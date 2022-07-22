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Экоактивисты приклеили себя к картине Боттичелли в галерее Уффици

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Фото: Getty Images/Laura Lezza
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Экоактивисты устроили протест во флорентийской галерее Уффици в зале художника Возрождения Боттичелли. Они приклеили себя к его картине «Весна», сообщила 22 июля газета Corriere della Sera.

Мужчина и две женщины приобрели билеты в галерею, после чего передали работнику музея записку.

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«Можно ли в наше время увидеть такую ​​же прекрасную весну? Пожары, продовольственные кризисы и засухи усложняют жизнь. Мы решили использовать искусство, чтобы передать тревожный сигнал: мы идем к экоклиматическому и социальному коллапсу», — говорится в тексте их заявления. Они также пообещали, что скоро вернутся в музеи Флоренции, Венеции, Милана и Рима.

Кроме того, борцы за экологию вывесили баннер «Последнее поколение. Нет газу. Нет углю» и, как поясняет музей, приклеились к стеклу, защищающему картину. Отмечается, что стекло было установлено несколько лет назад для защиты экспонатов музея.

Акция завершилась после приезда наряда карабинеров. Сообщается, экоактивистов привлекут к ответственности.

1 июля двое активистов экологического движения Just Stop Oil приклеили себя к раме пейзажа с видом на Темзу, который был написан в 1809 году британским художником Уильямом Тернером. Такими действиями они пытались добиться от правительства Великобритании моратория на новые проекты по добыче нефти и газа. Один из защитников экологии заявил, что молодежи мира буквально больше нечего терять, потому что его поколение принесли в жертву. Молодой человек подчеркнул, что руководители художественных галерей должны также проявлять позицию и призывать британское правительство в кратчайшие сроки остановить все новые проекты, связанные с нефтью и газом.

В ноябре прошлого года активисты экологического движения Extinction Rebellion вышли на протест в центре Глазго, где проходила конференция ООН по изменению климата (COP26). Некоторые из митингующих были задержаны полицией, нарушители в возрасте от 20 до 58 лет были приговорены к 3–4 месяцам заключения. Призвала выйти на протест в Глазго экоактивистка из Швеции Грета Тунберг и заявила, что участвующие в саммите COP26 мировые лидеры лишь притворяются, что всерьез относятся к вопросам изменения климата.

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