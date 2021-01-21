США возвращаются в Парижское соглашение по климату

Соединенные Штаты Америки возвращаются в Парижское соглашение по климату. Соответствующий указ 20 января подписал президент страны Джо Байден.

Это одно из первых решений, принятых Байденом после церемонии инаугурации, которая прошла ранее в среду. Процесс возвращения в соглашение займет 30 дней с момента представления документа в ООН.

В июне 2017 года действующий президент США Дональд Трамп объявил, что страна выходит из Парижского соглашения по климату. Через месяц Белый дом уведомил об этом ООН. Данное решение Вашингтона вызвало критику со стороны мирового сообщества.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января. Его инаугурация состоялась 20 января. Он принес присягу на верность конституции и стране. После этого над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий. На церемонии Байден заявил, что с его избранием на президентский пост демократия победила.

За несколько минут до этого по традиции присягу принесла вице-президент США Камала Харрис. Перед началом церемонии певица Леди Гага исполнила гимн США.