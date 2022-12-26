Стихийное следствие: какое экологическое наследство Россия получила от СССР

Советский Союз оставил современной России весьма противоречивое экологическое наследство. С одной стороны, родом из СССР — сеть заповедников и национальных парков, Красная книга, первые кампании по сохранению редких видов животных и прообраз системы вторичной переработки материалов, символом которой стали собирающие макулатуру пионеры. С другой стороны, промышленные производства, гигантские свалки бытовых отходов и не до конца просчитанные инфраструктурные проекты, изменившие экосистемы целых регионов и влияющие на здоровье людей. В день столетия со дня образования Советского Союза «Известия» разбирались, какое экологическое наследство Россия получила от СССР, как решает проблемы из прошлого и как развивает гражданские и общественные инициативы, появившиеся в те времена.

Быть бы живу

В первые, пожалуй, полвека существования Советского Союза вопросы экологии его руководство волновали мало. Уж точно меньше, чем проблемы промышленного рывка, обеспечения страны продовольствием, сырьем и товарами. Собственная промышленность молодому государству, долгие годы находившемуся во враждебном окружении, была необходима во что бы то ни стало. Речь шла о выживании страны, о том, чтобы банально удовлетворить спрос на самое необходимое со стороны населения и экономики, заметил в беседе с «Известиями» профессор, академик Российской академии естественных наук (РАЕН) Александр Соловьянов. И эта ситуация сохранялась на протяжении десятилетий.

— Пожалуй, годов до 1970-х мы всё время жили в состоянии социально-экономического стресса. Первая мировая, Гражданская, Вторая мировая войны — эти страшные удары раз за разом приводили к разрушению экономического комплекса страны. И раз за разом мы должны были восстанавливать экономику, промышленность, сельскохозяйственное производство, причем практически без внешней помощи. Конечно, в таких условиях проблемы окружающей среды не были на первом месте, — объяснил собеседник «Известий».

Стихийное следствие Фото: РИА Новости/Лев Устимов

Родом из того периода — большинство действующих до сих пор крупнейших предприятий энергетической, металлургической, нефтеперерабатывающей, химической, атомной, легкой промышленности, машиностроения. Строились они в свое время практически без учета последствий для экологии. Последние десятилетия они проходили модернизацию и ущерб, наносимый ими экологии, снижался, но не до конца.

— Сегодня в России проблема старых «грязных» заводов решена лишь отчасти, в особенности в сферах металлургии и нефтехимии. Мы знаем города, жители которых страдают из-за размещения рядом таких производств, — Челябинск, Магнитогорск, Красноярск, Иркутск, Норильск, Липецк и другие. Они вошли в федеральный проект «Чистый воздух», где сейчас 41 город, — сказал Александр Соловьянов.

Проект предполагает снижение доли промышленных выбросов, но радикально решить проблему этих городов возможно лишь полной заменой на предприятиях устаревшего оборудования и внедрением новых технологий. Процесс этот шел постоянно, но в условиях экономических санкций может замедлиться, отметил академик.

Помимо не слишком экологичных заводов, от СССР современной России достались и объекты накопленного вреда окружающей среде, продолжил Александр Соловьянов.

Стихийное следствие Фото: ТАСС

— Накопители различных химических отходов, хвостохранилища горно-обогатительных комбинатов, полигоны твердых коммунальных отходов, на которые шло 95% мусора, который образовывался в городах... В СССР их если и ликвидировали, то не очень быстро. И в значительной степени мы это получили в наследство. А после приватизации в 1990-х многие эти объекты и вовсе оказались заброшены. Только сейчас ситуацию постепенно стараются исправить, — рассказал эксперт.

Меняя экосистемы

Советские инфраструктурные проекты зачастую носили грандиозный характер, но последствия их реализации просчитывались не до конца. А ведь иногда они были весьма неожиданными. Так, в результате строительства в 1950–1970 годах «Енисейского каскада» — Саяно-Шушенской, Майнской и Красноярской ГЭС — изменилась экосистема целого региона. Полноводный Енисей перестал замерзать даже в 30-градусный мороз, случилось локальное экспресс-потепление. Всё из-за Красноярского водохранилища, которое аккумулирует тепло летом и отдает его зимой.

Казалось бы, советские инженеры не просто обеспечили электричеством новый центр советской металлургии, но и победили природу: по весне перестали происходить разливы реки, которые угрожали Красноярску и другим городам, стала возможной зимняя навигация.

С другой стороны, пары незамерзающего Енисея зимой создают повышенную влажность, смешиваются с копотью угольных печей отопления, автомобильными выхлопами и выбросами заводов, образуя опасный для здоровья смог. «Известия» ранее писали о режиме «черного неба», который периодически вводится в Минусинске и других городах Красноярского края. Еще в середине 1980-х медики зафиксировали, что из-за изменения климата жители региона стали больше подвержены инфекционным заболеваниям, болезням сердца, сосудов и дыхательных путей.

Стихийное следствие Рыболовецкий корабль на берегу отступившего Аральского моря, 1989 год Фото: риа новости/Юрий Куйдин

Архивные документы свидетельствуют, что на этапе проектирования ради экономии бюджета чиновники сознательно отказались исследовать все последствия создания Красноярского водохранилища.

Еще одно грустное наследие советских грандиозных проектов — усыхание Аральского моря. Оно началось в 1960-е годы из-за резкого роста производства хлопка. Для орошения посевов требовалось огромное количество воды. Ее брали из бассейнов рек Амударья и Сырдарья — основных источников воды Аральского моря. И если в первой половине ХХ века Арал был четвертым по величине озером мира, то с тех пор его площадь уменьшилась в 21 раз. И теперь это система нескольких небольших, периодически пересыхающих озер. А на большей части прежнего моря — пустыня. О былом водоеме напоминают только брошенные корабли с засыпанным песком днищем.

Иногда просчеты инженеров приводили к катастрофам. В 1986 году случился взрыв на Чернобыльской АЭС на Украине, в результате чего территория на многие десятки километров вокруг оказалась заражена радиацией. Многие местные жители, эвакуацию которых советское руководство начало с опозданием, столкнулись с отдаленными последствиями облучения, в частности с раком щитовидной железы. Расследование катастрофы среди ее причин назвало несоответствие реактора нормам безопасности и то, что он имел опасные конструктивные особенности.

Живой животный мир

В то же время период существования СССР — это и момент зарождения прогрессивных экологических идей. И хотя первый государственный заповедник — Баргузинский — появился еще в 1917 году, до революции, масштабное развитие сети особо охраняемых территорий, появление Красной книги, запреты на охоту на многие виды животных и восстановление их популяции — заслуга именно советских ученых и общественных деятелей.

Стихийное следствие Фото: ТАСС/А. Поляков

— Наследие той эпохи у нас колоссальное — это и школа специалистов, которые сейчас работают, и сама система. Например, первые заповедники в том виде, к которому мы с вами привыкли, появились в начале века — это Астраханский и Баргузинский. До этого животных сохраняли только в рамках охотничьих угодий, — рассказал «Известиям» научный руководитель программы «WWF России» по сохранению биоразнообразия Владимир Кревер.

Так начала формироваться система особо охраняемых природных территорий, которая сейчас покрывает 13,5% площади России и продолжает развиваться, заметил Владимир Кревер.

Это было необходимо, так как в результате активного освоения человеком новых территорий, экстенсивного развития сельского хозяйства и промышленности, неконтролируемого промысла в опасности оказались многие животные и их ареалы.

— Так, например, активно действовал китобойный флот, добывали моржей, Арктику заваливало бочками из-под топлива, которые никто не вывозил, — рассказал Владимир Кревер.

А хищников, например переднеазиатского леопарда на Кавказе или тигра в Казахстане, целенаправленно отстреливали, продолжил он. Это привело к тому, что некоторые виды китов и моржей оказались на грани исчезновения, а тигр в Казахстане и переднеазиатский леопард на российском Кавказе и вовсе исчезли.

Стихийное следствие Фото: ТАСС/Г. Хренов

В 1978 году в СССР появилась Красная книга, систематизировавшая информацию о редких и исчезающих видах. Но еще до этого власти запретили охоту на многие виды животных, причем об этом задумывались не только в последние десятилетия существования СССР. Так, охоту на сайгаков запретили еще до образования СССР — в 1921 году. На каланов — в 1926-м, на тигров — в 1947-м, на белых медведей, моржей и леопардов — в 1956-м. И наконец, в 1987 году успешно завершилась борьба ученых и общественности за запрет промысловой добычи китов.

В результате удалось предотвратить процесс исчезновения многих видов, который в какой-то момент казался необратимым. Продолжилось восстановление популяций животных и в новой России. Так, численность амурского тигра на Дальнем Востоке за последние несколько десятилетий увеличилась в полтора раза — до 600 с лишним особей. Привычным обитателем лесов в этом регионе стал и дальневосточный леопард — его популяция увеличилась с 35 до более чем 120 особей.

— Была спасена от исчезновения популяция серого кита. На российском Кавказе с 2015 года Минприроды вместе с партнерами с нуля восстанавливает популяцию диких леопардов, а к 2025 году есть надежда заселить первых тигров в Казахстан, — отметил представитель WWF.

Опередили время

Именно в СССР начали формироваться прообразы современных экологических волонтерских движений, а проявлением нарождающегося экологического сознания стали попытки наладить массовую вторичную переработку материалов — прежде всего бумаги и стекла.

Макулатуру в СССР начали собирать еще в 1960-е годы, но с 1974-го к этому благому делу подключили такой мощный ресурс, как пионерскую организацию. Она дважды в год объявляла кампании по сбору ненужных газет, журналов и книг. Дети были рады тому, что помогают спасать лес от вырубки, ведь 20 кг собранной бумаги — это одно сохраненное дерево, говорили им. Программа оказалась весьма эффективной: ежегодно на переработку отправлялось около 2 млн т макулатуры, а это около 20% всей производимой в СССР бумаги.

Стихийное следствие Фото: РИА Новости/Май Начинкин

Помимо макулатуры, в Союзе активно собирали бутылки и металлолом — это избавляло города от ненужного мусора и помогало людям немного заработать.

Уже на закате Союза, в 1988 году, был создан Государственный комитет СССР по охране природы — прародитель нынешнего Минприроды, напомнил Александр Соловьянов.

— Появилась идеология малоотходных и безотходных производств, смысл которой заключался в том, чтобы максимально экономно использовать ресурсы и снижать негативное воздействие на окружающую среду. Для всех предприятий, которые загрязняли воздух, были обозначены планы снижения выбросов, и их исполнение контролировалось. Были разработаны нормативы по выбросам в атмосферу, которые в откорректированном виде мы используем и сейчас, — отметил эксперт.

По его словам, экологизация экономики и сегодня является одним из приоритетов государственной политики. Она направлена на борьбу с негативными изменениями климата, снижение выбросов парниковых газов, дальнейшую модернизацию промышленных производств.