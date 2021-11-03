Экоактивисты вышли на демонстрацию в Глазго на фоне конференции СОР26

Активисты экологического движения Extinction Rebellion в среду, 3 ноября, вышли на протест в центре Глазго, где проходит конференция Организации Объединенных Наций (ООН) по изменению климата (COP26).

Около сотни митингующих собрались у здания Банка Шотландии на улице Святого Винсента. Демонстрантов окружила полиция и более часа не давала им воды и возможности посетить туалет. Кроме того, начались задержания. На опубликованных в Сети кадрах видно, как пять правоохранителей набрасываются на одного из собравшихся, повалив его вниз лицом на асфальт, а потом одевают на него наручники.

Ранее в этот день экоактивистка из Швеции Грета Тунберг призвала выйти на протест в Глазго и присоединиться к климатической забастовке в пятницу и климатическому шествию в субботу. По ее мнению, участвующие в саммите COP26 мировые лидеры лишь притворяются, что всерьез относятся к вопросам изменения климата.

СОР26 проходит в Глазго с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами саммит будет посвящен тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата. Запланировано принятие ряда документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.