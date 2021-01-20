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Камала Харрис вступила в должность 49-го вице-президента США

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Камала Харрис 20 января приняла присягу и вступила в должность 49-го вице-президента США. Таким образом, она стала первой в истории страны женщиной, занявшей этот пост.

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Харрис принесла присягу на западных ступенях Капитолия.

Вслед за Харрис присягу принес избранный президент США Джо Байден, после чего он выступит с речью. Ожидается, что он выскажется о пандемии коронавируса и единстве нации.

Ранее 20 января стало известно, что Байден планирует в первый день своего президентства запустить в стране программу «100 days Masking Challenge», которой призовет американцев носить защитные маски в течение 100 дней.

Кроме того, Байден после вступления в должность главы государства подпишет ряд документов, в том числе об отмене решения о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и о возвращении в Парижское соглашение по климату.

В декабре 2020 года американский журнал Time присвоил звание «Человек года» тандему Джо Байдена и Камалы Харрис, а журнал Forbes поставил Харрис на третье место в списке 100 самых влиятельных женщин мира.

В ноябре 2020 года Харрис назвала идеалы, которыми будет руководствоваться Байден — это надежда, единство, порядочность и правда.

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