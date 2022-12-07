Суд назначил штраф британским экоактивистам за порчу картины

Вестминстерский магистратский суд признал двух участников движения Just Stop Oil виновными в причинении ущерба Лондонской национальной галерее. об этом во вторник, 6 декабря, сообщает британское издание Evening Standart.

В июле 2022 года 23-летняя Ханна Хант и 22-летний Эбен Лазарус приклеили себя к картине Джона Констебла «Телега для сена», а также закрыли полотно распечаткой с изображением альтернативной версии произведения. Впоследствии экспонат отправили на реставрацию и снабдили защитным стеклом — это обошлось галерее в £1081 (приблизительно $1220).

Активистов приговорили к 18 месяцам лишения свободы условно, а также обязали выплатить компенсации музею в размере £540,74 с каждого.

В ходе разбирательств подсудимые ссылались на Европейскую конвенцию по правам человека, гарантирующую на свободу выражения мнения и свободу собраний. Эти доводы не были приняты во внимание, так как имело место причинение «значительного» вреда произведению искусства без законных оснований.

Ранее, 23 ноября, член британской палаты общин от Консервативной партии Гарет Джонсон призвал запретить движение Just Stop Oil. По его мнению, эти люди — не протестующие, а преступники.

В последнее время предметы искусства всё чаще подвергаются атакам со стороны экоактивистов. Запустила эту волну вандализма группа Just Stop Oil, пытающаяся оказать давление на британское правительство, чтобы оно аннулировало все лицензии на использование, разведку, разработку и добычу ископаемого топлива и больше не выдавало их.

Так, 24 октября, участники движения совершили в знак протеста «покушение» на восковую фигуру короля Великобритании Карла III в музее Мадам Тюссо, кинув в нее шоколадный торт.

Незадолго до этого две активистки вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи».