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В Лондоне начались протесты из-за роста цен на электричество и газ

В Лондоне начались протесты из-за резкого роста цен на электричество и газ
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В центре Лондона активисты движения National Assembly 2 апреля вышли на антиправительственный протест, связанный с резким ростом цен на электричество и газ.

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Митингующие собрались напротив резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит.

Они требуют отставки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и всего правительства консерваторов.

Также сообщается, что National Assembly анонсировала акции еще в двух десятках крупнейших городов страны, включая Ливерпуль и Манчестер.

21 марта глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран Евросоюза намерены обсудить возможность отказа от российской нефти на фоне проводимой спецоперации РФ по защите Донбасса.

В ответ на это представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что если ЕС введет эмбарго на импорт нефти из России, то это решение ударит по всем и серьезно повлияет на мировой нефтяной рынок.

8 марта министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг заявил, что страна откажется от импорта российской нефти и нефтепродуктов к концу текущего года.

Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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