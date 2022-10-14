Экоактивисты облили супом картину «Подсолнухи» ван Гога

Экологические активисты облили супом картину Винсента ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее Лондона. Об этом 14 октября сообщил Sky News.

Инцидент произошел минувшим утром. Две девушки в футболках движения Just Stop Oil вылили на полотно содержимое двух банок с томатным супом, после чего приклеили свои руки к стене.

Они выкрикивали лозунги, предлагая сравнить стоимость произведений искусства с едой и топливом, которые, по их словам, недоступны многим на планете.

Движения Just Stop Oil добивается отказа от использования углеводородного топлива и разработки новых месторождений нефти и газа.

«Подсолнухи» является одной из самых знаменитых картин ван Гога. Она была написана в 1888 году. Представленное в Лондоне произведение является четвертым вариантом первой части серии из Арля. Стоимость картины оценивается в $81,5 млн.

22 июля экоактивисты устроили протест во флорентийской галерее Уффици в зале художника Сандро Боттичелли. Они приклеили себя к его картине «Весна», защищенной стеклом. Также они вывесили баннер «Последнее поколение. Нет газу. Нет углю».

До этого, 1 июля, двое активистов экологического движения Just Stop Oil приклеили себя к раме пейзажа с видом на Темзу, который был написан в 1809 году британским художником Уильямом Тернером. Такими действиями они пытались добиться от правительства Великобритании моратория на новые проекты по добыче нефти и газа.