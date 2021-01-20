Байден вступил в должность президента США

Джо Байден в среду, 20 января, принял присягу и вступил в должность 46-го президента США.

«Я, Джо Байден, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов», ― сказал он, положив левую руку на Библию и подняв правую.

Новый глава государства в своей инаугурационный речи подчеркнул, что с его избранием демократия одержала победу, добавив, что настал день истории, надежды и обновления.

Ранее в этот день Камала Харрис приняла присягу и вступила в должность 49-го вице-президента США. Таким образом, она стала первой в истории страны женщиной, занявшей этот пост.

Также 20 января стало известно, что Байден планирует в первый день своего президентства запустить в стране программу «100 days Masking Challenge», которой призовет американцев носить защитные маски в течение 100 дней.

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