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Делайте вывозы: в РФ предложили отменить лицензии на перевозки опасных отходов

Как это повлияет на бизнес и может ли привести к экологическим рискам
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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В России могут разрешить транспортировку отходов 1–4-х классов опасности всем компаниям и отменить обязательное лицензирование этой деятельности. Меру, предложенную Росприроднадзором, поддержали в Минэкономразвития, следует из письма замглавы МЭР Алексея Херсонцева, которое чиновник разослал в профильные ведомства. С документом от 13 января ознакомились «Известия». В Минприроды сообщили, что изучат вопрос. С одной стороны, такая мера позволит снизить издержки бизнеса, с другой — может привести к экологическим рискам, ведь в этом случае любая фирма без специального оборудования сможет заняться перевозкой, что повысит вероятность попадания опасных веществ в окружающую среду.

Новые разрешения

К 1–4-м классам опасности относятся отходы, содержащие вредные для здоровья человека и окружающей среды вещества, которые присутствуют в различных отходах производства. Речь, в частности, идет о содержащих ртуть изделиях, аккумуляторах, отработанных маслах и продуктах нефтепереработки, пластиковых и резиновых товарах. Сейчас компании обязаны получать лицензии на вывоз таких отходов у Росприроднадзора, но эта затратная и непростая процедура может занимать несколько месяцев и обходиться компании в 350 тыс. рублей, сказал «Известиям» член Общественного совета при Росприроднадзоре, эксперт комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владислав Жуков.

Делайте вывозы
переработка пластик
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Эксперт добавил, что действие лицензий ограничено территориально, то есть компании должны их получать для работы в каждом отдельном субъекте РФ, что также увеличивает издержки. Поэтому мера позволит в целом снизить нагрузку на бизнес, в частности сократить тариф на вывоз отходов.

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Транспортировка строительных отходов, например грунта, может стоить около 1,5 тыс. рублей за 1 т, битума — 6 тыс., рассказал «Известиям» источник в отрасли. У каждого предприятия объемы отходов различны, но ежемесячные затраты на вывоз могут составлять сотни тысяч рублей, уточнил Владислав Жуков. Не исключено, что в случае одобрения меры профильными ведомствами ее направят в виде законопроекта в Госдуму уже в весеннюю сессию, добавил он.

Вместо обязательного лицензирования может быть введен уведомительный принцип для компаний, которые вывозят отходы, говорится в письме Минэкономразвития. Бизнес будет направлять информацию в Росприроднадзор об имеющихся парках автомобилей и объемах транспортировки, пояснил Владислав Жуков.

По словам главы Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» (объединение отраслевых организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления) Валерии Гулимовой, в правительстве давно прорабатывают вопрос повышения эффективности обращения с отходами, поэтому предложение Росприроднадзора выглядит логичным.

«Известия» направили запрос в аппарат профильного вице-премьера Виктории Абрамченко.

Один из участников рынка перевозки отходов считает, что благодаря отмене лицензирования компании смогут избежать необоснованных бюрократических препятствий деятельности. Например, когда Росприроднадзор отказывает фирме в лицензии из-за отсутствия специальных маркировочных наклеек на автомобиль или других незначительных несоответствий требованиям ведомства и процесс получения разрешения затягивается на многие месяцы.

Делайте вывозы
мусор отходы
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Генеральный директор ООО «ЭдАн Инжиниринг» (производитель оборудования для АЗС) Эдуард Анимаев добавил, что для российской промышленности такая мера будет выгодной: увеличение числа игроков и снижение тарифов на вывоз отходов позволят заводам снизить свои расходы. При этом он согласен, что необходимо гарантировать качество услуг и безопасность транспортировки.

С другой стороны, освобождение от лицензирования может привести к значительному росту числа игроков на рынке, в том числе к появлению недобросовестных компаний, которые будут нарушать нормы экологической безопасности или умышленно вывозить отходы в неположенные места. Если сейчас в стране есть около 1 тыс. транспортировщиков отходов, то с новыми правилами их число может вырасти в несколько раз, считает один из участников рынка перевозки.

Без проработки дополнительных мер контроля фактически любая фирма без специального оборудования сможет заняться перевозкой, что повысит вероятность попадания опасных веществ в окружающую среду, согласна эксперт в области экологии Александра Кудзагова.

В Минприроды пояснили, что на данный момент ведомство только прорабатывает возможность реализации нового разрешительного режима.

Делайте вывозы
минпророды
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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— На площадке министерства будет рассмотрена целесообразность такого контроля в том числе с участием заинтересованных ведомств, региональных операторов и представителей бизнеса, — подчеркнули в Минприроды.

«Известия» направили запросы в Росприроднадзор, Минэкономразвития, Федеральному экологическому оператору (входит в «Росатом»), а также в «Русал», Сибирскую генерирующую компанию, СУЭК, «Татнефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпромнефть».

Подход к отходам

Количество производственных отходов и бытового мусора, которое генерируют российские компании, практически непрерывно растет из года в год. 2021-й стал рекордным — сгенерировано 8,45 млрд т отходов, что на 21,5% превысило показатель 2020-го, сообщала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Делайте вывозы
мусор отходы
Фото: РИА Новости/Сергей Ермохин

Решение об отмене лицензирования их транспортировки преждевременно, считает Александра Кудзагова. По мнению специалиста, сначала в России необходимо разработать требования к транспортным средствам, порядку перевозки, принять решение по контролирующему исполнению этих требований органу, прописать ответственность за их нарушение и создать систему учета таких перевозок.

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Эксперт напомнила, что в России до сих пор не определены требования к выпуску транспортных средств для перевозки определенных видов отходов, к порядку их перевозки, а Федеральный классификационный каталог отходов и Соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов друг другу не соответствуют.

— По сути, нынешние требования для выдачи лицензии ничтожны, а инспектор ГИБДД или Ространснадзора не имеет ни полномочий, ни регламентов проверки груза в виде опасных отходов, — отметила Александра Кудзагова.

Даже после проработки всех юридических аспектов послабления не должны касаться самых опасных отходов, подчеркнула эксперт. При этом есть ряд отходов, например отработавшие шины или электронное оборудование, в отношении которых при наличии требований может быть рассмотрен вопрос об отмене лицензирования, заключила она.

В Российском экологическом операторе в целом инициативу Росприроднадзора поддерживают, сказал «Известиям» генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

— Действительно, механизм лицензирования в современном виде дает мало результатов. Очень большое количество организаций имеет лицензию, но фактически транспортирование отходов не совершают — нет технических возможностей. Систему необходимо совершенствовать, — сказал он.

Делайте вывозы
мусор контейнер
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Эксперт добавил, что при введении нормативных изменений Росприроднадзору нельзя терять контроль над потоками отходов: при отмене лицензии те организации, которые их транспортируют, должны начать сообщать информацию о транспортировке, предоставляя ее через базы данных в специальную информационную систему. Цифровая регистрация компаний и сохранение данных о перевозке отходов придут на смену лицензированию, считает он. В этом случае, с одной стороны, будет снижена административная нагрузка на бизнес, а с другой — усилен контроль за отходами, заключил Денис Буцаев.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей «Известиям» подтвердили, что механизм лицензирования давно нуждается в существенной модернизации, при этом главенствующим принципом должна выступать не запретительная, ограничительная составляющая, а экономическая заинтересованность лица в соблюдении цивилизованного, установленного порядка обращения с отходами.

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