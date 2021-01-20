Байден намерен вернуть США в ВОЗ и Парижское соглашение

Избранный президент США Джо Байден после вступления в должность главы государства подпишет ряд документов, в том числе об отмене решения о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и о возвращении в Парижское соглашение по климату. Об этом в среду, 20 января, сообщает сайт переходной команды демократа.

«Избранный президент Байден примет меры — не только для того, чтобы обратить вспять серьезный ущерб, нанесенный администрацией Трампа, но и для того, чтобы позволить нашей стране двигаться вперед», — отмечается в публикации.

В частности, Байден намерен прекратить выход США из ВОЗ, которая позволяет координировать действия мировых государств в процессе борьбы с коронавирусом. Администрация избранного президента примет участие в заседании исполнительного комитета организации, которое состоится на текущей неделе.

Также Байден подпишет указ о создании должности координатора реагирования на COVID-19. Занимающий этот пост будет подчиняться президенту и контролировать все элементы реагирования на коронавирус в правительстве, включая производство, поставки и распределение вакцин, тестов и средств индивидуальной защиты.

Кроме того, избранный президент намерен объявить, что США вновь станут частью Парижского соглашения по климату. Подписанный Байденом документ представят ООН в среду, отметили в команде демократа.

В июне 2017 года действующий президент США Дональд Трамп объявил, что страна выходит из Парижского соглашения по климату. Через месяц Белый дом уведомил об этом ООН. Данное решение Вашингтона вызвало критику со стороны мирового сообщества.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января. Его инаугурация состоится 20 января в полдень (20:00 мск).