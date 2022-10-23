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Экоактивисты облили картофельным пюре картину Моне в Потсдаме

Экологические активисты облили картофельным пюре картину Клода Моне в Потсдаме
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Фото: twitter.com/Letzte Generation
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Двое активистов из протестной природоохранной группы Letzte Generation облили картофельным пюре картину французского художника Клода Моне из серии «Стога» в музее «Барберини» в Потсдаме. Об этом сообщила газета Bild в воскресенье, 23 октября.

«Еще предстоит изучить, нанесен ли картине ущерб и какой», — заявила представитель музея Каролин Штранц.

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В акции участвовали четыре человека, из которых двое активистов облили жидкостью картину и приклеили руки к стене.

Как отмечает Tagesspiegel, картина была застеклена. Кроме того, комната, в которой находилась картина, была закрыта для посетителей.

«Люди голодают, замерзают и умирают. Мы находимся в климатической катастрофе. И всё, чего вы боитесь, — это томатный суп или картофельное пюре на картине», — выкрикнула активистка.

В полиции уточнили, что два человека были задержаны, они подозреваются в незаконном проникновении в здание и причинении вреда имуществу. Инцидент произошел около 15:00 (16:00 мск).

Группа на своей странице в Twitter подтвердила, что речь идет о картофельном пюре, и потребовала от политиков Германии более эффективных мер по борьбе с климатическими изменениями.

«Это культурное варварство, а не политическое выражение мнения», — прокомментировал инцидент мэр Потсдама Майк Шуберт.

Картина оценивается в $111 млн.

Ранее, 14 октября, экологические активисты облили супом картину Винсента ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее Лондона. Они выкрикивали лозунги, предлагая сравнить стоимость произведений искусства с едой и топливом, которые, по их словам, недоступны многим на планете.

22 июля экоактивисты устроили протест во флорентийской галерее Уффици в зале художника Сандро Боттичелли. Они приклеили себя к его картине «Весна», защищенной стеклом. Также они вывесили баннер «Последнее поколение. Нет газу. Нет углю».

До этого, 1 июля, двое активистов экологического движения Just Stop Oil приклеили себя к раме пейзажа с видом на Темзу, который был написан в 1809 году британским художником Уильямом Тернером. Такими действиями они пытались добиться от правительства Великобритании моратория на новые проекты по добыче нефти и газа.

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