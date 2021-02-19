США вернулись в Парижское соглашение по климату

Соединенные Штаты официально присоединились к международному соглашению по ограничению глобального потепления, известному как Парижское соглашение по климату. Об этом 19 февраля сообщает телеканал CNN.

Как отметил госсекретарь Тони Блинкен, Парижское соглашение обладает «беспрецедентными рамками для глобальных действий». По его словам, возвращение США в соглашение стало таким же знаменательным, как и присоединение к нему в 2016 году.

В соответствии с соглашением страны, подписавшие документ, будут повышать свои обязательства по сокращению выбросов парниковых газов каждые пять лет.

США официально вышли из соглашения в конце прошлого года по приказу бывшего президента Дональда Трампа, став первой и единственной страной, покинувшей соглашение с момента его принятия в 2015 году.

Демократ Джо Байден вступил в должность президента США 20 января. Вскоре после инаугурации он подписал указ о возвращении страны в коалицию правительств, борющихся с климатическим кризисом. В апреле он проведет международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата.