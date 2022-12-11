Just stop spoil: почему акции экоактивистов-вандалов захватывают Европу

Движение псевдо-экоактивистов в Европе набирает обороты: с момента нападения сторонников Just Stop Oil на картины Ван Гога и Моне, они и их последователи успели испортить краской стены театра «Ла Скала» и приклеить себя к взлетно-посадочной полосе аэропортов Мюнхена и Берлина, парализовав авиасообщение, а также к дирижерскому пульту в филармонии Гамбурга. Раздражение общества от действий «экоактивистов» растет, но меры до сих пор не приняты — максимальные наказания ограничиваются парой месяцев заключения. Если ситуацию продолжить спускать на тормозах, шедевры живописи начнут портить по-настоящему, считают искусствоведы. Более того, теперь акции радикалов влияют на жизни и здоровье людей — с тех пор, как эти действия стали мешать движению самолетов и проезду скорых.

Уже не игра

С момента серии нападений активистов британского экологического движения Just Stop Oil («Просто откажись от нефти») на шедевры Ван Гога, Моне, Вермеера и других художников прошло уже несколько месяцев, и тенденция только набирает обороты. Представили аналогичных экологических групп активизировались в Германии, Италии, Франции, Норвегии и других странах. У всех один и тот же почерк: приклеить себя к объекту, который привлекает внимание большого числа людей: знаменитой картине, трассе для гонок, взлетно-посадочной полосе аэропорта.

Так, 8 декабря активисты немецкого «Последнего поколения» (Letzte Generation) приклеили себя к одной из двух взлетно-посадочных полос в аэропорту Мюнхена, парализовав движение самолетов. Двумя неделями ранее они проделали то же самое в аэропорту Берлина, из-за чего несколько рейсов перенаправили на посадку в другие города. Немецкие власти назвали произошедшее «опасным вмешательством в воздушное сообщение, которое могло угрожать человеческим жизням».

Не забывают экоактивисты и об объектах культуры: 7 декабря в Италии они облили краской вход в знаменитый театр «Ла Скала», протестуя таким образом против изменения климата. Ранее эта же группа обсыпала мукой исторический спорткар BMW M1, расписанный Энди Уорхолом.

5 декабря в Норвегии активисты растянули баннер посреди лыжной трассы во время гонки на Кубке мира. К счастью спортсменов, они сделали это на подъеме, а не спуске, иначе произошли бы массовые падения участников гонки на скорости.

Требования экоактивистов не отключаются конкретикой, и по большей части они просто мешают простым европейцам.

— «Экоактивисты» раздражают если не всех, то многих. Они обычно блокируют дороги, один раз скорая не успела проехать из-за этого, — рассказал «Известиям» житель немецкого Гамбурга Григорий.

24 ноября активисты «Последнего поколения» в этом городе попытались сорвать концерт в филармонии, приклеив руки к дирижерскому пульту. В своем обращении они заявили, что «когда Гамбург окажется под водой, больше не будет Эльбской филармонии, где можно послушать Бетховена». Однако перформанс обернулся конфузом: дирижерский пульт оказался разборным, и приклеенных активистов вывели за кулисы вместе с ним. Позже полиция их отпустила из-за отсутствия состава преступления.

— С одной стороны, протест должен быть дерзким и иногда неприятным, чтобы его восприняли. С другой, нужно надоедать политикам, а не простым людям, — уверен Григорий.

Однажды перейдут черту

Главная цель так называемых «экоактивистов» — привлечь внимание. Поэтому в российской музейной среде, похоже, есть неофициальная установка: не обсуждать в публичном поле тему вандалов, отметил кандидат искусствоведения, арт-обозреватель «Известий» Сергей Уваров.

О том, что лучшее оружие — это забвение, начинают понимать и в Европе: экоактивистов, захвативших демонстрационный зал Porsche напротив завода Volkswagen в Вольфсбурге, сотрудники просто проигнорировали. В конце рабочего дня они как обычно покинули помещение, выключили свет и отопление, и оставили приклеенных к полу активистов ждать приезда полиции.

Так или иначе, музеи начинают адаптироваться к новым реалиям, продолжил Сергей Уваров.

— Увы, это практически неизбежно будет либо ударять по бюджету, либо создавать неудобства зрителям. А скорее всего — и то, и другое. Так, в некоторых зарубежных музеях уже запрещено проходить в залы с любыми вещами, даже с дамскими сумочками, — сообщил искусствовед.

Угрозы нового уровня

Опасения вызывает то, что «экоактивисты» угрожают вывести свои атаки на новый уровень и повреждать произведения уже по-настоящему, продолжил Сергей Уваров. Представители Just Stop Oil ранее заявили, что могут начать резать картины.

— Пока это выглядит блефом — ведь прежде они делали ставку как раз на то, что при отсутствии серьезного ущерба их не могли и наказать сурово. Если же они нанесут вред музейному шедевру, то как минимум им придется оплатить дорогостоящую реставрацию, — считает искусствовед.

По его мнению, в сложившейся ситуации государствам следует совершенствовать законодательство, чтобы подобные тенденции можно было пресекать в зародыше. Пока что экоактивисты-вандалы получали максимум по паре месяцев заключения.

Если «экоактивисты» продолжат чувствовать свою безнаказанность, печальное будущее ждет не только шедевры искусства — могут пострадать люди, предупреждает психолог Сергей Ениколопов.

— Очевидно, что эти «экоактивисты» лишь стремятся привлечь к себе внимание в силу своих психических отклонений или просто безделья. Их не одобряют ни окружающие, ни «зеленое» сообщество. Когда такой человек видит, что его акции безнаказанны, он все больше ужесточает их, чтобы продолжить владеть вниманием публики. К сожалению, именно так и зарождается терроризм, — рассказал он «Известиям».

Он напомнил, что в США среди «зеленых» уже были случаи биотерроризма. Так, представители движения «Фронт освобождения животных» в 2004 году проникли в лабораторию в университете Айовы, выпустили на волю около 400 животных, а затем разлили на полу опасные вещества. При этом многие из животных погибли, утонув в химикатах.

Если бы выступающих действительно волновала экология — они бы что-то созидали или хотя бы выдвинули конкретный план действий, продолжил специалист.

— В России и других странах есть экоактивисты, которые спасают животных, сажают деревья — их действия понятны, и люди к ним хорошо относятся, — сказал Сергей Ениколопов.

В случае же Just Stop Oil и им подобных движений, добавил эксперт, речь идет только о лозунгах, угрозе предметам искусства и людям.