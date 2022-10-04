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Отходный ряд: Минприроды пересмотрит норматив тарифа за вывоз мусора

Как это повлияет на сумму в коммунальных счетах
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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В России изменят ценообразование за вывоз мусора. Минприроды и Российский экологический оператор (РЭО) предложили по-новому оценивать объем отходов, за который платят граждане, чтобы приблизить его к фактическому. Об этом «Известиям» рассказали сами авторы инициативы. Хотя пока неясно, как такой шаг повлияет на размер суммы в квитанциях за ЖКУ. Депутаты Госдумы уверены: в РФ стоит оплачивать вывоз отходов по факту, то есть взвешивая их на придомовой площадке. Это позволит сократить стоимость услуги в два-шесть раз, оценили в комитете ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Ближе к фактам

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Минприроды и РЭО предложили новый способ оценки того, за какой объем вывезенного мусора должны платить граждане. Как пояснили «Известиям» в комитете Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, сейчас регионы сами устанавливают нормативы. Для этого специалисты четыре раза в год проводят замеры мусора, каждый этап длится семь дней. После анализа этих данных появляется конечный показатель, по которому и выставляют счета жильцам.

Но, как показывает практика, такой способ не дает реального представления о тех размерах мусора, которые люди генерируют и оплачивают, уверена зампред комитета Светлана Разворотнева. Например, на старте работы по такой системе нормативы Краснодарского края и Дагестана различались в 10 раз, отметила она. Плюс к этому в Пермской, Курганской, Костромской областях удалось доказать в суде: нормативы завышены в несколько раз.

Отходный ряд
Погрузка пластикового мусора
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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В РЭО подтвердили, что для одного и того же продуктового магазина в соседних регионах нормативы могут отличаться в более чем в 10 раз. Новый метод расчета позволит снизить эту разницу впятеро, уверены там.

Для этого Минприроды и РЭО предлагают оставить существующие замеры, но теперь проводить их с сопровождением видео- или фотосъемки, а также с весовым контролем. Плюс добавить еще один способ оценки объема мусора — делать сравнительный анализ данных, для которого появятся новая формула и вводные. Это объем отходов в многоквартирных домах (базовый показатель) и поправочный коэффициент, заметили в Минприроды.

Базовый норматив — среднее значение за все время замеров отходов в регионе — умножают на коэффициент, который зависит от территории: например, дом, детский сад, другая площадка. Это позволит приблизить расчеты к фактическому образованию отходов. Новации авторов уже закреплены в совместном проекте постановления правительства, рассказали «Известиям» в министерстве. Как этот способ оценки объемов скажется на цене услуги, оценить сложно. В РЭО уверены, что оплата станет справедливой.

Взвесил, оплатил

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Светлана Разворотнева предложила другой способ для решения проблемы с неточными нормативами, который, по ее оценке, может сократить платеж за вывоз мусора в два-шесть раз. Речь идет об оплате мусора по факту в тех домах, где люди практикуют раздельный сбор. Его следует взвешивать сразу на придомовой площадке, уверена Светлана Разворотнева. Парламентарий уже готовит необходимые поправки, которые дадут людям право переходить на такие платежи по факту, отметила она.

Депутат добавила, что часть отходов — это перерабатываемые фракции, которые граждане в некоторых регионах уже сдают на утилизацию. А это значит, что они самостоятельно сокращают вес мусора в контейнерах.

Светлана Разворотнева отметила, что в некоторых регионах жильцы уже сейчас отстаивают свое право на оплату мусора по фактическому объему. Правда, пока региональные операторы в таких случаях оценивают объем отходов по количеству контейнеров, что также может существенно отличаться от их взвешивания.

Для управляющих компаний важна большая прозрачность в процессе расчета стоимости тарифов, поэтому движение в этом направлении в целом правильное, сказал «Известиям» гендиректор многопрофильного холдинга в сфере ЖКХ «Городские инновационные технологии» Валерий Ковалев.

Отходный ряд
Молодая семья выносит сортированный мусор
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— То, что происходит с тарифами, вызывает много вопросов у жителей, ситуацию нужно менять, — уверен он.

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Эксперт отметил, что предложение депутата пока технически сложно осуществить, так как не все регионы в РФ оборудовали площадки для раздельного сбора мусора.

Более жизнеспособно такое предложение будет звучать при повсеместном внедрении раздельного сбора плюс ограничении доступа людей на контейнерную площадку, помимо жильцов конкретного дома, согласна с коллегой член комитета по переработке отходов и вторичному сырью «Деловой России» Наталья Беляева. Хотя инициатива звучит справедливо, заметила она. Эксперт напомнила, что мусоровозы и сейчас взвешивают отходы на полигонах. Правда, они оценивают объем в килограммах, а регионы высчитывают норматив в кубометрах, напомнила Светлана Разворотнева. Как один показатель переводят в другой, остается загадкой.

Независимый эксперт в сфере ЖКХ Егор Клопенко отметил, что пока технически невозможно реализовать взвешивание мусора на придомовых площадках. У большинства операторов возникают проблемы с тем, чтобы вовремя собрать мусор, в этой ситуации сложно будет кого-то дополнительно обязать взвешивать и контролировать объем отходов, считает он.

Тариф регионального оператора складывается из экономически обоснованных расходов, уверен исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. На полигонах ведется коммерческий учет объема или массы таких отходов с помощью весов. Кроме того, при ежегодной корректировке учитываются фактические объемы ТКО — то есть отходы взвешивают. А значит, никаких проблем пока нет, сказал он.

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