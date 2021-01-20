Байден запустит стодневную программу по ношению масок

Избранный президент США Джо Байден планирует в первый день своего президентства запустить в стране программу «100 days Masking Challenge», которой призовет американцев носить защитные маски в течение 100 дней, следует из заявления его команды в среду, 20 января.

В сообщении отмечается, что Байден планирует выпустить указ о том, что ношение масок и соблюдение социальной дистанции обязательны во всех федеральных зданиях и на федеральных территориях как для посетителей, так и для работающих там сотрудников, передает НСН.

Также избранный глава государства призовет местные власти оказать поддержку в обеспечении соблюдения мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции.

Связанные с COVID-19 меры включают поддержку сотрудников на рабочем месте и выплаты в случае потери работы или сокращения зарплаты из-за пандемии. Также будет оказана помощь производителям и различным индустриям.

Ранее в этот день сообщалось, что после вступления в должность президента Байден подпишет ряд документов, в том числе об отмене решения о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и о возвращении в Парижское соглашение по климату, передает RT.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января. Его инаугурация состоится 20 января в полдень (20:00 мск).