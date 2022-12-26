Стихийное следствие: какое экологическое наследство Россия получила от СССР
Советский Союз оставил современной России весьма противоречивое экологическое наследство. С одной стороны, родом из СССР — сеть заповедников и национальных парков, Красная книга, первые кампании по сохранению редких видов животных и прообраз системы вторичной переработки материалов, символом которой стали собирающие макулатуру пионеры. С другой стороны, промышленные производства, гигантские свалки бытовых отходов и не до конца просчитанные инфраструктурные проекты, изменившие экосистемы целых регионов и влияющие на здоровье людей. В день столетия со дня образования Советского Союза «Известия» разбирались, какое экологическое наследство Россия получила от СССР, как решает проблемы из прошлого и как развивает гражданские и общественные инициативы, появившиеся в те времена.
Быть бы живу
В первые, пожалуй, полвека существования Советского Союза вопросы экологии его руководство волновали мало. Уж точно меньше, чем проблемы промышленного рывка, обеспечения страны продовольствием, сырьем и товарами. Собственная промышленность молодому государству, долгие годы находившемуся во враждебном окружении, была необходима во что бы то ни стало. Речь шла о выживании страны, о том, чтобы банально удовлетворить спрос на самое необходимое со стороны населения и экономики, заметил в беседе с «Известиями» профессор, академик Российской академии естественных наук (РАЕН) Александр Соловьянов. И эта ситуация сохранялась на протяжении десятилетий.
— Пожалуй, годов до 1970-х мы всё время жили в состоянии социально-экономического стресса. Первая мировая, Гражданская, Вторая мировая войны — эти страшные удары раз за разом приводили к разрушению экономического комплекса страны. И раз за разом мы должны были восстанавливать экономику, промышленность, сельскохозяйственное производство, причем практически без внешней помощи. Конечно, в таких условиях проблемы окружающей среды не были на первом месте, — объяснил собеседник «Известий».
Родом из того периода — большинство действующих до сих пор крупнейших предприятий энергетической, металлургической, нефтеперерабатывающей, химической, атомной, легкой промышленности, машиностроения. Строились они в свое время практически без учета последствий для экологии. Последние десятилетия они проходили модернизацию и ущерб, наносимый ими экологии, снижался, но не до конца.
— Сегодня в России проблема старых «грязных» заводов решена лишь отчасти, в особенности в сферах металлургии и нефтехимии. Мы знаем города, жители которых страдают из-за размещения рядом таких производств, — Челябинск, Магнитогорск, Красноярск, Иркутск, Норильск, Липецк и другие. Они вошли в федеральный проект «Чистый воздух», где сейчас 41 город, — сказал Александр Соловьянов.
Проект предполагает снижение доли промышленных выбросов, но радикально решить проблему этих городов возможно лишь полной заменой на предприятиях устаревшего оборудования и внедрением новых технологий. Процесс этот шел постоянно, но в условиях экономических санкций может замедлиться, отметил академик.
Помимо не слишком экологичных заводов, от СССР современной России достались и объекты накопленного вреда окружающей среде, продолжил Александр Соловьянов.
— Накопители различных химических отходов, хвостохранилища горно-обогатительных комбинатов, полигоны твердых коммунальных отходов, на которые шло 95% мусора, который образовывался в городах... В СССР их если и ликвидировали, то не очень быстро. И в значительной степени мы это получили в наследство. А после приватизации в 1990-х многие эти объекты и вовсе оказались заброшены. Только сейчас ситуацию постепенно стараются исправить, — рассказал эксперт.
Меняя экосистемы
Советские инфраструктурные проекты зачастую носили грандиозный характер, но последствия их реализации просчитывались не до конца. А ведь иногда они были весьма неожиданными. Так, в результате строительства в 1950–1970 годах «Енисейского каскада» — Саяно-Шушенской, Майнской и Красноярской ГЭС — изменилась экосистема целого региона. Полноводный Енисей перестал замерзать даже в 30-градусный мороз, случилось локальное экспресс-потепление. Всё из-за Красноярского водохранилища, которое аккумулирует тепло летом и отдает его зимой.
Казалось бы, советские инженеры не просто обеспечили электричеством новый центр советской металлургии, но и победили природу: по весне перестали происходить разливы реки, которые угрожали Красноярску и другим городам, стала возможной зимняя навигация.
С другой стороны, пары незамерзающего Енисея зимой создают повышенную влажность, смешиваются с копотью угольных печей отопления, автомобильными выхлопами и выбросами заводов, образуя опасный для здоровья смог. «Известия» ранее писали о режиме «черного неба», который периодически вводится в Минусинске и других городах Красноярского края. Еще в середине 1980-х медики зафиксировали, что из-за изменения климата жители региона стали больше подвержены инфекционным заболеваниям, болезням сердца, сосудов и дыхательных путей.
Рыболовецкий корабль на берегу отступившего Аральского моря, 1989 год
Архивные документы свидетельствуют, что на этапе проектирования ради экономии бюджета чиновники сознательно отказались исследовать все последствия создания Красноярского водохранилища.
