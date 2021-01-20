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Байден заявил о победе демократии с его избранием на пост президента США

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Вступивший в должность президента США Джо Байден заявил, что с его избранием на этот пост демократия победила.

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«Это день Америки, это день демократии. День истории и надежды на обновление», — сказал Байден в среду, 20 января.

По его словам, сегодня американцы отмечают «триумф не кандидата, а цели». Целью, по его словам, является демократия.

«Воля народа была услышана. Мы вновь уяснили, что демократия драгоценна, она хрупка. И в этот час, друзья, демократия восторжествовала», — подчеркнул он.

Ранее в среду Байден принял присягу и вступил в должность 46-го президента США.

Вместе с Байденом в зоне для почетных гостей находятся избранный вице-президент Камала Харрис и уходящий вице-президент Майк Пенс, а также бывшие американские лидеры, члены семьи Байдена, судьи Верховного суда страны и законодатели.

Церемония проходит в усеченном формате и при соблюдении норм безопасного расстояния в связи с распространением в стране коронавируса. Организаторы отказались от парада по случаю вступления в должность главы государства. В этот день присутствовать на Капитолийском холме разрешено только законодателям, каждый из которых мог пригласить только одного гостя.

Вопреки традиции 45-й президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп не встретили Байдена и его жену Джил в Белом доме и не присутствовали на инаугурации в Капитолии. Бывший глава государства вместе с женой покинул Белый дом утром в среду и позже прибыл во Флориду.

Конгресс утвердил избрание Байдена президентом США 7 января. За день до этого сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.

19 января 45-й президент Соединенных Штатов в прощальном обращении к согражданам признал приход к власти новой администрации.

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