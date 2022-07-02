Двое активистов экологического движения Just Stop Oil приклеили себя к раме пейзажа с видом на Темзу, который был написан в 1809 году британским художником Уильямом Тернером. Об этом в пятницу, 1 июля, пишет The Guardian. ЧП произошло в Манчестерской художественной галерее.

Такими действиями экоактивисты пытаются добиться от правительства Великобритании моратория на новые проекты по добыче нефти и газа.

«Молодежи мира буквально больше нечего терять, мы — поколение, принесенное в жертву», — приводит «Газета.Ru» слова 21-летнего активиста Пола Белла.

Он считает, что пока миллионы людей зажаты в тиски энергетического и продовольственного кризиса, решения властей лишь усугубляют приход хаоса. Молодой человек подчеркнул, что руководители художественных галерей должны также проявлять позицию и призывать британское правительство в кратчайшие сроки остановить все новые проекты, связанные с нефтью и газом.

2 апреля в центре Лондона активисты движения National Assembly вышли на антиправительственный протест, связанный с резким ростом цен на электричество и газ. Митингующие собрались напротив резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, требуя отставки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и всего правительства консерваторов.

9 июня эксперты информационно-аналитического центра «ИнфоТЭК» заявили, что позиции Европы на газовом рынке неуклонно слабеют, поскольку, ориентируясь на замену угольной энергетики природным газом, страны ЕС испытывают всё более существенную зависимость от импорта.

Выводы экспертов подтверждает внутриевропейская статистика. Зависимость от импорта газа в ЕС в 2021 году, по данным Евростата, достигла 83%, а внутренняя добыча природного газа продолжила сокращаться, снизившись на 7,6% по сравнению с уровнем 2020 года. С учетом объемов мирового экспорта становится очевидным, что обеспечить Европу газом при уровне спроса, отмечавшемся в 2021 году, без России невозможно.

3 июня Евросоюз (ЕС) заявил об окончательном утверждении шестого пакета антироссийских санкций. Ограничительные меры включают в себя в том числе частичный отказ стран — участников союза от импорта нефти из России.

Комментируя новый блок антироссийских мер, принятый Европой, президент России Владимир Путин 3 июня назвал политику Евросоюза в энергетике недальновидной. Глава государства добавил, что попытка Запада принизить значение традиционных источников энергии привела к «недоинвестированию в энергетический сектор».

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты. Между тем, как 26 мая отметило американское издание The Washington Post, страх наступления энергетического кризиса заставил страны Евросоюза (ЕС) уступить требованию Москвы оплачивать поставки газа в рублях. Такое развитие событий, уточняется в материале, говорит о победе российской стороны.