Еще одно грустное наследие советских грандиозных проектов — усыхание Аральского моря. Оно началось в 1960-е годы из-за резкого роста производства хлопка. Для орошения посевов требовалось огромное количество воды. Ее брали из бассейнов рек Амударья и Сырдарья — основных источников воды Аральского моря. И если в первой половине ХХ века Арал был четвертым по величине озером мира, то с тех пор его площадь уменьшилась в 21 раз. И теперь это система нескольких небольших, периодически пересыхающих озер. А на большей части прежнего моря — пустыня. О былом водоеме напоминают только брошенные корабли с засыпанным песком днищем.
Иногда просчеты инженеров приводили к катастрофам. В 1986 году случился взрыв на Чернобыльской АЭС на Украине, в результате чего территория на многие десятки километров вокруг оказалась заражена радиацией. Многие местные жители, эвакуацию которых советское руководство начало с опозданием, столкнулись с отдаленными последствиями облучения, в частности с раком щитовидной железы. Расследование катастрофы среди ее причин назвало несоответствие реактора нормам безопасности и то, что он имел опасные конструктивные особенности.
Живой животный мир
В то же время период существования СССР — это и момент зарождения прогрессивных экологических идей. И хотя первый государственный заповедник — Баргузинский — появился еще в 1917 году, до революции, масштабное развитие сети особо охраняемых территорий, появление Красной книги, запреты на охоту на многие виды животных и восстановление их популяции — заслуга именно советских ученых и общественных деятелей.
— Наследие той эпохи у нас колоссальное — это и школа специалистов, которые сейчас работают, и сама система. Например, первые заповедники в том виде, к которому мы с вами привыкли, появились в начале века — это Астраханский и Баргузинский. До этого животных сохраняли только в рамках охотничьих угодий, — рассказал «Известиям» научный руководитель программы «WWF России» по сохранению биоразнообразия Владимир Кревер.
Так начала формироваться система особо охраняемых природных территорий, которая сейчас покрывает 13,5% площади России и продолжает развиваться, заметил Владимир Кревер.
Это было необходимо, так как в результате активного освоения человеком новых территорий, экстенсивного развития сельского хозяйства и промышленности, неконтролируемого промысла в опасности оказались многие животные и их ареалы.
— Так, например, активно действовал китобойный флот, добывали моржей, Арктику заваливало бочками из-под топлива, которые никто не вывозил, — рассказал Владимир Кревер.
А хищников, например переднеазиатского леопарда на Кавказе или тигра в Казахстане, целенаправленно отстреливали, продолжил он. Это привело к тому, что некоторые виды китов и моржей оказались на грани исчезновения, а тигр в Казахстане и переднеазиатский леопард на российском Кавказе и вовсе исчезли.
В 1978 году в СССР появилась Красная книга, систематизировавшая информацию о редких и исчезающих видах. Но еще до этого власти запретили охоту на многие виды животных, причем об этом задумывались не только в последние десятилетия существования СССР. Так, охоту на сайгаков запретили еще до образования СССР — в 1921 году. На каланов — в 1926-м, на тигров — в 1947-м, на белых медведей, моржей и леопардов — в 1956-м. И наконец, в 1987 году успешно завершилась борьба ученых и общественности за запрет промысловой добычи китов.
В результате удалось предотвратить процесс исчезновения многих видов, который в какой-то момент казался необратимым. Продолжилось восстановление популяций животных и в новой России. Так, численность амурского тигра на Дальнем Востоке за последние несколько десятилетий увеличилась в полтора раза — до 600 с лишним особей. Привычным обитателем лесов в этом регионе стал и дальневосточный леопард — его популяция увеличилась с 35 до более чем 120 особей.
— Была спасена от исчезновения популяция серого кита. На российском Кавказе с 2015 года Минприроды вместе с партнерами с нуля восстанавливает популяцию диких леопардов, а к 2025 году есть надежда заселить первых тигров в Казахстан, — отметил представитель WWF.
Опередили время
Именно в СССР начали формироваться прообразы современных экологических волонтерских движений, а проявлением нарождающегося экологического сознания стали попытки наладить массовую вторичную переработку материалов — прежде всего бумаги и стекла.
Макулатуру в СССР начали собирать еще в 1960-е годы, но с 1974-го к этому благому делу подключили такой мощный ресурс, как пионерскую организацию. Она дважды в год объявляла кампании по сбору ненужных газет, журналов и книг. Дети были рады тому, что помогают спасать лес от вырубки, ведь 20 кг собранной бумаги — это одно сохраненное дерево, говорили им. Программа оказалась весьма эффективной: ежегодно на переработку отправлялось около 2 млн т макулатуры, а это около 20% всей производимой в СССР бумаги.
Помимо макулатуры, в Союзе активно собирали бутылки и металлолом — это избавляло города от ненужного мусора и помогало людям немного заработать.
Уже на закате Союза, в 1988 году, был создан Государственный комитет СССР по охране природы — прародитель нынешнего Минприроды, напомнил Александр Соловьянов.
— Появилась идеология малоотходных и безотходных производств, смысл которой заключался в том, чтобы максимально экономно использовать ресурсы и снижать негативное воздействие на окружающую среду. Для всех предприятий, которые загрязняли воздух, были обозначены планы снижения выбросов, и их исполнение контролировалось. Были разработаны нормативы по выбросам в атмосферу, которые в откорректированном виде мы используем и сейчас, — отметил эксперт.
По его словам, экологизация экономики и сегодня является одним из приоритетов государственной политики. Она направлена на борьбу с негативными изменениями климата, снижение выбросов парниковых газов, дальнейшую модернизацию промышленных производств.