак не скажется на экологической безопасности, заключил Станислав Селезнев.

Сегодня принцип введения НМУ не принимает во внимание особенности отдельных предприятий, отметил заместитель директора «Русала» по устойчивому развитию Иван Ребрик. Некоторое оборудование, например осуществляющее электролиз алюминия, нельзя остановить без его повреждения, поэтому разным категориям производства должны выдвигаться разные требования, уверен он.

Если предложения общественников примут, это позволит снизить финансовую нагрузку на отдельные предприятия в случаях, когда прогноз НМУ не подтвердился, добавили в «Совете производителей энергии». Инициатива об упрощении законодательства для компании актуальна, подтвердили в «Т Плюс». Но НМУ в первую очередь действуют для защиты здоровья населения, поэтому отмена жесткого регулирования не должна привести к нарушениям норм экологической безопасности, добавили в компании.

Новый подход

Директор по развитию активов «Сибирской генерирующей компании» (СГК, входит в СУЭК) Игорь Сорокин отметил, что контроль за соблюдением режима НМУ через инспекторов Росприроднадзора уже устарел и недостаточно оперативен: погодные условия могут быстро меняться, и предприятия теряют ценное время работы. По мнению специалиста, целесообразнее дать заводам возможность отслеживать уровень выбросов собственными датчиками и отправлять эту информацию в курирующие ведомства в режиме онлайн, чтобы оперативнее прекращать режим НМУ.

— Сейчас российские промышленные компании испытывают серьезные сложности, связанные с санкционными ограничениями. Правительство еще весной приняло набор антикризисных мер, которые во многом стабилизировали рынок, но ситуация в экономике остается сложной. Сейчас правильно отказаться от излишнего регулирования, которое мешает сохранить темпы производства и не несет понятного природоохранного эффекта, — сказал «Известиям» председатель общественного совета при Минприроды Александр Закондырин.

Еврокомиссия 6 октября объявила о принятии очередного пакета санкций против России, писали «Известия». Среди новых ограничений — запрет на импорт ряда товаров из РФ на сумму €7 млрд, в том числе стальной продукции. Санкции коснулись и энергетического и технологического секторов.

Подход к регулированию работы предприятий в режиме НМУ стали применять еще в СССР в 1980-е годы для защиты экологии городов, где расположены крупные предприятия, рассказал «Известиям» директор Международного НИИ устойчивого развития Александр Соловьянов. Отказываться от него не стоит, но логично сделать нормативы более гибкими, считает эксперт.