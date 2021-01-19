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Меланья Трамп выпустила прощальное видеообращение в качестве первой леди

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Меланья Трамп выпустила свое прощальное обращение к американцам в качестве первой леди США. В нем супруга президента Дональда Трампа призвала граждан страны отказаться от насилия. Соответствующий видеоролик был опубликован в ее Facebook во вторник, 19 января.

«Всегда помните, что насилие никогда не является ответом и никогда не будет оправдано», — сказала супруга Дональда Трампа.

В своем послании она поблагодарила врачей, медработников и всех тех, кто помогает бороться с пандемией COVID-19. Миссис Трамп заявила, что скорбит о жертвах инфекции, и напомнила гражданам США о ценности каждой жизни.

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Кроме того, она вспомнила военнослужащих, назвав их героями, и сотрудников правоохранительных органов США. При этом она подчеркнула, что обязанность перед народом лежит на всех, кто не забывает о его целостности и ценностях и использует каждую возможность, чтобы проявить уважение к другому человеку.

Прошедшие годы на посту первой леди, по ее словам, были для нее незабываемыми.

«Теперь, когда мы с Дональдом завершаем свое пребывание в Белом доме, я думаю обо всех людях, которые остались в моем сердце, и об их невероятных историях любви, патриотизма и решимости», — заявила она.

Ранее в этот же день CNN со ссылкой на источники сообщил, что действующий президент США Дональд Трамп выступит с обращением, перед тем как покинет пост главы государства, и прощальная речь уже записана.

Накануне сообщалось, что Дональд Трамп в последний день в должности президента проведет военную церемонию. Мероприятие пройдет на военной базе Эндрюс неподалеку от Вашингтона перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена. После этого Трамп отправится в свое поместье в штате Флорида.

Инаугурация демократа запланирована на 20 января в 12:00 по местному времени (20:00 мск).

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