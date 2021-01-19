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Трамп записал прощальное видеообращение в качестве президента

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Действующий президент США Дональд Трамп выступит с обращением, перед тем как покинет пост главы государства, прощальная речь им уже записана, сообщает CNN со ссылкой на источники во вторник, 19 января.

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По данным телеканала, дата выхода речи в эфир неизвестна. О содержании обращения не сообщается.

Отмечается, что последние дни пребывания на посту Дональда Трампа состояли из докладов спецслужб о предстоящей инаугурации Джо Байдена, брифингов Совета нацбезопасности по политическим вопросам и встреч с сотрудниками администрации, уходящих со своих постов.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп в последний день в должности президента проведет военную церемонию.

Мероприятие пройдет на военной базе Эндрюс неподалеку от Вашингтона перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена. После этого Трамп отправится в свое поместье в штате Флорида.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января в 12:00 по местному времени (20:00 мск).

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