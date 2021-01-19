Байден пообещал окончание «темных времен» в США

Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что «темные времена» в США закончатся. С речью на эту тему он выступил перед отбытием из Делавэра в Вашингтон, сообщает 19 января CNN.

По словам Байдена, сейчас в США «темные времена, но свет есть всегда».

Во время своего выступления он также поблагодарил жителей штата за веру в него. «Мое путешествие в Вашингтон началось здесь», — подчеркнул Байден.

20 января в 12:00 по местному времени (20:00 мск) состоится инаугурация Байдена.

Ранее во вторник стало известно, что действующий президент США Дональд Трамп выступит с обращением, перед тем как покинет пост главы государства, прощальная речь им уже записана. Дата выхода речи в эфир неизвестна. О содержании обращения также не сообщается.

В свою очередь Меланья Трамп 19 января выпустила прощальное видеообращение в качестве первой леди США, в котором призвала граждан отказаться от насилия.

Также в этот же день сообщалось, что Трамп и его жена Меланья не станут приглашать Джо Байдена и его супругу Джилл в Белый дом перед тем, как покинут его утром 20 января. Отмечалось, что это нарушает многолетнюю традицию.