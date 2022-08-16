Сбор из избы: дачникам с бытовками разрешили не платить за мусор

Владелец не должен платить за вывоз мусора, если на участке нет пригодных для проживания строений, такое решение вынес ВС России по обращению жителя Удмуртии. ВС РФ запретил региональному оператору взимать плату с собственника участка, на котором нет зарегистрированного недвижимого имущества, а имеющиеся постройки не обладают статусом жилого дома. Речь идет о теплицах без фундамента, бытовках, бортовых кузовах на раме (кунгах). Придется ли региональным операторам документально доказывать, что владелец того или иного участка выбрасывает мусор и кто может не платить по закону — в материале «Известий».

Не живешь — не соришь

Верховный Суд РФ рассмотрел жалобу на решение регионального Арбитражного суда, которая выражалась в полном несогласии с начислением платы за обращение с ТКО (за вывоз мусора). Житель Удмуртии пожаловался на незаконные сборы за вывоз мусора при отсутствии на земельном участке жилых помещений. На участке расположены бытовка, кунг и летняя теплица. Там не было зарегистрированных и проживающих лиц. ВС РФ вынес определение (есть в распоряжении «Известий») о том, что собственники земельных участков не обязаны платить за вывоз отходов, если на участке нет капитальных строений, а стоят лишь теплицы не на фундаменте, бытовки, бортовые кузова на раме, а в зимний период дачник не находится на участке.

— В ходе проверки прокуратурой было установлено, что на земельном участке отсутствуют жилые дома, а также иные постройки, в которых возможно постоянное проживание граждан. При этом документов об установлении фактов образования ТКО на конкретном земельном участке региональным оператором не было представлено, — говорится в определении ВС РФ, с которым ознакомились «Известия». — Исходя из изложенного, прокуратура пришла к выводу об отсутствии у регионального оператора основания для начисления платы.

Сбор из избы Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Требование ВС РФ основывается на нескольких статьях Жилищного кодекса РФ, положениях ФЗ «Об отходах производства и потребления», правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. Представители рязанского регионального оператора «Эко-Пронск» пояснили «Известиям», что в федеральном законодательстве и комментариях профильного Минприроды действительно нет разъяснения по вышеописанному инциденту. Иначе говоря, «Эко-Пронск» производит начисления только на жилые помещения.

Вместе с тем, как объяснил «Известиям» гендиректор ППК РЭО (Российский экологический оператор) Денис Буцаев, если дачники объединяются в одно товарищество, то, как правило, оплата выставляется такому объединению по нормативам накопления или за фактически вывезенный объем ТКО. Органы управления в определенном ими порядке раскидывают эту плату по собственникам земельных участков. Соответственно, если дачники не ночуют на своих участках, то может быть принято решение о невзимании с них соответствующей платы.

— Исходя из позиции судов человек образует ТКО на земельном участке при возможности проживания на нем, в том числе временного, — говорит Денис Буцаев. — В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации для проживания людей предназначены жилые помещения, к которым относятся: 1) жилой дом, часть жилого дома; 2) квартира, часть квартиры; 3) комната.

При этом, по его словам, суды отдельно обращали внимание, что ТКО может образовываться людьми и в объектах, пригодных для проживания, но не зарегистрированных в Росреестре. В этом случае бремя доказывания ложится на регионального оператора, отмечает глава РЭО. Денис Буцаев, пояснил, что документами, подтверждающими факт образования ТКО на земельном участке в этом случае могут быть фото и видеоматериалы, сведения о подключении объекта к системам жизнеобеспечения (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение), сведения о пребывании человека на объекте в течение нескольких дней.

Сбор из избы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Справка «Известий» Как определяют статус жилого помещения Региональный оператор по обращению с отходами в Ленинградской области: Статус жилого дома региональный оператор определяет посредством доступных источников: в первую очередь ЕГРН, а также ГИС ЖКХ. В случаях, если объект недвижимости не поставлен на кадастровый учет, либо сведения о нем не внесены в систему ГИС ЖКХ, региональный оператор отправляет запрос о предоставлении сведений о статусе таких объектов в органы местного самоуправления. ОМСУ в соответствии с градостроительным кодексом наделены полномочиями на проведение осмотра зданий на предмет их технического состояния, то есть проводить оценку именно с точки зрения статуса здания — жилое или нежилое. Если у администраций отсутствуют сведения, возможности или желание, то региональным оператором осуществляются выезды по месту нахождения объекта с целью установления факта проживания. При этом в акте устанавливается именно факт проживания. Отсутствие актуальных сведений, которые, в первую очередь, должны вносить сами пользователи или владельцы строений приводит к тому, что начисление платы может осуществляться некорректно. Например, если строение ликвидировано, а данные не отражены в реестре, то расчет платы может быть произведен. То же самое работает в обратную сторону — фактически дом есть, граждане в нем проживают, пользуются общедоступной контейнерной площадкой, а в системе его нет, соответственно, как и «платежки» за ЖКУ. Также, если по документам дачный или садовый дом не состоит в СНТ, а пользуется инфраструктурой ОМСУ, то региональный оператор вправе начислять плату напрямую по квитанциям, исходя из тарифа/норматива, установленного для такой категории объектов (как на садовый дом в СНТ).

