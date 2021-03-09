Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Глава МИД Чехии допустил появление ковидных паспортов в ЕС в мае
Мир
Умер известный режиссер документального кино Леон Гаст
Мир
Служебных собак применят в Польше для выявления больных COVID-19
Мир
Потребление газа в Евросоюзе к 2050 году может снизиться на 66–71%
Мир
Президент Италии сделал прививку от COVID-19
Наука
Россия и Китай подписали меморандум о создании станции на Луне
Авто
Mercedes-Benz отзовет в России для ремонта 137 автомобилей GLC-класса
Наука
Экипаж МКС не смог с первой попытки загерметизировать трещину
Общество
Москвичей предупредили о сильных морозах в регионе

Грета Тунберг раскритиковала Джо Байдена

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что не поддерживает климатическую политику президента США Джо Байдена. Об этом она сообщила в понедельник, 8 марта, в интервью телеканалу MSNBC.

«Вам необходимо обратиться к науке и сравнить ее с Парижским соглашением. Только так вы увидите, что нормы документа не соответствуют научным требованиям», — сказала она, обращаясь американскому лидеру.

Глобальное сопротивление: как Трамп заочно поспорил с экоактивистами
Американский лидер противопоставил экономический рост зеленой политике

Тунберг также призвала Байдена отнестись к проблемам климата «не как к одной из политических тем». По словам экоактивистки, если власти США заявили о намерениях разрешить экологическую ситуацию, которая является угрозой существования, то они должны следовать своим обещаниям.

Ранее в этот день стало известно, что власти 12 американских штатов подали иск в отношении президента США Джо Байдена и его администрации за подписание указа о защите здоровья населения и окружающей среды.

19 февраля США официально присоединились к международному соглашению по ограничению глобального потепления, известному как Парижское соглашение по климату.

Согласно документу, страны, участвующие в соглашении, будут повышать свои обязательства по сокращению выбросов парниковых газов каждые пять лет.

США официально вышли из соглашения в конце прошлого года по решению экс-президента Дональда Трампа, став первой и единственной страной, покинувшей договор с момента его принятия в 2015 году.

Демократ Байден, вступивший в должность президента США 20 января, вскоре после инаугурации подписал указ о возвращении страны в коалицию правительств, борющихся с климатическим кризисом.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021