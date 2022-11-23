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В британском парламенте призвали объявить Just Stop Oil преступной организацией

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Член британской палаты общин от Консервативной партии Гарет Джонсон призвал запретить экологическое движение Just Stop Oil. С таким предложением он обратился 23 ноября к премьер-министру страны Риши Сунаку.

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«Эти люди не протестующие, а преступники. Рассмотрит ли премьер-министр в связи с этим объявление Just Stop Oil запрещенной организацией, чтобы к ним относились как к преступной организации, которой они на самом деле и являются?» — заявил Джонсон во время выступления в парламенте.

Сунак в ответ заявил, что активисты Just Stop Oil действительно вызывают трудности и подвергают людей опасности, однако перенаправил вопрос о запрете движения полиции.

Движение Just Stop Oil в последние месяцы проводит различные акции, требуя от правительства Великобритании прекратить разработку новых нефтегазовых месторождений.

Так, 14 ноября группа активистов из Just Stop Oil облила краской здание банка Barclays в шотландском Абердине, в котором в будущем будет размещаться штаб-квартира нефтяной компании Shell.

До этого, 26 октября, экоактивисты движения Just Stop Oil заблокировали оживленный перекресток возле отеля Ritz в центре города и распылили краску на автосалоны Ferrari, Bentley и Bugatti.

Также 24 октября они совершили в знак протеста «покушение» на восковую фигуру короля Великобритании Карла III в музее Мадам Тюссо, кинув в нее шоколадный торт.

Незадолго до этого две участницы группировки вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи».

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