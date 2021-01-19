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Трамп признал приход новой администрации к власти в США

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Действующий президент США Дональд Трамп в прощальном обращении к согражданам признал приход к власти новой администрации. Текст обращения опубликован 19 января на сайте Белого дома.

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«На этой неделе мы проведем инаугурацию новой администрации, и я молюсь за ее успех в сохранении Америки безопасной и процветающей», — сказал Трамп.

Ранее в этот же день его супруга Меланья Трамп выпустила прощальное видеообращение в качестве первой леди США, в котором призвала граждан отказаться от насилия.

В свою очередь избранный президент США Джо Байден выступая перед отбытием в Вашингтон, где пройдет церемония инаугурации нового главы государства, пообещал окончание «темных времен» в стране.

Церемония инаугурации Байдена состоится 20 января в 12:00 по местному времени (20:00 мск).

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января. За день до этого сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.

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