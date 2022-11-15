Пошли в отход: бизнес попросил пересмотреть нормативы вывоза мусора

Бизнес пожаловался в Минэкономразвития на то, что платит за воздух вместо вывоза мусора . Как сказано в письме ведущих торговых ассоциаций в ведомство, из-за несовершенства нормативов компании суммарно теряют 5–6 млрд рублей в год (копия документа есть у «Известий»). Деловые объединения попросили пересмотреть эту систему: по их мнению, установленные региональными властями показатели объема отходов с квадратного метра, с учетом которых формируется плата за услугу, в разы выше фактических. Из-за переплат за вывоз ТКО у бизнеса меньше средств на инвестиции в развитие, заметили эксперты.

Деньги за ветер

Ежегодно компании теряют по 5–6 млрд рублей из-за завышенных нормативов за вывоз мусора . Об этом сказано в письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), Федерации рестораторов и отельеров в Минэкономразвития. «Известия» ознакомились с документом.

Бизнес указал, что сейчас платеж за вывоз мусора можно высчитать по формуле, умножив транспортный тариф на региональный норматив по образованию отходов . Эту величину местные власти устанавливают самостоятельно, сделав замеры объема мусора на своей территории. В деловых объединениях уверены, что региональные чиновники неверно рассчитывают этот показатель . Сети привели в пример Ульяновскую область и Башкирию. В первом субъекте норматив по образованию мусора на 1 кв. м составляет 1,63 куб. м отходов. Во втором регионе он меньше — 0,82 куб. м с 1 кв. м. При этом в Ульяновской области население почти втрое меньше. Бизнес считает, что такую разницу можно объяснить только завышением нормативов.

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Торговые сети сами провели оценку того, какой объем отходов создают их магазины. Согласно данным бизнеса, в Ленинградской области розница накапливает 0,4 куб. м на 1 кв. м, хотя установленный властями норматив равен 1,4 куб. м на 1 кв. м . То есть компании платят за «вывоз воздуха», подчеркнуто в письме в Минэкономразвития. Если предположить, что речь идет о магазине площадью 500 кв. м, то ритейлер переплачивает около 36 тыс. рублей в месяц — это зарплата работника торгового зала или другого линейного персонала, отмечено в обращении.

Организации попросили ведомство учесть их доводы — сейчас Минэкономразвития оценивает проект постановления правительства, в котором власти готовы пересмотреть систему обращения с мусором . Этот документ сформировали в Минприроды: ведомство предложило более прозрачную систему замеров мусора (фото- и видеосъемка этого процесса) и практику сравнительного анализа для определения нормативов. У властей будет возможность высчитывать среднее значение норматива с учетом данных за последние годы. Разница между замерами и теоретическим показателем может быть не более 20%, уверен бизнес.

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«Известия» направили запрос в Минэкономразвития, там рекомендовали обратиться в Минприроды. Там сказали, что проект ведомства позволяет юрлицам рассчитывать норматив исходя из количества и объема контейнеров для накопления ТКО . То есть бизнес сможет проводить оплату по факту, если такая площадка для контейнеров есть .

Все в дело

Проблема избыточной финансовой нагрузки на торговлю из-за завышенных нормативов существует не первый год, сказал «Известиям» председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

— Результаты нашего мониторинга свидетельствуют: в ряде субъектов норматив превышает фактические показатели по торговым объектам в 1,5 и более раз , — отметил он.

Действующее законодательство позволяет оплачивать вывоз ТКО с розничных объектов как по факту образования мусора, так и по нормативам, добавил эксперт. По его словам, на деле торговля вынуждена вести расчет за услуги именно по нормативу, а не по факту. Это происходит из-за того, что местные власти ограничивают торговлю и не позволяют ей организовывать собственные контейнерные площадки, сказал Игорь Караваев. Это типичная ситуация для плотной городской застройки, отметили в АКОРТ. В результате до 80% торговых объектов рассчитывают и оплачивают вывоз отходов по нормативам, подчеркнул эксперт.

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В ассоциации уверены, что если в регионах установят справедливые нормативы накопления ТКО, то ритейл сможет эффективнее решать операционные задачи и обеспечивать должный уровень обслуживания покупателей.

Для онлайн-сетей и маркетплейсов действующие нормативы создают прямые издержки — компании вынуждены изымать средства из оборота, отметили в АКИТ. К примеру, в Самарской области онлайн-ритейлеру не согласовывают установку контейнерной площадки рядом со складом. Компания работает по нормативу, который в несколько раз выше фактического объема образования отходов, сказали в АКИТ. Только по одному объекту сеть переплачивает около 2,5 млн рублей в год, подчеркнули в организации.