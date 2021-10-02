Грету Тунберг заметили в объятиях молодого человека

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг была замечена в компании молодого человека на шествии в защиту климата в Милане.

Газета Daily Mail опубликовала снимки, на которых юноша обнимает 18-летнюю Грету за плечи, а она кормит его чипсами.

«Грета была в отличном настроении, когда проводила время со своим, по-видимому, близким другом на шествии движения Fridays 4 Future. Таинственный незнакомец также с теплотой обнимал Грету за плечи», — комментирует Daily Mail.

Шествие движения Fridays 4 Future состоялось в Милане 1 октября, в нем участвовали порядка 9 тыс. человек. Манифестация под слоганами «За планету!», «В аду не так жарко», «Климат меняется, система нет!» прошла на фоне предварительного заседания по подготовке к конференции ООН по изменению климата в Глазго (COP26).

28 сентября Грета вновь привлекла к себе внимание мировых СМИ, обрушившись с критикой на мировых лидеров, назвав их обещания решить проблему климатической чрезвычайной ситуации пустыми.

«Это всё, что мы слышим от наших так называемых лидеров. Слова, которые звучат здорово, но пока не привели к действию. Наши надежды и амбиции тонут в их пустых обещаниях...Уже 30 лет «бла-бла-бла», и куда это нас привело?» — цитировало ее The Guardian.

8 марта экоактивистка заявила, что не поддерживает климатическую политику президента США Джо Байдена. Она призвала американского лидера отнестись к проблемам климата «не как к одной из политических тем». По словам экоактивистки, если Вашингтон заявил о намерениях разрешить экологическую ситуацию, которая является угрозой существованию, то они должны следовать своим обещаниям.

Широкую известность 17-летняя девушка получила после своего эмоционального выступления в ООН 24 сентября 2019 года. Тогда активистка заявила о гибели людей и экосистем из-за изменения климата и обвинила политиков в том, что они думают только о деньгах, а не об экологической безопасности.