В США 12 штатов подали иск к Байдену из-за климатического указа

Власти 12 американских штатов подали иск в отношении президента страны Джо Байдена и его администрации за подписание указа о защите здоровья населения и окружающей среды. Об этом сообщило издание The Hill в понедельник, 8 марта.

В иске, который был подан в федеральный суд штата Миссури, говорится, что расширение полномочий федеральных регуляторов может нанести серьезный экономический ущерб.

Также отмечается, что федеральные власти могут утверждать цифры общественных издержек парниковых газов, которые затем станут основанием для федеральных регуляторов изменять и вводить новые положения, что приведет к дополнительному финансовому бремени рядовых жителей страны. По мнению истцов, указ нарушает принцип разделения властей, а общая сумма издержек может составить $9,5 трлн.

Изначально иск выдвинул генеральный прокурор Миссури Эрик Шмитт, к нему также присоединились коллеги из Арканзаса, Аризоны, Индианы, Монтаны, Канзаса, Огайо, Небраски, Оклахомы, Теннеси, Юты и Южной Каролины.

19 февраля США официально присоединились к международному соглашению по ограничению глобального потепления, известному как Парижское соглашение по климату.

По соглашению страны, подписавшие документ, будут повышать свои обязательства по сокращению выбросов парниковых газов каждые пять лет.

США официально вышли из соглашения в конце прошлого года по приказу экс-президента Дональда Трампа, став первой и единственной страной, покинувшей соглашение с момента его принятия в 2015 году.

Демократ Джо Байден, вступивший в должность президента США 20 января, вскоре после инаугурации подписал указ о возвращении страны в коалицию правительств, борющихся с климатическим кризисом.