Вдохнуть и дышать: исчезнет ли в регионах режим «черного неба»

Власти намерены обязать российские предприятия устанавливать датчики для контроля выбросов . Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении 17 ноября. В 12 городах страны, где находятся грязные производства, системы нужно будет установить до конца 2025 года. Один такой датчик будет стоит 50–60 млн рублей, подсчитали в Минприроды. Всего установки появятся на 300 трубах. Причем разрабатывать приборы будут российские компании, заявили в Госдуме. Поможет ли эта мера сделать города чище — в материале «Известий».

В режиме реального времени

Госдума приняла в первом чтении законопроект о контроле выбросов загрязняющих веществ на квотируемых предприятиях . Предполагается, что производства в городах, которые участвуют в проекте «Чистый воздух», будут оснащены системами автоматического контроля .

Сейчас в программе участвуют 12 городов — это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита . В каждом из них сделан сводный расчет, который устанавливает для предприятий квоты (предельные значения) по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу. Законопроект обязывает компании создать автоматические системы контроля на источниках выбросов и передавать данные в режиме онлайн в надзорные органы . Это необходимо сделать до 31 декабря 2025 года .

С сентября 2023-го к эксперименту присоединятся еще 29 городов . Там установки должны заработать до 15 марта 2027 года , пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта, зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган.

— Благодаря этим нововведениям мы сможем в режиме реального времени видеть источник загрязнения, следить за достижением установленных квот в динамике и оценить результаты эксперимента. Какие источники выбросов необходимо оснастить такими системами и технические требования к этим системам, установит правительство, — добавил он.

Вдохнуть и дышать Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Власти начали совершенствовать нормы, касающиеся качества воздуха, несколько лет назад . За это время в ряде регионов состояние атмосферы заметно улучшилось , сказал «Известиям» первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. В качестве примера он привел Челябинск, где уровень загрязнения воздуха с повышенного стал просто высоким. Но в четырех из 12 городов — участников проекта, по данным Росгидромета, оно, наоборот, ухудшилось , добавил депутат.

Выгодная сделка

Сейчас в законе вообще не прописано наличие автоматизированных систем.

— Всего на крупных предприятиях, которые уже сейчас участвуют в программе «Чистый воздух», планируется установить 300 датчиков — по одному на каждую трубу . Эти системы в реальном времени будут следить, что выходит в воздух, — рассказали «Известиям» в Минприроды.

По оценкам ведомства, одна система обойдется предприятиям в 50–60 млн рублей. В целом на оснащение 300 труб будет потрачено около 15–18 млрд.

Ни одна из компаний, которой придется установить датчики, не находится на грани разорения , считает Владимир Бурматов.

— Установка систем выгодна для самих промышленников как часть их экологических проектов. Это снимает вопросы надзорных ведомств в отношении них. Видно, что всё в порядке, концентрации не превышены, квоты не нарушены, выбросы низкие. Весь мир инвестирует в зеленую повестку. Сегодня экологичным быть финансово выгодно, никто не хочет иметь дело с «грязными» производствами, — объяснил он.

Стоимость приборов учета гораздо меньше, чем стоимость мероприятий, которые многие из промышленников сегодня проводят в рамках проекта «Чистый воздух» , добавил депутат. По его словам, одно из российских предприятий вкладывает сотни миллиардов рублей в экологизацию.

Вдохнуть и дышать Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Немаловажно, что счетчики будут российского производства. При обсуждении законопроекта было зафиксировано, что это будет полностью отечественный продукт. Еще и наших производителей поддержат таким образом, — сказал Владимир Бурматов.

По его словам, Минпромторг готов принять участие в разработке счетчиков в необходимые сроки. «Известия» направили запрос в министерство.

Найти виновного

Сегодня мониторингом состояния атмосферного воздуха занимается Росгидромет. Посты наблюдения устанавливаются в жилых зонах, в промзонах, вдоль магистралей.

— Даже если мы видим превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, мы не знаем источник . Датчики же позволяют сразу увидеть источник загрязнения и среагировать на нарушения, — подчеркнул Александр Коган.

Люди постоянно сталкиваются с проблемой, что по утрам тяжело дышать: они жалуются, а когда надзорные органы приезжают на место, сбросы прекращаются и нарушения невозможно зафиксировать, объяснили в Минприроды.

По словам Владимира Бурматова, в Челябинске смог может стоять неделями при безветренной погоде и неблагоприятных метеоусловиях. Этот режим в народе получил название «черное небо».

— Промышленники друг на друга начинают пальцами показывать, кто это сделал. Виновного оперативно найти зачастую невозможно. В конечном итоге чиновники заявляют, что это последствия дорожных работ или лесных пожаров — в этом году они осчастливили нас такими заявлениями, — сказал парламентарий.

Вдохнуть и дышать Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Воздух — наиболее сложная в контроле среда , отметил заслуженный эколог России, директор Всероссийского института природы Андрей Пешков.

— На большом предприятии в трубе смешиваются отходящие газы десятков или даже сотен источников вредного воздействия . Чтобы для населения уменьшить токсичность и вредоносность отходов, мы должны в первую очередь контролировать выбросы 1-го класса, 2-го класса, 3-го класса и так по ранжиру. Когда на трубе идет букет из всего подряд, еще и перемешанного, как вы определите, от какого технологического источника идет самый вредный выброс, с которым нужно бороться в первую очередь? Сложно. Это непростая задачка, — сказал он.

Пока что решения этого вопроса экспертное сообщество не видит, заявил эколог.

Тем не менее если автоматизированные системы контроля правильно рассчитаны и настроены на анализ приоритетных загрязняющих компонентов, который действительно характеризует показатели производства, то города с грязными производствами могут стать чище, уверен Андрей Пешков.