Как разъяснили «Известиям» в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты, обязанность по внесению взносов за вывоз ТКО распространяется на всех членов товарищества. Исключения в законе отсутствуют , замечают в ФНП. Товарищество после получения обязательных членских взносов членов товарищества, направляет их на уплату за вывоз мусора по заключенному договору с оператором, подчеркнули в палате.

Однако с нотариусами спорят в Ассоциации юристов России. Владельцы земельного участка всё-таки могут не платить за вывоз мусора, если на участке нет объекта, пригодного для проживания , настаивает член Ассоциации юристов России (АЮР) Наталия Скрябина.

— Акты ВС РФ в прямом смысле не являются источниками права, как, например, закон, но по большей части они придают единообразие судебной практике, а значит, в будущем, при возникновении похожих ситуаций, нижестоящие суды смогут руководствоваться данной позицией, — говорит Наталия Скрябина. — Конечно, огород может быть источником отходов в тот момент, когда сезон плодов заканчивается, но этого недостаточно для установления факта образования ТКО на земельном участке. Безусловно, данный подход не выгоден для региональных операторов.

В свою очередь, основатель сервиса для председателей СНТ и садоводов «СНТ Клуб» Сергей Агаев замечает, что удмуртское дело рассматривалось ВС РФ в отношении земельного участка на территории населенного пункта (деревни). Поэтому к СНТ оно отношения не имеет.

Сбор из избы Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— На территориях СНТ образуются отходы, за вывоз которых отвечает СНТ, как юридическое лицо, — говорит Сергей Агаев. — Оно же заключает договоры с региональными операторами, обычно распределяя сумму оплаты равномерно среди всех собственников участков, включая те, где нет жилья вообще или дома, не оформлены как жилые. Кроме того, собственники домов, которые оформлены, как жилые на территориях СНТ, также обязаны заключать договоры на вывоз мусора. Для собственников таких участков получается двойная оплата.

Мусор или воздух?

Жилье на садовом участке — это дом, пригодный для сезонного или круглогодичного проживания, объясняет руководитель общественной приемной общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Людмила Бурякова. Дом для круглогодичного проживания имеет статус «жилой дом». В бланке Декларации об объекте недвижимого имущества дом обозначался как «жилое строение» (такие строения сейчас признаны жилыми домами — ч. 9 ст. 54 217-ФЗ), или «нежилое строение», то есть садовый дом — «здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком здании» (п. 2 ст. 3 217-ФЗ).

— Зарегистрировать строение означает поставить дом на кадастровый учет. С каким статусом это делать — «жилой дом» или «садовый дом», решает владелец данной недвижимости, — говорит Людмила Бурякова. — Чем отличается статус жилого дома от садового? В жилом доме можно прописаться, в садовом — нет. Но оба дома — и жилой, и садовый, должны соответствовать критериям Градостроительного кодекса Российской Федерации (п. 39 ст. 1). То есть это должен быть отдельно стоящий жилой дом (не более 3 этажей); его высота — не более 20 м; здание не состоит из отдельных квартир или блок-секций. Если площадь дома меньше 500 кв. м, то не требуется согласование о строительстве, только уведомление, если более 500 кв. м, нужна проектная документация.

Сбор из избы Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

По словам Буряковой, случаев, когда дачники и садоводы не обязаны платить за вывоз ТКО (отходов), нет, поскольку они не предусмотрены Российским законодательством.

— Поэтому если одинокий пенсионер зимой живет в квартире, а весной, летом и осенью — на даче, то с него берутся деньги за вывоз мусора как в садоводческом товариществе, так и при расчете платы за квартиру, — говорит эксперт. — Или если вы в квартире по месту жительства проживаете втроем, а с апреля по октябрь двое (родители-пенсионеры, например) живут на даче, то есть количество мусора уменьшается, то оплата за несуществующий мусор всё равно берется с площади квартиры.

Практика показывает, что к региональным операторам много вопросов и претензий со стороны садоводческих товариществ, отмечают эксперты. Пока в подавляющем большинстве случаев они решаются не в пользу дачников. Но есть в нескольких регионах прецеденты, когда садоводческие товарищества выигрывали суды против регионального оператора, а некоторые недобросовестные операторы вообще прекратили свое существование.

В садоводческих товариществах вывоз мусора осуществляется на основании договора. То есть одно юрлицо заключает договор с другим юрлицом, указывает руководитель общественной приемной «Союза садоводов России».

— Проблема с вывозом безусловно существует, и она достаточно болезненная для садоводов, — говорит член общественного совета «Росреестра» РФ Андрей Туманов. — И вряд ли она может быть решена только одним решением Верховного Суда. Если сейчас пойти по этому пути (я говорю про садоводов, не про ИЖС), то мы все скорее всего придем в тупик и не добьемся справедливости в спорах. Скорее всего закончится тем, что соседи будут платить за других. Есть опасность обиды и того, что мусор вообще перестанут вывозить, и его начнут бросать снова в леса.