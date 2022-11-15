Пошли в отход: бизнес попросил пересмотреть нормативы вывоза мусора
Бизнес пожаловался в Минэкономразвития на то, что платит за воздух вместо вывоза мусора. Как сказано в письме ведущих торговых ассоциаций в ведомство, из-за несовершенства нормативов компании суммарно теряют 5–6 млрд рублей в год (копия документа есть у «Известий»). Деловые объединения попросили пересмотреть эту систему: по их мнению, установленные региональными властями показатели объема отходов с квадратного метра, с учетом которых формируется плата за услугу, в разы выше фактических. Из-за переплат за вывоз ТКО у бизнеса меньше средств на инвестиции в развитие, заметили эксперты.
Деньги за ветер
Ежегодно компании теряют по 5–6 млрд рублей из-за завышенных нормативов за вывоз мусора. Об этом сказано в письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), Федерации рестораторов и отельеров в Минэкономразвития. «Известия» ознакомились с документом.
Бизнес указал, что сейчас платеж за вывоз мусора можно высчитать по формуле, умножив транспортный тариф на региональный норматив по образованию отходов. Эту величину местные власти устанавливают самостоятельно, сделав замеры объема мусора на своей территории. В деловых объединениях уверены, что региональные чиновники неверно рассчитывают этот показатель. Сети привели в пример Ульяновскую область и Башкирию. В первом субъекте норматив по образованию мусора на 1 кв. м составляет 1,63 куб. м отходов. Во втором регионе он меньше — 0,82 куб. м с 1 кв. м. При этом в Ульяновской области население почти втрое меньше. Бизнес считает, что такую разницу можно объяснить только завышением нормативов.
Торговые сети сами провели оценку того, какой объем отходов создают их магазины. Согласно данным бизнеса, в Ленинградской области розница накапливает 0,4 куб. м на 1 кв. м, хотя установленный властями норматив равен 1,4 куб. м на 1 кв. м. То есть компании платят за «вывоз воздуха», подчеркнуто в письме в Минэкономразвития. Если предположить, что речь идет о магазине площадью 500 кв. м, то ритейлер переплачивает около 36 тыс. рублей в месяц — это зарплата работника торгового зала или другого линейного персонала, отмечено в обращении.
Организации попросили ведомство учесть их доводы — сейчас Минэкономразвития оценивает проект постановления правительства, в котором власти готовы пересмотреть систему обращения с мусором. Этот документ сформировали в Минприроды: ведомство предложило более прозрачную систему замеров мусора (фото- и видеосъемка этого процесса) и практику сравнительного анализа для определения нормативов. У властей будет возможность высчитывать среднее значение норматива с учетом данных за последние годы. Разница между замерами и теоретическим показателем может быть не более 20%, уверен бизнес.
«Известия» направили запрос в Минэкономразвития, там рекомендовали обратиться в Минприроды. Там сказали, что проект ведомства позволяет юрлицам рассчитывать норматив исходя из количества и объема контейнеров для накопления ТКО. То есть бизнес сможет проводить оплату по факту, если такая площадка для контейнеров есть.
Все в дело
Проблема избыточной финансовой нагрузки на торговлю из-за завышенных нормативов существует не первый год, сказал «Известиям» председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.
— Результаты нашего мониторинга свидетельствуют: в ряде субъектов норматив превышает фактические показатели по торговым объектам в 1,5 и более раз, — отметил он.
Действующее законодательство позволяет оплачивать вывоз ТКО с розничных объектов как по факту образования мусора, так и по нормативам, добавил эксперт. По его словам, на деле торговля вынуждена вести расчет за услуги именно по нормативу, а не по факту. Это происходит из-за того, что местные власти ограничивают торговлю и не позволяют ей организовывать собственные контейнерные площадки, сказал Игорь Караваев. Это типичная ситуация для плотной городской застройки, отметили в АКОРТ. В результате до 80% торговых объектов рассчитывают и оплачивают вывоз отходов по нормативам, подчеркнул эксперт.
В ассоциации уверены, что если в регионах установят справедливые нормативы накопления ТКО, то ритейл сможет эффективнее решать операционные задачи и обеспечивать должный уровень обслуживания покупателей.
Для онлайн-сетей и маркетплейсов действующие нормативы создают прямые издержки — компании вынуждены изымать средства из оборота, отметили в АКИТ. К примеру, в Самарской области онлайн-ритейлеру не согласовывают установку контейнерной площадки рядом со складом. Компания работает по нормативу, который в несколько раз выше фактического объема образования отходов, сказали в АКИТ. Только по одному объекту сеть переплачивает около 2,5 млн рублей в год, подчеркнули в организации.
Из-за переплат за вывоз ТКО у бизнеса меньше средств на инвестиции в развитие, в том числе технологическое, заметил доцент департамента логистики и маркетинга Финансового университета при правительстве Денис Жильцов. В нынешних экономических условиях эти расходы критичны для бизнеса, уверен он.