Грета Тунберг призвала выйти на климатический протест в Глазго

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг призвала выйти на протест в Глазго, где проходит конференция ООН по изменению климата (COP26).

«Время на исходе. Такие конференции, как COP26, не принесут изменений, если не будет сильного общественного давления извне. Присоединяйтесь к климатической забастовке в эту пятницу... и климатическому шествию в субботу, чтобы вас услышали. Вместе мы сильны», — написала она 3 ноября в своем аккаунте в Twitter.

По ее мнению, участвующие в саммите COP26 мировые лидеры лишь притворяются, что всерьез относятся к вопросам изменения климата.

СОР26 проходит в Глазго с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами саммит будет посвящен тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата. Запланировано принятие ряда документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.

Ранее, 17 октября, Грета исполнила хит 1980-х Never Gonna Give You Up британского певца Рика Эстли на гала-концерте, проходившем в рамках акции Climate Live. Своим выступлением она хотела продемонстрировать, что экоактивисты — это в основном подростки, которые «могут петь и дурачиться, а не только злые дети, какими их нередко пытаются изобразить в СМИ».

До этого, 2 октября, Тунберг была замечена в компании молодого человека на шествии в защиту климата в Милане. Юноша обнимал Грету за плечи, а она кормила его чипсами.

28 сентября на климатическом молодежном саммите Youth4Climate в Милане Тунберг обрушилась с критикой на мировых лидеров словами «бла-бла-бла». Она назвала пустыми их обещания решить проблему климатической чрезвычайной ситуации.

Широкую известность 17-летняя Грета получила после своего эмоционального выступления в ООН 24 сентября 2019 года. Тогда активистка заявила о гибели людей и экосистем из-за изменения климата и обвинила политиков в том, что они думают только о деньгах, а не об экологической безопасности.