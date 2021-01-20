Леди Гага спела гимн США на инаугурации Байдена

Американская певица Леди Гага исполнила гимн Соединенных Штатов на церемонии инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Трансляцию мероприятия ведут «Известия».

На исполнительнице был черный наряд с ярко-красной пышной юбкой. На груди у нее была большая брошь в виде голубя, в волосах желто-черные ленты и красная роза.

После ее выступления Камала Харрис приняла присягу и вступила в должность 49-го вице-президента США. Таким образом, она стала первой в истории страны женщиной, занявшей этот пост.

На церемонии также спела певица Дженнифер Лопес, которой аккомпанировал оркестр корпуса морской пехоты США.

20 января Джо Байден принял присягу и вступил в должность 46-го президента США. Новый глава государства в своей инаугурационный речи подчеркнул, что с его избранием демократия одержала победу, добавив, что настал день истории, надежды и обновления.

Также в это же день стало известно, что Байден планирует в первый день своего президентства запустить в стране программу «100 days Masking Challenge», которой призовет американцев носить защитные маски в течение 100 дней.

Кроме того, отмечалось, что новый американский лидер подпишет ряд документов, в том числе об отмене решения о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и о возвращении в Парижское соглашение по климату.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Согласно официальным данным, победу одержал демократ Джо Байден. 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на тот момент отказался признавать свое поражение, назвав выборы сфальсифицированными и пообещав подать в суд из-за нарушений на голосовании. В общей сложности политик и его сторонники не смогли оспорить результаты выборов в судах около 30 раз.

Конгресс США утвердил избрание демократа Байдена президентом США 7 января. За день до этого сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.