Экоактивисты совершили «покушение» на короля Карла III в музее Мадам Тюссо

Активисты из группировки Just Stop Oil совершили в знак протеста «покушение» на восковую фигуру короля Великобритании Карла III в музее Мадам Тюссо. Об этом активисты сообщили 24 октября в своем Twitter.

Два сторонника Just Stop Oil кинули в восковую фигуру короля Карла III шоколадный торт. После этого они начали выкрикивать лозунги и призывы.

Отмечается, что таким образом активисты потребовали «остановить все новые лицензии и согласия на добычу нефти и газа».

23 октября газета Bild сообщила, что двое активистов из протестной природоохранной группы Letzte Generation облили картофельным пюре картину французского художника Клода Моне из серии «Стога» в музее «Барберини» в Потсдаме. Таким способом активисты потребовали от политиков Германии более эффективных мер по борьбе с климатическими изменениями.

14 октября, экологические активисты облили супом картину Винсента ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее Лондона. Они выкрикивали лозунги, предлагая сравнить стоимость произведений искусства с едой и топливом, которые, по их словам, недоступны многим на планете.

22 июля экоактивисты устроили протест во флорентийской галерее Уффици в зале художника Сандро Боттичелли. Они приклеили себя к его картине «Весна», защищенной стеклом. Также они вывесили баннер «Последнее поколение. Нет газу. Нет углю».