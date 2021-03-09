Грета Тунберг раскритиковала Джо Байдена

Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что не поддерживает климатическую политику президента США Джо Байдена. Об этом она сообщила в понедельник, 8 марта, в интервью телеканалу MSNBC.

«Вам необходимо обратиться к науке и сравнить ее с Парижским соглашением. Только так вы увидите, что нормы документа не соответствуют научным требованиям», — сказала она, обращаясь американскому лидеру.

Тунберг также призвала Байдена отнестись к проблемам климата «не как к одной из политических тем». По словам экоактивистки, если власти США заявили о намерениях разрешить экологическую ситуацию, которая является угрозой существования, то они должны следовать своим обещаниям.

Ранее в этот день стало известно, что власти 12 американских штатов подали иск в отношении президента США Джо Байдена и его администрации за подписание указа о защите здоровья населения и окружающей среды.

19 февраля США официально присоединились к международному соглашению по ограничению глобального потепления, известному как Парижское соглашение по климату.

Согласно документу, страны, участвующие в соглашении, будут повышать свои обязательства по сокращению выбросов парниковых газов каждые пять лет.

США официально вышли из соглашения в конце прошлого года по решению экс-президента Дональда Трампа, став первой и единственной страной, покинувшей договор с момента его принятия в 2015 году.

Демократ Байден, вступивший в должность президента США 20 января, вскоре после инаугурации подписал указ о возвращении страны в коалицию правительств, борющихся с климатическим кризисом.